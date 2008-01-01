Евсеев – о матче со «Спартаком»: «Скажу одно. Все говорили про шесть очков. Где эти шесть очков?»

говорили в основном только бомжи
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Уфимцы вели по ходу встречи.
«Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти шесть очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всe освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу ещe», – сказал тренер.
- Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов пришел в клуб из «Уфы».
- Москвичи не побеждают в Уфе четыре матча подряд.
- «Спартак» идет в чемпионате без поражений.