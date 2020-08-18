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    РФС: «Юран о своем уходе из «Химок» говорить отказывается»

    В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что пригласили бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу после его высказываний по поводу ситуации вокруг выхода клуба в РПЛ.

    «Представители департамента защиты игры контактировали с Сергеем Юраном на прошлой неделе и в начале этой. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК «Химки» в РПЛ. Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ; о своем уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС – общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Сергей Юран сможет сообщить известную ему информацию», – сказали в пресс-службе РФС.

    • Юран ранее прокомментировал информацию о том, что его вызывали в РФС после слов о связи «Спартака» и подмосковного клуба.
    • Специалист рассказывал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: +78547

      zigbert 37 минут назад

      Этого и следовало ожидать. Сергей не хозяин своих слов.

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      Рейтинг: +336

      GrizzlyD 48 минут назад

      бандитизм 90-х наступает

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      Рейтинг: +5099

      subbotaspartak 1 час назад

      Вы ему заплатите. Придёт без адвоката
      (Зачем делиться, самому пригодится)

      0
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      Рейтинг: +40977

      portero 1 час назад

      Он получил чего добивался, даже работать не надо... деньги выдали , ему надо свою часть договора исполнять...

      1
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      Рейтинг: +4492

      порт 1 час назад

      По чём молчание сейчас?

      0
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      Рейтинг: +16289

      bset 1 час назад

      Понятно, очередное трепло. Наговорил на эмоциях, а на самом деле все было иначе, вот и не хочет лишний раз позориться идти. А чтобы совсем красиво выглядеть, еще и добавил, что журналисты его неправильно интерпретировали.

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      Рейтинг: +11653

      silver29 1 час назад

      Он просто пачкун, ведь четко было сказано руководством Химок, юрашка вознесся и потребовал увеличить сумму контракта и ему было отказано, никакой политики только прос.титуция с его стороны (((

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