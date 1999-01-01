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    Классон: «Когда был травмирован, иногда плакал. Лезли мысли, что не смогу вернуться на поле»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал об ощущениях во время восстановления от травмы. Швед пропустил год и два месяца.

    «Когда так долго не играешь, конечно, тебе бывает очень плохо, больно, а в голову лезут мысли, что ты больше не сможешь вернуться на поле. Думаешь: «Окей, это всe. Я больше не смогу вернуться туда, где я был». Но наступает следующий день, находишь в себе силы, и плохие мысли сменяются положительными: «Я буду бороться и смогу вернуться».

    Я такой человек – упрямый и неготовый легко сдаться. Ну и, конечно, я был окружeн поддержкой. Меня подбадривала семья, врачи, клуб и ребята из команды. Это очень помогало. Я не был в депрессии. Иногда плакал, но большее время был на позитиве. Мне кажется, нужно совмещать психологическую работу с физической: если ты силeн ментально, то восстановишься гораздо быстрее», – сказал Классон.

    • Футболист выступает в России с 2017 года.
    • Он провел за «Краснодар» 73 матча в РПЛ, забил 23 гола.
    • «Краснодар» в этом сезоне выступит в Лиге чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: -196

      Синитсосит 1 час назад

      конечно заплачешь, 2-3 ляма евро в год потерял бы если б завершил карьеру, там можно и не только всплакнуть

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