На территории «Ахмат Арены» совершили жертвоприношение в память об Ахмате Кадырове. Говядину отдали сотрудникам стадиона

Говядина это Глушаков???
В Грозном почтили память бывшего главы республики Ахмата Кадырова. На территории «Ахмат Арены», домашнего стадиона «Ахмата», совершили жертвоприношение, а мясо отдали сотрудникам комплекса. Видео доступно ниже.
«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.
Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – написала пресс-служба стадиона.
- Кадыров погиб в 2004 году в результате подрыва трибуны стадиона, где он находился.
- Сын Ахмата Кадырова Рамзан – нынешний почетный президент «Ахмата».
- Клуб идет в РПЛ восьмым.