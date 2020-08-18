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  • «РБ-Спорт»: РФС ведет проверку по матчу «Знамя Труда» – «Коломна». Он мог быть договорным

«РБ-Спорт»: РФС ведет проверку по матчу «Знамя Труда» – «Коломна». Он мог быть договорным

18 августа 2020, 20:45
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По информации «РБ-Спорт», у РФС есть сомнения по поводу спортивной борьбы в прошлогоднем матче ПФЛ между подмосковным «Знаменем Труда» и «Коломной». Игра состоялась в октябре и закончилась победой 2:0 команды из Орехово-Зуево.

Уже выяснено, что игрок на тот момент «Коломны» Ефим Бойцов делал ставки в букмекерской конторе, в том числе на матч со «Знаменем Труда». Футболист не отрицает, что занимался ставками, но утверждает, что указанная встреча договорной не была.

  • В нынешнем сезоне и «Знамя Труда», и «Коломна» после двух туров ПФЛ идут во второй половине таблицы.
  • Бойцов сейчас находится без клуба.
  • «Знамя Труда» – старейший футбольный клуб России.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. ПФЛ. Группа 2 Знамя Труда Коломна
Комментарии (1)
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Hektor 84
1597875608
Звездец матч века!!! Сравним с матчем лиги чемпионов! Лучше бы на матчи Рпл обратили внимание.
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