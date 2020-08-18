Юран – о словах про «Спартак»: «Не считаю, что РФС должен как‑то это разбирать»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что его вызывали в РФС после слов о связи «Спартака» и подмосковного клуба.

«Не могу понять, откуда вы берете эту информацию. Никто в РФС меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? Что за бред. Причем тут Российский футбольный союз? Не знаю, какие ко мне претензии? Если бы и приглашали, что мне рассказывать? Тогда можно каждого человека, который что‑то сказал… Не считаю, что РФС должен это как‑то разбирать», – сказал Юран.