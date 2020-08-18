РФС: «Юран о своем уходе из «Химок» говорить отказывается»

Этого и следовало ожидать. Сергей не хозяин своих слов.
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что пригласили бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу после его высказываний по поводу ситуации вокруг выхода клуба в РПЛ.
«Представители департамента защиты игры контактировали с Сергеем Юраном на прошлой неделе и в начале этой. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК «Химки» в РПЛ. Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ; о своем уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС – общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Сергей Юран сможет сообщить известную ему информацию», – сказали в пресс-службе РФС.
- Юран ранее прокомментировал информацию о том, что его вызывали в РФС после слов о связи «Спартака» и подмосковного клуба.
- Специалист рассказывал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».