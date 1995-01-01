Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Гендиректор «Ротора»: «Не стали тушеваться перед чемпионом. Могли забить, и не один»

    Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал поражение в стартовом туре РПЛ против «Зенита» (0:2).

    «Хорошая игра. Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Ребята наши молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра.

    Нам не в чем упрекнуть ребят. У нас все впереди. Команда билась, старалась и показала все, что сегодня возможно. Где-то нам не повезло в реализации голевых моментов. Сможем ли выполнить задачу на сезон? Это вопрос к тренерскому штабу», – заявил генеральный директор «Ротора».

    • «Ротор» вернулся в РПЛ впервые с 2004 года.
    • 15 августа клуб из Волгограда сыграет против московского «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:04
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2110

      neveldomha 48 минут назад

      Я всего один момент увидел и далеко не сто процентный. А так, неплохой автобус получился. Вполне себе мобильный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5696

      Борат 1 час назад

      удачи ротору, волгоград футбольный город и должен быть в вышке !
      за ротор не стыдно, стыдно за рылов !!!
      гыгы

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78440
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru