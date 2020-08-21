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  • На территории «Ахмат Арены» совершили жертвоприношение в память об Ахмате Кадырове. Говядину отдали сотрудникам стадиона

На территории «Ахмат Арены» совершили жертвоприношение в память об Ахмате Кадырове. Говядину отдали сотрудникам стадиона

21 августа 2020, 19:48
16

В Грозном почтили память бывшего главы республики Ахмата Кадырова. На территории «Ахмат Арены», домашнего стадиона «Ахмата», совершили жертвоприношение, а мясо отдали сотрудникам комплекса. Видео доступно ниже.

«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – написала пресс-служба стадиона.

  • Кадыров погиб в 2004 году в результате подрыва трибуны стадиона, где он находился.
  • Сын Ахмата Кадырова Рамзан – нынешний почетный президент «Ахмата».
  • Клуб идет в РПЛ восьмым.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Ахмат Арены»
Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (16)
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Hektor 84
1598029576
Говядина это Глушаков???
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DOCTOR PENALTY
1598030463
Очень футбольная тема, про стадион всё-таки. *****!
Ответить
paracetamol
1598032960
Дикари, однако, но что поделаешь!
Ответить
almanev
1598034563
Шел 2020ый год
Ответить
CSKA57
1598035152
Жаль бычка...
Ответить
ц
1598035230
Дикари, страна приближается к "средневековью".
Ответить
alp
1598038980
дикари
Ответить
srg38
1598043721
Ля, зачем это еще и в соцсети выкладывать? Как жаль что в фнл не вылетели.
Ответить
Добрый Бобер
1598066328
Это вообще к чему? Типа, "гляньте какие у нас богатые поминки"?
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sochi-2013
1598075586
Нельзя осуждать и осмеивать чужие традиции, хотя, конечно, зря СЮДА разместили эту статью.
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