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    РПЛ. «Динамо» победило «Ростов» и вышло на третье место

    В матче третьего тура чемпионата России «Динамо» дома обыграло «Ростов» – 2:0. Голы забили Максимилиан Филипп и Николай Комличенко.

    «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 42 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 45.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Филипп, Комличенко, Н'Жи.

    Ростов: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Ерeменко, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

    Предупреждения: Н'Жи, 34; Паршивлюк, 61; Моро, 90+4 – Зайнутдинов, 16; Норманн, 34; Шомуродов, 54.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии30
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      Рейтинг: +1620

      kazak161 41 минуту назад

      ***** сегодня сыграли Донские Казаки,очень *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1620

      kazak161 57 минут назад

      Играть в футбол надо,сегодня Динамо хотели выиграть и они победили с чем и поздравляю, а Ростов просрал,все закономерно!

      2
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      Рейтинг: +2239

      mamba9090909 2 часа назад

      ОНО не побеждает. Побеждает ОН - клуб, ОНА - команда. Динамо - генератор постоянного тока - ОН. А ОНО в проруби болтается. Динамовцев с победой!!!

      1
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      Рейтинг: +5607

      GoLenaStop > mamba9090909 1 час назад

      ДИНАМО - это сокращённое от динамо-машина (ж.р) - (генератор постоянного тока). Исторически сложилось, что "динамо" - женского рода и не склоняется. (См словарь).
      Так что, брат, эта динамо может не только в проруби болтаться, но и на х.е.ru хорошо вертеться!
      ХА!

      0
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      Рейтинг: +691

      GreyDM > GoLenaStop 1 час назад

      е.б. ать остроумно, чёт сёдня кого-то другого отвертели(((

      2
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      Рейтинг: +8335

      alex1951 > GoLenaStop 53 минуты назад

      Посмотрел ,придурок,твою дату рождения > ноябрь 2018......
      Пищущего вундеркинда из тебя не получилось,но зато предок твой постарался ,загнав по пьяне мутную каплю твоей мамке под кожу .....и как результат - одним дебильным Stop-ом стало больше)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +691

      GreyDM > alex1951 40 минут назад

      это по-ходу придура, в смысле баба

      1
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      Рейтинг: +5607

      GoLenaStop > GreyDM 23 минуты назад

      Увы, опять забавный судейский раскладец, батенька...
      По Красной линии партии и народа проходят по хребтам обнивщавших нищебродов спортивные команды двух ( пока ещё) столиц и их отрыжки!
      Да здравствует 19 августа 1991 - 2020 года!
      Идем смотреть лебединое озеро?
      Без обид.
      С уважением.

      0
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      Рейтинг: +5607

      GoLenaStop > alex1951 14 минут назад

      Я уважала Вас, как достойного соперника по конкурсу прогнозов...или не вспомните, что в ноябре 2018 творилось на сайте?
      Придурком стал ты, злобное жирное существо, без флага и Родины!

      1
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      Рейтинг: +3068

      житель СПб 2 часа назад

      У всех разные мнения по пенальти - мое такое: я бы его не ставил. А поставил бы штрафной снаружи. Кстати, сейчас много европейского футбола, и там четко видно - в таких ситуациях евросудьи пенальти не ставят. Хотя, формальные основания были... Вот она, футбольная неоднозначность. Ростову - сочувствия и удачи! Не подводите Валеру!

      7
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      Рейтинг: +688

      nominum > житель СПб 2 часа назад

      Валерию Георгиевичу верим и желаем удачи.

      6
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      Рейтинг: +1620

      kazak161 > житель СПб 1 час назад

      Не будем горевать,вся жизнь впереди надейся и жди,будем жить!

      4
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      Рейтинг: +8335

      alex1951 2 часа назад

      Всех поклонников Динамо с Победой!
      Давненько не припомню ,чтобы парни так высоко забирались......
      ,,Динамо,, заведи своё динамо на полную катушку и долбите,долбите......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5607

      GoLenaStop 2 часа назад

      Ростсельмаш, а вы чё, а не дожидаясь полночи а снова решили превратится в отстойный безвольный ростов 00-х ?...
      Зачем на поле вышли? - побегать? Так вам это удалось!
      Сынки, а не подставляться, а бить по воротам, а забивать когда начнёте?
      Позор - за 3 игры забить 1 гол!...А в калитку принять тучу! Играете, как говно!
      Без ув!

      1
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      Рейтинг: +688

      nominum > GoLenaStop 2 часа назад

      Да. Насчёт ударов провал. Шомуродов на первых минутах не то что в створ- вообще по мячу не попал. Валера должен их там в раздевалке поубивать.

      3
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      Рейтинг: +4516

      порт 2 часа назад

      Ауууу, в танке, а не на первом ли месте?

      2
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      Рейтинг: +19

      dinam 2 часа назад

      Динамо на первом месте!!! когда такое было?))

      3
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      ...
      Рейтинг: +5607

      GoLenaStop > dinam 1 час назад

      уникальный случай! внукам расскажешь..

      0
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      Рейтинг: +7709

      paracetamol 2 часа назад

      Не много-ли Дырнамо побеждает за счет сомнительных пенальти?

      1
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      Рейтинг: +688

      nominum > paracetamol 2 часа назад

      Пенальти, к сожалению правильный. Претензии к Норманну.

      3
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      Рейтинг: +19

      dinam > paracetamol 2 часа назад

      не больше чем бомжи

      2
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      Рейтинг: +1620

      kazak161 2 часа назад

      С японцем больше фарса было а не толку,Динамо с заслуженной победой!

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