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    Юран – о словах про «Спартак»: «Не считаю, что РФС должен как‑то это разбирать»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о том, что его вызывали в РФС после слов о связи «Спартака» и подмосковного клуба.

    «Не могу понять, откуда вы берете эту информацию. Никто в РФС меня не вызывал. А почему они должны меня вызывать? Что за бред. Причем тут Российский футбольный союз? Не знаю, какие ко мне претензии? Если бы и приглашали, что мне рассказывать? Тогда можно каждого человека, который что‑то сказал… Не считаю, что РФС должен это как‑то разбирать», – сказал Юран.

    • Юран ранее рассказал, что был уволен с поста главного тренера «Химок» по указанию руководства «Спартака».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: -174

      Синитсосит 10 минут назад

      стыдно за наркоманов и бомжей зинида

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6077

      Борат 1 час назад

      федун прикрыл ему варежку мазутными долларами !
      очень стыдно за поганый пищевик и за всех хрюканов !
      позор рылам !!!
      гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Отчим_Бората > Борат 57 минут назад

      ... Сынок, нам с мамкой очень стыдно за твой словесный понос!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Ужас Бората > Отчим_Бората 25 минут назад

      И мне за него стыдно.

      1
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      Рейтинг: +57

      Ужас Бората > Борат 25 минут назад

      Какой ужас!

      1
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      Рейтинг: +6022

      ivany4 1 час назад

      О как!!!
      Языком намолотил три мешка новостей, считай раскрыл заговор, а теперь не знает что и сказать.
      Одно слово - пустобрех!!! Так же и на матч тв молотит языком не думая!

      4
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      Рейтинг: +1993

      Semenycch > ivany4 1 час назад

      Верно, только одно дополнение - ему не мало заплатили чтобы теперь язык держал за зубами!

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      Рейтинг: +4490

      порт 1 час назад

      Как быстро (сразу после получения компенсации по расторжению контракта) Юран включил заднюю.

      5
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      Рейтинг: +2954

      Cleaner > порт 1 час назад

      Компенсация предполагает снятие взаимных претензий. Что не так то?

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