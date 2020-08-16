Погба, Рэшфорд, Марсьяль выйдут в старте «МЮ» против «Севильи»; Лопетеги выставит Банегу, Сусо и Окампоса

УЕФА опубликовал стартовые составы на полуфинальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Севильей».
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс, Фред, Погба, Фернандеш, Гринвуд, Марсьяль, Рэшфорд.
Запасные: Грант, Ромеро, Байи, Фосу-Менса, Менжи, Перейра, Джеймс, Лингард, Мата, Матич, Мактоминей, Игало.
«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Фернандо, Хордан, Банега, Окампос, Сусо, Эн-Несири.
Запасные: Вацлик, Хави Диас, Гомес, Перес, Лара, Эскудеро, Хенаро, Торрес, Гудель, Васкес, де Йонг, Эль-Хаддади.
Игра пройдет сегодня, начало в 22:00 по московскому времени.
Источник: Официальный сайт УЕФА