Евсеев – о матче со «Спартаком»: «Скажу одно. Все говорили про шесть очков. Где эти шесть очков?»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Уфимцы вели по ходу встречи.

«Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти шесть очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всe освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу ещe», – сказал тренер.