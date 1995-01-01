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    Журналист Скира: «Хаверц за 80 миллионов переходит в «Челси»

    «Челси» договорился о трансфере атакующего игрока «Байера» Кая Хаверца. Условия согласованы.

    «Сделка! Хаверц присоединяется к «Челси». Контракт до 2025 года. 8 миллионов евро в год без учета бонусов – зарплата. «Челси» заплатит 80 миллионов + бонусы.

    Теперь лондонцы работают по Тиаго Силве и новому голкиперу», – написал Николо Скира.

    • Хаверц забил в минувшем сезоне 12 мячей и сделал шесть ассистов в 30 играх Бундеслиги.
    • Рыночная стоимость футболиста – 81 миллион евро.
    • Хаверц станет самым дорогим немецким игроком в истории.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1300

      Romio-xxx 1 минуту назад

      Защитника бы путевого и не 35 летнего...

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      Ответить
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      Рейтинг: +766

      кто там 53 минуты назад

      Норм банда собирается. Удачи Лэмпсу и Ко в новой компании.

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