Журналист Скира: «Хаверц за 80 миллионов переходит в «Челси»

«Челси» договорился о трансфере атакующего игрока «Байера» Кая Хаверца. Условия согласованы.
«Сделка! Хаверц присоединяется к «Челси». Контракт до 2025 года. 8 миллионов евро в год без учета бонусов – зарплата. «Челси» заплатит 80 миллионов + бонусы.
Теперь лондонцы работают по Тиаго Силве и новому голкиперу», – написал Николо Скира.
- Хаверц забил в минувшем сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
- Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.
- Хаверц станет самым дорогим немецким игроком в истории.
Источник: твиттер Николо Скиры