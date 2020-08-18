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РФС: «Юран о своем уходе из «Химок» говорить отказывается»

18 августа 2020, 18:37
11

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что пригласили бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу после его высказываний по поводу ситуации вокруг выхода клуба в РПЛ.

«Представители департамента защиты игры контактировали с Сергеем Юраном на прошлой неделе и в начале этой. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК «Химки» в РПЛ. Однако господин Юран заявил, что его слова могли быть неправильно интерпретированы журналистами, он не отвечает за информацию в СМИ; о своем уходе из клуба он говорить отказывается. Сказал, что готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС – общественная организация, у нас нет возможности заставлять кого-либо сотрудничать, но мы надеемся, что Сергей Юран сможет сообщить известную ему информацию», – сказали в пресс-службе РФС.

  • Юран ранее прокомментировал информацию о том, что его вызывали в РФС после слов о связи «Спартака» и подмосковного клуба.
  • Специалист рассказывал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (11)
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порт
1597766183
По чём молчание сейчас?
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portero
1597766611
Он получил чего добивался, даже работать не надо... деньги выдали , ему надо свою часть договора исполнять...
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subbotaspartak
1597767869
Вы ему заплатите. Придёт без адвоката (Зачем делиться, самому пригодится)
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GrizzlyD
1597768594
бандитизм 90-х наступает
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zigbert
1597769247
Этого и следовало ожидать. Сергей не хозяин своих слов.
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Play
1597773615
У него месяц рот не закрывался по этому поводу, а как дошло до предметного разбирательства, так говорить отказывается. Во дела)
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alp
1597773796
федун говорил, что он за честный футбол. опять наврал....
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Garrincha58
1597774788
ему рот прикрыли миллионами отступных вот он и замолчал
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морозз
1597776533
Болтолог блин, наговорил столько дерьма а отвечать за свою говорильню оказывается страшно! Теперь только к бомжам в Зенит, там таких любят и уважают ( вспомним Артёма )!
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paracetamol
1597788244
10 лямов рот заткнули, чтобы помалкивал. А не то...!
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