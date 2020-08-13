Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    Карпин – лучший тренер сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

    Редакция русскоязычной версии портала Transfermarkt выбрала лучшего тренера РПЛ по итогам сезона-2019/20.

    Этого звания удостоился Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов».

    Также на награду претендовал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, выигравший с командой второе чемпионство подряд.

    • В минувшем розыгрыше РПЛ «Ростов» под руководством Карпина одержал 12 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел девять поражений в 30 турах.
    • Ростовчане финишировали в чемпионате на пятом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:57
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10455

      Alimpasha 15 минут назад

      Заслужил как никто другой,молодец,будет нарасхват и у других клубов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12326

      vladimir-7 18 минут назад

      А какой-нибудь кубок дали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1511

      _Marqella_ 46 минут назад

      Засветился рыжий эстонец, мог бы по выше подняться, скандал с ковидом всё испортил...А так да, молодец ...заслужил признание...)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 1 час назад

      Согласен,,,,,с его составом сделал максимум,,,,,Да Семак в РПЛ взял все титулы,,,,,но состав Зенита просто на голову сильнее остальных,,,,,там кого не ставь Зенит будет первый,,,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2005

      Питерский князь > slavutiq70 1 час назад

      Пришло время Зенита, а вам только завидовать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 > Питерский князь 1 час назад

      Это не время Зенита ,,,,это время ВВП,,уйдёт он и уйдёт Зенит,,,,,

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2005

      Питерский князь > slavutiq70 1 час назад

      Ты гона объелся!
      Пока питерские у руля, Зенит чемпион!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 > Питерский князь 1 час назад

      Адью,,,,,,что с тобой базарить сам всё знаешь,,,,только хер признаешься,,,,

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2005

      Питерский князь > slavutiq70 1 час назад

      Ушел Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин - пришел Путин. Чё не нравиться быть обх.у.есосиным? А нам, в Питере, теперь, все по кайфу!!!! =))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      kan85 > Питерский князь 51 минуту назад

      Ухахахахаха

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      kan85 > Питерский князь 45 минут назад

      Не за горами групповой этап лиги чемпионов, увидим чемпиона во всей своей красе)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1511

      _Marqella_ > slavutiq70 37 минут назад

      Всегда так бывает, периодами, у спартака это были 90-е, у Зенита сейчас, так то ты прав...Был период во Франции когда Лион был постоянным чемпионом а ПСЖ болтался в середине, можно так же Англию привести в пример с МЮ Фергюссона, да примеров масса...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1884

      ziborock > Питерский князь 12 минут назад

      Геи у вас в Зените!))) Авой своей подтверждаешь!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Бюджет "РОСТОВА" - 7 место в РПЛ: 2.4 млрд рублей.
      Бюджеты у "Зенита" 12.5 млрд р., «Спартака» 11 млрд р., «Локо» 5.75 млрд р., «Краснодара» 5.5 млрд р., ЦСКА 4.3 млрд р., «Динамо» 4 млрд рублей.
      _____________________________________________________________
      Карпин заслуживает большого уважения!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2005

      Питерский князь > Сергей Каспийский 1 час назад

      Зенит чемпион 84 года, вот, что заслуживает уважения.
      Не полит проект стал чемпионом.
      Зенит чемпион, спратаГ в топку!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 > Сергей Каспийский 1 час назад

      Главное стоимость составов,,,от этого определяется класс игроков,,,,,у Зенита 163 мл евро,,,здесь равных нет,,у Спартака 100 мл евро,,,,,у Ростова 52 мл,,,,,так что да Валера не плохо отрабатывает,,,,,,Он и в Спартаке в принципе не плохо работал два вторых одно третье,,,по составу Спартак и был 2-4,,в те времена,,,,

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5843

      Борат 1 час назад

      "сбитый лётчик" никогда не устанет повторять - е5 спртк е5 !!!
      гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2005

      Питерский князь 1 час назад

      Лучший по версии "Transgender".
      =))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1863

      Semenycch 1 час назад

      Трансфермаркет из интересного сайта скатывается в помойку. Очень много ошибок, неточностей. Постоянно посылаю им примеры их ошибок. Они тупо исправляют.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13282

      slavutiq70 > Semenycch 1 час назад

      Исправляют же????тогда всё ок,,,,сайт так и задумывался ,,,что типа коллективного разума,,,

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1161

      LOKOfanatik19 > Semenycch 1 час назад

      Скатываются, особенно нам было интересно, что они исправляют по твоей наводки на ошибки. Очень Ценная информация.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4532

      Добрый Бобер 1 час назад

      Заслужил!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru