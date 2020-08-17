РУСАДА проверило на допинг Кокорина, Заболотного и еще 10 футболистов РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за полтора месяца проверило на допинг 12 футболистов РПЛ, сообщает ТАСС.

В июне и июле были протестированы Александр Кокорин, Никита Бурмистров и Антон Заболотный (все – «Сочи»), Кирилл Комбаров и Даниил Лесовой (оба – «Арсенал»), Игорь Коновалов и Денис Макаров (оба – «Рубин»), Константин Кучаев и Константин Марадишвили (оба – ЦСКА), Леон Мусаев («Зенит»), Николай Комличенко и Владимир Рыков (оба – «Динамо»).

Всего с начала года РУСАДА протестировало 29 футболистов РПЛ