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    Клопп: «Баварии» немного повезло. Их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил работу тренера «Баварии» Ханс-Дитера Флика после победы мюнхенцев в Лиге чемпионов-2019/20.

    «Сложно за восемь месяцев написать историю лучше.

    «Баварии» немного повезло. Их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов, они абстрагировались от всего сумасшествия с датами туров чемпионата.

    Сейчас это одна из лучших команд мира. У них мощнейший состав. На каждой позиции у них игроки мирового класса, и все они в полном порядке», – заявил Клопп.

    • Чемпионат Германии возобновился в середине мая и завершился 27 июня.
    • Лига чемпионов для мюнхенцев возобновилась 14 августа.

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    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2878

      zatonn 57 минут назад

      Везёт, дорогой герр Клопп, только дуракам и пьяницам! А все победы Баварии в этом сезоне являются результатом слаженной, продуктивной работы игроков и тренерского штаба Баварии!

      0
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      Рейтинг: +4897

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Повезло ?
      Одни Победы !
      Вот когда в год своей победы Ливерпуль из группы выходил и Милик из Наполи на последней минуте из убойной позиции не забил , вот это везение !!!

      1
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      Рейтинг: +10

      [Oritan]Vovka 3 часа назад

      Юрген Клопп отмУтил работу тренера «Баварии»

      даже и добавить нечего :)

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