«РБ-Спорт»: РФС ведет проверку по матчу «Знамя Труда» – «Коломна». Он мог быть договорным

По информации «РБ-Спорт», у РФС есть сомнения по поводу спортивной борьбы в прошлогоднем матче ПФЛ между подмосковным «Знаменем Труда» и «Коломной». Игра состоялась в октябре и закончилась победой 2:0 команды из Орехово-Зуево.

Уже выяснено, что игрок на тот момент «Коломны» Ефим Бойцов делал ставки в букмекерской конторе, в том числе на матч со «Знаменем Труда». Футболист не отрицает, что занимался ставками, но утверждает, что указанная встреча договорной не была.