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    РПЛ. Несмотря на удаление и незабитый пенальти, «Тамбов» удержал победу над «Химками»

    В сезоне РПЛ не осталось команд без очков. Это случилось после победы «Тамбова» в третьем туре над «Химками».

    Больше тайма хозяева играли в меньшинстве, а на 52-й минуте Владимир Обухов не реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РПЛ. 3-й тур

    Тамбов – Химки – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Чуперка, 14.

    «Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Обухов (Панченко, 69), Костюков (Тетрашвили, 68), Карапетян (Килин, 41).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46).

    Предупреждения: Чуперка, 41; Шляков, 79 – Дядюн, 45+1; Ломовицкий, 54; Трошечкин, 67; Конате, 70; Тихий, 86; Полярус, 90+1; Корян, 90+3.

    Удаления: Грицаенко, 40 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7650

      paracetamol 8 минут назад

      Тамбов молодцы, еще и против судьи играли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -681

      Аденн 1 час назад

      а стыдно за бЗенит, этот гнойник РПФЛ.

      -1
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      Рейтинг: +2757

      maygli 1 час назад

      Поздравляю Тамбов с заслуженной победой!
      Футбол Гунько, какая-то полная безнадёга. Ни одной комбинации не увидел. Одни навесы, а где тренерская мысль?

      1
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      Рейтинг: +1126

      Алехсбургер. 1 час назад

      Битву Фармов выигрывает Зенит и Нобоа....

      0
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      Рейтинг: +8170

      ilichkadr 1 час назад

      Вилков пенальти придумал.

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