Клопп: «Баварии» немного повезло. Их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов»

Везёт, дорогой герр Клопп, только дуракам и пьяницам! А все победы Баварии в этом сезоне являются результатом слаженной, продуктивной работы игроков и тренерского штаба Баварии!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил работу тренера «Баварии» Ханс-Дитера Флика после победы мюнхенцев в Лиге чемпионов-2019/20.
«Сложно за восемь месяцев написать историю лучше.
«Баварии» немного повезло. Их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов, они абстрагировались от всего сумасшествия с датами туров чемпионата.
Сейчас это одна из лучших команд мира. У них мощнейший состав. На каждой позиции у них игроки мирового класса, и все они в полном порядке», – заявил Клопп.
- Чемпионат Германии возобновился в середине мая и завершился 27 июня.
- Лига чемпионов для мюнхенцев возобновилась 14 августа.