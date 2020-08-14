Карпин – лучший тренер сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

Редакция русскоязычной версии портала Transfermarkt выбрала лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2019/20.
Этого звания удостоился Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».
Также на награду претендовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выигравший с командой второе чемпионство подряд.
- В минувшем розыгрыше РПЛ «Ростов» под руководством Карпина одержал 12 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений в 30 турах.
- Ростовчане финишировали в чемпионате на пятом месте.
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Источник: Официальный твиттер Transfermarkt