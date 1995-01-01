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    «РБ-Спорт»: РФС ведет проверку по матчу «Знамя Труда» – «Коломна». Он мог быть договорным

    По информации «РБ-Спорт», у РФС есть сомнения по поводу спортивной борьбы в прошлогоднем матче ПФЛ между подмосковным «Знаменем Труда» и «Коломной». Игра состоялась в октябре и закончилась победой 2:0 команды из Орехово-Зуево.

    Уже выяснено, что игрок на тот момент «Коломны» Ефим Бойцов делал ставки в букмекерской конторе, в том числе на матч со «Знаменем Труда». Футболист не отрицает, что занимался ставками, но утверждает, что указанная встреча договорной не была.

    • В нынешнем сезоне и «Знамя Труда», и «Коломна» после двух туров ПФЛ идут во второй половине таблицы.
    • Бойцов сейчас находится без клуба.
    • «Знамя Труда» – старейший футбольный клуб России.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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