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    Погба, Рэшфорд, Марсьяль выйдут в старте «МЮ» против «Севильи»; Лопетеги выставит Банегу, Сусо и Окампоса

    УЕФА опубликовал стартовые составы на полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей».

    «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Фред, Погба, Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд.

    Запасные: Грант, Ромеро, Байи, Фосу-Менса, Менжи, Перейра, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминей, Игало.

    «Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос, Сусо, Эн-Несири.

    Запасные: Вацлик, Хави Диас, Гомес, Перес, Лара, Эскудеро, Хенаро, Торрес, Гудель, Васкес, де Йонг, Эль-Хаддади.

    Игра пройдет сегодня, начало в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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