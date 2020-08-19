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РПЛ. «Динамо» победило «Ростов» и вышло на третье место

19 августа 2020, 20:55
37

В матче третьего тура чемпионата России «Динамо» дома обыграло «Ростов» – 2:0. Голы забили Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Филипп, 42 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 45.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жи.

Ростов: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Ерeменко, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

Предупреждения: Н'Жи, 34; Паршивлюк, 61; Моро, 90+4 – Зайнутдинов, 16; Норманн, 34; Шомуродов, 54.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (37)
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tushkanlz
1597859789
«Динамо» - с победой! «Ростов» как-то разочаровал…От 2-го тайма ожидал большего. Удачи всем.
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derrik2000
1597859854
Динамо с такой ИГРОЙ вполне вполне может и за 2-3 место побороться. Ростов ничем не удивил: динамовцы, видимо, не дали.
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Jhon1989
1597859986
Поплыл Валера!!! Динамо молодчики с победой!
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nominum
1597860136
Норманн зазвездился. Нафига трогать Комличенко, который УХОДИЛ из штрафной??? А второй гол? С гигантом Комличенко играет средней комплекции Зайнутдинов, а здоровенный Осипенко прогуливается в стороне. Ростов по сути впереди ничего не создал. Победа Динамо заслуженная. Пенальти правильный. Динамо с победой. А Ростов- боль моя-думай над ошибками.
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kazak161
1597860298
С японцем больше фарса было а не толку,Динамо с заслуженной победой!
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alex1951
1597860711
Всех поклонников Динамо с Победой! Давненько не припомню ,чтобы парни так высоко забирались...... ,,Динамо,, заведи своё динамо на полную катушку и долбите,долбите......
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житель СПб
1597860961
У всех разные мнения по пенальти - мое такое: я бы его не ставил. А поставил бы штрафной снаружи. Кстати, сейчас много европейского футбола, и там четко видно - в таких ситуациях евросудьи пенальти не ставят. Хотя, формальные основания были... Вот она, футбольная неоднозначность. Ростову - сочувствия и удачи! Не подводите Валеру!
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mamba9090909
1597860984
ОНО не побеждает. Побеждает ОН - клуб, ОНА - команда. Динамо - генератор постоянного тока - ОН. А ОНО в проруби болтается. Динамовцев с победой!!!
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kazak161
1597865525
Играть в футбол надо,сегодня Динамо хотели выиграть и они победили с чем и поздравляю, а Ростов просрал,все закономерно!
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paracetamol
1597869090
Ростов хорошо начал, но плохо кончил. Валере надо над физикой работать. Ну и левый пен, конечно. Не часто-ли менты за счет пенов побеждают?
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