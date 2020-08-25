Клопп: «Баварии» немного повезло. Их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил работу тренера «Баварии» Ханс-Дитера Флика после победы мюнхенцев в Лиге чемпионов-2019/20.

«Сложно за восемь месяцев написать историю лучше.

«Баварии» немного повезло. Их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов, они абстрагировались от всего сумасшествия с датами туров чемпионата.

Сейчас это одна из лучших команд мира. У них мощнейший состав. На каждой позиции у них игроки мирового класса, и все они в полном порядке», – заявил Клопп.