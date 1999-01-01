Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    РУСАДА проверило на допинг Кокорина, Заболотного и еще 10 футболистов РПЛ

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за полтора месяца проверило на допинг 12 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

    В июне и июле были протестированы Александр Кокорин, Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все – «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба – «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба – «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба – ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), Николай Комличенко и Владимир Рыков (оба – «Динамо»).

    Всего с начала года РУСАДА протестировало 29 футболистов РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78517
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru