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Карпин – лучший тренер сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

14 августа 2020, 14:57
23

Редакция русскоязычной версии портала Transfermarkt выбрала лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2019/20.

Этого звания удостоился Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».

Также на награду претендовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выигравший с командой второе чемпионство подряд.

  • В минувшем розыгрыше РПЛ «Ростов» под руководством Карпина одержал 12 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений в 30 турах.
  • Ростовчане финишировали в чемпионате на пятом месте.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (23)
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Добрый Бобер
1597406441
Заслужил!
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slavа0508
1597407490
Согласен,,,,,с его составом сделал максимум,,,,,Да Семак в РПЛ взял все титулы,,,,,но состав Зенита просто на голову сильнее остальных,,,,,там кого не ставь Зенит будет первый,,,,,
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_Marqella_
1597409938
Засветился рыжий эстонец, мог бы по выше подняться, скандал с ковидом всё испортил...А так да, молодец ...заслужил признание...)))
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vladimir-7
1597411629
А какой-нибудь кубок дали?
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DOCTOR PENALTY
1597416214
Сразу видно, что в ТМ не лохи работают.
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den161
1597420441
вот что значит объективная и независимая контора ))))
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ivany4
1597422930
Непонятны критерии выбора победителя. Но раз так случилось, с победой ВГК!!!
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