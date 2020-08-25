Журналист Романо: «Милан» ведет переговоры с «Реалом» об аренде Диаса

Полузащитник «Реала» Браим Диас может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

«Милан» начал переговоры с испанской стороной об аренде игрока.

Итальянский клуб планирует прописать в арендном соглашении сумму выкупа полузащитника.

21-летний испанец перешел в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро.

За мадридский клуб Диас провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевые передачи.