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  • Гончаренко: «Происходящее в Белоруссии недопустимо. Милиция, ОМОН, армия должны защищать народ, а не избивать его»

Гончаренко: «Происходящее в Белоруссии недопустимо. Милиция, ОМОН, армия должны защищать народ, а не избивать его»

15 августа 2020, 23:13
92

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил протесты в Белоруссии после президентских выборов. Он недоволен действиями силовиков.

«Считаю происходящее недопустимым. Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ. Милиция, ОМОН и армия должны защищать народ, а не избивать его.

Поддерживаю требования честного подсчeта голосов на выборах. Попытался проголосовать на участке в посольстве Белоруссии в Москве, но ожидание в очереди очень растянулось. Люди стояли по пять, шесть, даже семь часов! И в итоге всe равно не попадали на участок, и я тоже не попал. Такое впечатление, что очередь кто-то искусственно сдерживал, чтобы не все проголосовали. Очень многие так и не смогли отдать свой голос», – сказал Гончаренко «Прессболу».

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Источник: «Прессбол»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (92)
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DOCTOR PENALTY
1597522899
Не переживай, ещё успеешь нажраться говна этой безумной блогерши тихановской. Хохлы тебе не в пример?
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DeStar
1597526856
Нихрена себе, вы тут все конченные что ли?) каждый комментарий в одном стиле с каким-то тупым набором слов, вы че, на соловьеве все сидите?)охренели, нет бы хоть немного разобраться в теме. а то все как стадо сразу , бегающие отморозки, это омон и сербский " братский" спецназ , которые с нашивками ходтят по магазам бреста сейчас, и это их спутали с рос бойцами в своё время ибо схожи нашивки если не присматриваться. Омон тут ****** всех подряд, а не "пьяное быдло безработное в шортах и проплаченное", слушайте дальше соловьёва, и пускайте мочу в свои уши , вас как с украиной тут всех ********* мол там все такие и такие, так и теперь насчет белорусов промывать начинают дабы бы все кричать стали " ВОЛОДЯ ОСВОБОДИ ИХ" от этих наркоманов.Мда. Красавцы. Сори что так грубо, но вы тут все как один написали и хоть бы 1 разобрался в том чт отут происходит. Инфы в нэте полно, а вы взяли только то что срут на гос каналах
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paracetamol
1597531278
Всегда знал, что Гачаренка гов-нюк, а сейчас убедился, что и либераст! И чего он в России забыл, валил бы на дикий запад, к франкам, например, одеваться в желтый жилет, или в пиндосню, вымазался бы сажей и грабил магазины. Либерасты всегда так поступают!
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Ловкий Бубен
1597544597
Что он и делает , народ набрал 80% , его и ОМОН и защищает ... почему ОМОН должен зашишать те 20% которые проиграли выборы, народ наверное - 80%, зачем тогда выборы ???
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sochi-2013
1597550974
Де6ил, мирный народ не шастает ночами с дубинами и "коктейлем Молотова"! Пример Украины ничему не научил?!! Лукашенко, конечно, еще та устрица и не такой уж брат, на страну не дает ввергнуть в хаос. Надо было до выборов, проводить МИРНЫЕ демонстрации, требуя международных наблюдателей на каждый участок.
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Миша13
1597558738
Молодец. Заслуживает огромного уважения. Гнать Таракана и Моль.
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Нас Много
1597559006
А какому народу относится сам Гончаренко? К либерастическому отребью, устроившему майдан в Белоруссии на западные деньги? Такой народец и в России не нужен.
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КаДеС
1597559386
Ещё нам здесь не хватало майдана. Не одна страна, где запад поддерживал революции, не стала жить лучше. Только хуже. Все события развиваются как на Украине в 2014, (сравните цепочки событий и ключевые моменты) но эти дибилы не видят и сами разрушают свою страну "Мирных протестантов" прессует ОМОН. Ага видел я этих мирных протестантов. А погиб один из таких, явно, после того как ОМОН ему взрывчатку в руку подсунул. А коктейли Молотова они используют для освещения улицы Я против избиения людей, но те, кто совершает противоправные действия против силовиков заслуживают этого. "Зомбоящик" они не смотрят. Только из "честных" СМИ черпают информацию. Из всяких "nexta" "ради свобода", "эха Москвы" и "медузы" которые существуют на западные гранты, и которые никогда не покажут, как "мирные протестующие" кидают в ментов камни, коктейли Молотова и др "Независимые" СМИ. А почему митингующие в Хабаровске и все либеральные "попозиционеры" забыли про Фургала и кричат "живе Беларусь"? Может потому что это всего лишь поводы для майданов и им абсолютно плевать на те повестки, которые они якобы несут Да и по поводу повесток. Вышли свергать власть, не имея собственно политической повестки? Это как дети бы свергли родителей дома. Попрыгал на родительской кровати, потратили всё деньги на шоколадки, а дальше что?
Я надеюсь, что наши спецслужбы отработают хорошо и не дадут этой пакасти начаться у нас.
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Hektor 84
1597570706
Еще не встречал ни одного белоруса жалующегося на жизнь в Белоруси.хотя общался со многими. Простой работящий народ не будет бунтовать, скорее это бездельники, фашики и поддержка со стороны Польши и США. Вслед за Украиной и Грузией янки решили подорвать Беларусь. Уверен следующие будут либо Армения, Киргизия или Казахстан. Но вот людям надо понимать что провокаторы помитингуют и поедут дальше творить, а людям жить на выжженной земле. Не смотрю ни какие политические каналы, ни рен ТВ, ни РТР. Сугубо мое мнение.
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paracetamol
1597570751
Бить надо, чтобы избавить народ от паразитов. Кстати, про Ганчаренку. Чего он тут торчит, а не идет с ментами драться? Может попросить его?
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