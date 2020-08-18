РФС: «Юран о своем уходе из «Химок» говорить отказывается»

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что пригласили бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу после его высказываний по поводу ситуации вокруг выхода клуба в РПЛ.

«Представители департамента защиты игры контактировали с Сергеем Юраном на прошлой неделе и в начале этой. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК «Химки» в РПЛ. Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ; о своем уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС – общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Сергей Юран сможет сообщить известную ему информацию», – сказали в пресс-службе РФС.