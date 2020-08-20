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  • Классон: «Когда был травмирован, иногда плакал. Лезли мысли, что не смогу вернуться на поле»

Классон: «Когда был травмирован, иногда плакал. Лезли мысли, что не смогу вернуться на поле»

20 августа 2020, 16:15
2

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал об ощущениях во время восстановления от травмы. Швед пропустил год и два месяца.

«Когда так долго не играешь, конечно, тебе бывает очень плохо, больно, а в голову лезут мысли, что ты больше не сможешь вернуться на поле. Думаешь: «Окей, это всe. Я больше не смогу вернуться туда, где я был». Но наступает следующий день, находишь в себе силы, и плохие мысли сменяются положительными: «Я буду бороться и смогу вернуться».

Я такой человек – упрямый и неготовый легко сдаться. Ну и, конечно, я был окружeн поддержкой. Меня подбадривала семья, врачи, клуб и ребята из команды. Это очень помогало. Я не был в депрессии. Иногда плакал, но большее время был на позитиве. Мне кажется, нужно совмещать психологическую работу с физической: если ты силeн ментально, то восстановишься гораздо быстрее», – сказал Классон.

  • Футболист выступает в России с 2017 года.
  • Он провел за «Краснодар» 73 матча в РПЛ, забил 23 гола.
  • «Краснодар» в этом сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Классон Виктор
Комментарии (2)
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Синитсосит
1597935960
конечно заплачешь, 2-3 ляма евро в год потерял бы если б завершил карьеру, там можно и не только всплакнуть
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sochi-2013
1597942855
Ждем ! Выздоравливай скорее.
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