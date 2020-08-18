РПЛ. Несмотря на удаление и незабитый пенальти, «Тамбов» удержал победу над «Химками»

В сезоне РПЛ не осталось команд без очков. Это случилось после победы «Тамбова» в третьем туре над «Химками».

Больше тайма хозяева играли в меньшинстве, а на 52-й минуте Владимир Обухов не реализовал пенальти.

Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

Тамбов – Химки – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Чуперка, 14.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов (Панченко, 69), Костюков (Тетрашвили, 68), Карапетян (Килин, 41).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46).

Предупреждения: Чуперка, 41; Шляков, 79 – Дядюн, 45+1; Ломовицкий, 54; Трошечкин, 67; Конате, 70; Тихий, 86; Полярус, 90+1; Корян, 90+3.

Удаления: Грицаенко, 40 – нет.

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