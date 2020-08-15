Гончаренко: «Происходящее в Белоруссии недопустимо. Милиция, ОМОН, армия должны защищать народ, а не избивать его»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил протесты в Белоруссии после президентских выборов. Он недоволен действиями силовиков.

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Поддерживаю требования честного подсчeта голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Белоруссии в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге всe равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко «Прессболу».

Матчи чемпионата Белоруссии по футболу переносятся.

Сегодня, 15 августа, состоялся диалог президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко .

с белорусским коллегой . Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался играть за сборную Белоруссии при президентстве Лукашенко.

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