«Манчестер Юнайтед» представил гостевую форму на следующий сезон

Состоялась презентация новой гостевой формы «Манчестер Юнайтед», в которой команда будет играть в сезоне-2020/21.

Экипировка выполнена в темно-зеленом цвете с волнистым паттерном на футболке.

Технический спонсор – компания adidas.

Our 2020/21 away shirt by @adidasfootball is for the fansAvailable now: https://t.co/b3GfMG7V0c #MUFC x #ReadyForSport pic.twitter.com/QcooUhKf9Y

An away following like no other needs an @adidasfootball shirt to be proud of.Available now: https://t.co/YY5agDFmn6#MUFC x #ReadyForSport pic.twitter.com/ogXrJgT9jU