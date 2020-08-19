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  • Евсеев – о матче со «Спартаком»: «Скажу одно. Все говорили про шесть очков. Где эти шесть очков?»

Евсеев – о матче со «Спартаком»: «Скажу одно. Все говорили про шесть очков. Где эти шесть очков?»

19 августа 2020, 18:22
27

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Уфимцы вели по ходу встречи.

«Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти шесть очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всe освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу ещe», – сказал тренер.

  • Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пришел в клуб из «Уфы».
  • Москвичи не побеждают в Уфе четыре матча подряд.
  • «Спартак» идет в чемпионате без поражений.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Евсеев Вадим
Комментарии (27)
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alp
1597850879
***, базару нет Вадим. лично я ждал от Уфы слива. все оказались молодцами.
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vsespartak01
1597850969
ЗЕНИТ КОМАНДА ТАК ********* В ЖОПУ ЭТО ИИ ЭТО ТАК ПОШЛО ВСЕ В ПИ ТЕРСКУЮ МЖОПУ!
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Томик
1597851401
Кто "все", Вадик? Аларму и Борату отвечай.
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SmokingDog
1597855321
Белёнов лучший,вытянул матч,если бы не он Спартак бы ещё пару положил.Спартак набирает обороты есть движение,мысль,приятно посмотреть
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semm
1597855555
Евсееву скоро клетку сварят в района тренерской зоны как тигру, а судьи будут уже смело подходить к клетке показывать ему жёлтую не опасаясь, что их разорвут к ******
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Волька
1597857204
Евсеев-псих!Лучше настраивал бы фу-фу на бомжей-гомосеков,клячь,лохомотов.И давал результат.Тогда его зауважали бы
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nik55
1597858778
говорили в основном только бомжи
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Просто-333
1597860410
Евсеев красавчик, настроил команду, выложились, как смогли
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erma
1597867259
Сказал бы больше, если бы умел говорить. Скажи Беленову спасибо, дядька.
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vka1970
1597899599
БоратоАлармы, вы где ? Всё за отчимом Бората бегаете ?
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