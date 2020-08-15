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    Гончаренко: «Происходящее в Белоруссии недопустимо. Милиция, ОМОН, армия должны защищать народ, а не избивать его»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил протесты в Белоруссии после президентских выборов. Он недоволен действиями силовиков.

    «Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

    Поддерживаю требования честного подсчeта голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Белоруссии в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге всe равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко «Прессболу».

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    Источник: «Прессбол»

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    15.08.2020 23:13
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8173

      BRO_football 32 минуты назад

      Молодец, Ганчаренко. Теперь ты точно посреди чемпионата не съездишь в Беларусь, потому что тебя туда не впустят за такие слова.

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      Рейтинг: +3971

      knikos 54 минуты назад

      Милиция , ОМОН и армия должны защищать народ от пиндосских и польских подстилок и прочих протестунов. В Китае один только раз защитили и ... стали передовой экономикой мира !

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      Рейтинг: +9793

      DeStar 1 час назад

      Нихрена себе, вы тут все конченные что ли?) каждый комментарий в одном стиле с каким-то тупым набором слов, вы че, на соловьеве все сидите?)охренели, нет бы хоть немного разобраться в теме. а то все как стадо сразу , бегающие отморозки, это омон и сербский " братский" спецназ , которые с нашивками ходтят по магазам бреста сейчас, и это их спутали с рос бойцами в своё время ибо схожи нашивки если не присматриваться. Омон тут ****** всех подряд, а не "пьяное быдло безработное в шортах и проплаченное", слушайте дальше соловьёва, и пускайте мочу в свои уши , вас как с украиной тут всех ********* мол там все такие и такие, так и теперь насчет белорусов промывать начинают дабы бы все кричать стали " ВОЛОДЯ ОСВОБОДИ ИХ" от этих наркоманов.Мда. Красавцы. Сори что так грубо, но вы тут все как один написали и хоть бы 1 разобрался в том чт отут происходит. Инфы в нэте полно, а вы взяли только то что срут на гос каналах

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      Рейтинг: +1955

      baden69 > DeStar 51 минуту назад

      Да нет, у многих родственники в Беларуссии. Многие пенсионеры сидят дома, днем выбегая в магазин за продуктами, а вечером на улицу боятся выйти, чтоб не нарваться на "безработное быдло..." Они думают о мире и понимают, что лучше предсказуемый Лукаш, чем блогеры у власти, хотя у власти они и не будут, а будут марионетками в руках "миротворцев из США", как и Украина, Польша, Прибалтика... Германия вот только начала потихоньку просыпаться и понимать, что с Америкой дружить очень финансово не выгодно...

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      Рейтинг: +9793

      DeStar > baden69 1 минуту назад

      Тихоновская не блогер , и она не правила бы, я точно не хотел бы видеть ни тихановскую ни тихановского у руля страны, ни в коем случае, но главное было - честные выборы, и я понимаю что в 21 веке эта фраза уже смешно звучит , но все же. Да господи я бы плюнул и согласился бы на Лукашенко если бы он выиграл выборы, но то как он поступил после выборов - это дичь которую ему не простят , просто не простят , это не обвал Валюты, новый налог иди что-то ещё , это страх дичь и беспредел , после которых многие люди вздрагивают на улице при виде сидовиков, или при звуки мигалок, потом видишь что это скорая и все равно не выдыхаешь , потому что в скорой может быть омон и возможно ты сейчас будешь избит 3-4 ******* , и ЭТО , будет ещё только начало и «пушинка» по сравнению с тем что будет дальше . А пенсионеры бояться выйти на улицу из-за зверья ОМОНа а не людей . За все эти дни не было ни одной зафиксированной фото видео или хотя бы новостями с текстом что они гражданин нанёс вред другому . Только зверьё в лице силовиков

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      Рейтинг: +5936

      ivany4 1 час назад

      А что же вы дома не работаете, во благо своей страны??
      В России белорусов работает от 2,8 до 4 млн. человек, украинцев от 5 до 8 млн. Помимо этого масса работников из средней азии. И заметьте все стремятся работать в городах центральной России, а не в глубинках, развивать с/х и промышленность.
      А между прочим в России существует безработица. Даже на этом сайте об этом пишут. Не догадываетесь, откуда она берется???
      Хватит наводить тень на плетень.

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      Рейтинг: +2136

      Snek > ivany4 1 час назад

      Типа чего россияне начнут улицы мести и асфальт класть за 15-20 тыр в месяц? Тебе самому не смешно?

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      Рейтинг: +5936

      ivany4 > Snek 1 час назад

      Поэтому и "расценки" такие, что россияне не соглашаются.
      Если окунешься в это дело, то узнаешь, что зарплата дворника в жкх - 30-35 тыр. При этом дворнику на руки от 10 до 15 тыр, остальное руководству. Пенсионер пытался устроится - мест нет.
      Зарплаты в автодоре тоже не маленькие.
      Как думаешь откуда такие счета за жкх и почему 1 км дороги золотой?

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      Рейтинг: +657

      GreyDM 1 час назад


      "... Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко «Прессболу»...."
      Либерасты покусали???
      вас тут только официально около 3-х лямов, потому и очередь такая...

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      Рейтинг: +236

      mab1011 1 час назад

      Эти бегающие перед ОМОНом отморозки в шортах надеялись поставить их на колени и унизить как украинский Беркут?

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      Рейтинг: +323

      mp7700 1 час назад

      Проплаченное безработное быдло это не народ... народ дальше живет своей жизнью)))
      США в каждой стране такое устраивает.. теперь до белорусов добрались.

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      Рейтинг: +7558

      paracetamol 2 часа назад

      Так они и защищают 80% народа от 20% отморозков.

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      Рейтинг: +2136

      Snek > paracetamol 1 час назад

      Если верить результатам голосования, то "отморозков" там 9%. Так этого за глаза, чтобы поднять бунт, вот в РФ даже 1% населения хватит, чтобы свергнуть власть, это ведь полтора ляма человек, если остальные 99% не будут против, то этот 1% зарешает, тут так же.

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      Рейтинг: +17850

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Не переживай, ещё успеешь нажраться говна этой безумной блогерши тихановской. Хохлы тебе не в пример?

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