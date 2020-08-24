Журналист Скира: «Хаверц за 80 миллионов переходит в «Челси»

«Челси» договорился о трансфере атакующего игрока «Байера» Кая Хаверца. Условия согласованы.

«Сделка! Хаверц присоединяется к «Челси». Контракт до 2025 года. 8 миллионов евро в год без учета бонусов – зарплата. «Челси» заплатит 80 миллионов + бонусы.

Теперь лондонцы работают по Тиаго Силве и новому голкиперу», – написал Николо Скира.