Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. Несмотря на удаление и незабитый пенальти, «Тамбов» удержал победу над «Химками»

РПЛ. Несмотря на удаление и незабитый пенальти, «Тамбов» удержал победу над «Химками»

18 августа 2020, 20:53
8

В сезоне РПЛ не осталось команд без очков. Это случилось после победы «Тамбова» в третьем туре над «Химками».

Больше тайма хозяева играли в меньшинстве, а на 52-й минуте Владимир Обухов не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Тамбов – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Чуперка, 14.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов (Панченко, 69), Костюков (Тетрашвили, 68), Карапетян (Килин, 41).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46).

Предупреждения: Чуперка, 41; Шляков, 79 – Дядюн, 45+1; Ломовицкий, 54; Трошечкин, 67; Конате, 70; Тихий, 86; Полярус, 90+1; Корян, 90+3.

Удаления: Грицаенко, 40 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Химки
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1597773711
Вилков пенальти придумал.
Ответить
Алехсбургер.
1597774761
Битву Фармов выигрывает Зенит и Нобоа....
Ответить
maygli
1597775200
Поздравляю Тамбов с заслуженной победой! Футбол Гунько, какая-то полная безнадёга. Ни одной комбинации не увидел. Одни навесы, а где тренерская мысль?
Ответить
paracetamol
1597778833
Тамбов молодцы, еще и против судьи играли!
Ответить
Главные новости
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
23:23
Китайская сталкерша довела Слуцкого до паранойи: «Она везде появлялась, реально страшно»
22:56
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
22:31
1
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
22:17
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
Все новости
Все новости
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
23:08
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
5
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
3
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+