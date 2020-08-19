РПЛ. «Динамо» победило «Ростов» и вышло на третье место

В матче третьего тура чемпионата России «Динамо» дома обыграло «Ростов» – 2:0. Голы забили Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.
«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Филипп, 42 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 45.
Динамо: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жи.
Ростов: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Ерeменко, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.
Предупреждения: Н'Жи, 34; Паршивлюк, 61; Моро, 90+4 – Зайнутдинов, 16; Норманн, 34; Шомуродов, 54.
Источник: «Бомбардир»