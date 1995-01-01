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    На территории «Ахмат Арены» совершили жертвоприношение в память об Ахмате Кадырове. Говядину отдали сотрудникам стадиона

    В Грозном почтили память бывшего главы республики Ахмата Кадырова. На территории «Ахмат Арены», домашнего стадиона «Ахмата», совершили жертвоприношение, а мясо отдали сотрудникам комплекса. Видео доступно ниже.

    «Сегодня по поручению генерального директора спорткомплекса «Ахмат Арена» Магамеда Мацуева на территории спорткомплекса провели религиозный обряд жертвоприношения, посвященный приближающейся 69-й годовщине со дня рождения первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

    Мясо жертвенного животного раздали сотрудникам стадиона. Да примет Всевышний наши добрые деяния и ниспошлет нам свою милость», – написала пресс-служба стадиона.

    • Кадыров погиб в 2004 году в результате подрыва трибуны стадиона, где он находился.
    • Сын Ахмата Кадырова Рамзан – нынешний почетный президент «Ахмата».
    • Клуб идет в РПЛ восьмым.

    text

    Публикация от text (@akhmat_arena) 21 Авг 2020 в 4:04 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Ахмат Арены»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5136

      Hektor 84 7 минут назад

      Говядина это Глушаков???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7471

      alarm 8 минут назад

      а можно так же - но с хряком каким-нибудь? даже могу назвать несколько ников.

      0
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