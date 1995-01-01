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    Журналист Романо: «Милан» ведет переговоры с «Реалом» об аренде Диаса

    Полузащитник «Реала» Браим Диас может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    «Милан» начал переговоры с испанской стороной об аренде игрока.

    Итальянский клуб планирует прописать в арендном соглашении сумму выкупа полузащитника.

    • 21-летний испанец перешел в «Реал» в январе 2019 года из «Манчестер Сити» за 17 миллионов евро.
    • За мадридский клуб Диас провел 21 матч, забил два гола и отдал три голевые передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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