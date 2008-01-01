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    Евсеев – о матче со «Спартаком»: «Скажу одно. Все говорили про шесть очков. Где эти шесть очков?»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Уфимцы вели по ходу встречи.

    «Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти шесть очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всe освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу ещe», – сказал тренер.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии23
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      Рейтинг: +4426

      nik55 17 минут назад

      говорили в основном только бомжи

      0
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      Рейтинг: -58

      Волька 43 минуты назад

      Евсеев-псих!Лучше настраивал бы фу-фу на бомжей-гомосеков,клячь,лохомотов.И давал результат.Тогда его зауважали бы

      0
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      Рейтинг: +86

      semm 1 час назад

      Евсееву скоро клетку сварят в района тренерской зоны как тигру, а судьи будут уже смело подходить к клетке показывать ему жёлтую не опасаясь, что их разорвут к ******

      1
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      Рейтинг: +2106

      Питерский князь > semm 1 час назад

      С твоим мнением, так судьи будут в клетках бегать!
      =)))

      0
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      Рейтинг: -58

      Волька > Питерский князь 41 минуту назад

      А с твоим сюда лучше не лезть гомосек

      0
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      Рейтинг: +29

      SmokingDog 1 час назад

      Белёнов лучший,вытянул матч,если бы не он Спартак бы ещё пару положил.Спартак набирает обороты есть движение,мысль,приятно посмотреть

      0
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      Рейтинг: +4088

      SPACE TRUCKIN 2 часа назад

      стабильность - признак мастерства...задолбало такое мастерство - продолжение болота и невнятности...

      1
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      Рейтинг: +2008

      vsespartak01 2 часа назад

      я болею за спартакмнотне сегодня стыдно за это...

      1
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      Рейтинг: +2106

      Питерский князь > vsespartak01 1 час назад

      За него стыдно со счета 1-18.
      =))))

      1
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      Рейтинг: +3680

      Томик 2 часа назад

      Кто "все", Вадик? Аларму и Борату отвечай.

      3
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      Рейтинг: +6173

      Борат 2 часа назад

      Рылы нам решили пыль в глаза пустить ! Стыдно за хрюканов !!!
      Гыгы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +340

      Йост > Борат 2 часа назад

      А вот и пиз...бол.

      1
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      Рейтинг: -58

      Волька > Борат 40 минут назад

      Гомосек гы гы

      1
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      Рейтинг: +11672

      silver29 2 часа назад

      Евсеева можно поздравить, они сыграли как умели, а наши лоботрясы просто пижоны. В команде нет тренера, и дело не в отсутствующем клоуне, и при нем бы ничего не сделали. Бакаева совсем не видно (((( млять когда игру будете создавать, вообще никакой мысли ((((

      1
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      Рейтинг: +4870

      Alekxei Z. > silver29 2 часа назад

      Какая мысль , сидели на воротах ? Забивать надо , вот в чём беда.

      2
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      Рейтинг: +11672

      silver29 > Alekxei Z. 1 час назад

      Это называется навал, хаос, суета, спешка, расточительство, не умение пробить......но ни как не осмысленной игрой (((( как-то в судебных разборках мы упустили главное, команду надо создавать и наигрывать связи, а кто это будет делать ? тедеско ? мне его даже пинать не охота ((((

      0
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      Рейтинг: +2008

      vsespartak01 2 часа назад

      ПУДЕЛи пошли на член

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