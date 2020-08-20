Классон: «Когда был травмирован, иногда плакал. Лезли мысли, что не смогу вернуться на поле»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал об ощущениях во время восстановления от травмы. Швед пропустил год и два месяца.

«Когда так долго не играешь, конечно, тебе бывает очень плохо, больно, а в голову лезут мысли, что ты больше не сможешь вернуться на поле. Думаешь: «Окей, это всe. Я больше не смогу вернуться туда, где я был». Но наступает следующий день, находишь в себе силы, и плохие мысли сменяются положительными: «Я буду бороться и смогу вернуться».

Я такой человек – упрямый и неготовый легко сдаться. Ну и, конечно, я был окружeн поддержкой. Меня подбадривала семья, врачи, клуб и ребята из команды. Это очень помогало. Я не был в депрессии. Иногда плакал, но большее время был на позитиве. Мне кажется, нужно совмещать психологическую работу с физической: если ты силeн ментально, то восстановишься гораздо быстрее», – сказал Классон.