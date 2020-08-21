На территории «Ахмат Арены» совершили жертвоприношение в память об Ахмате Кадырове. Говядину отдали сотрудникам стадиона

В Грозном почтили память бывшего главы республики Ахмата Кадырова. На территории «Ахмат Арены», домашнего стадиона «Ахмата», совершили жертвоприношение, а мясо отдали сотрудникам комплекса. Видео доступно ниже.

«Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – написала пресс-служба стадиона.

Кадыров погиб в 2004 году в результате подрыва трибуны стадиона, где он находился.

Сын Ахмата Кадырова Рамзан – нынешний почетный президент «Ахмата».

– нынешний почетный президент «Ахмата». Клуб идет в РПЛ восьмым.