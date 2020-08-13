Карпин – лучший тренер сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

Заслужил как никто другой,молодец,будет нарасхват и у других клубов.
Редакция русскоязычной версии портала Transfermarkt выбрала лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2019/20.
Этого звания удостоился Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».
Также на награду претендовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выигравший с командой второе чемпионство подряд.
- В минувшем розыгрыше РПЛ «Ростов» под руководством Карпина одержал 12 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений в 30 турах.
- Ростовчане финишировали в чемпионате на пятом месте.
Тренер @rostovfc Валерий Георгиевич Карпин тренер сезона в РПЛ по нашей версии #РПЛ #Transfermarkt https://t.co/F56TAVMYgM pic.twitter.com/xTZbTTrsuI— transfermarkt_ru (@RuTransfermarkt) August 13, 2020