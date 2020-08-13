«Ювентус» может вернуть Морату

«Ювентус» собирается этим летом купить нового нападающего.
Туринский клуб ранее рассматривал кандидатуры Аркадиуша Милика («Наполи») и Эдина Джеко («Рома»), однако переговоры по их трансферам идут сложно.
В связи с этим, как сообщает La Gazzetta dello Sport, действующий чемпион Италии может пойти на возвращение Альваро Мораты.
- Испанец выступал за «Ювентус» с 2014 по 2016 год.
- За два сезона форвард провел 93 матча, забил 27 голов и сделал 18 ассистов.
- Сейчас Мората – игрок «Атлетико».
Источник: La Gazzetta dello Sport