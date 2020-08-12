Гендиректор «Ротора»: «Не стали тушеваться перед чемпионом. Могли забить, и не один»

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал поражение в стартовом туре РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Хорошая игра. Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Ребята наши молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра.

Нам не в чем упрекнуть ребят. У нас все впереди. Команда билась, старалась и показала все, что сегодня возможно. Где-то нам не повезло в реализации голевых моментов. Сможем ли выполнить задачу на сезон? Это вопрос к тренерскому штабу», – заявил генеральный директор «Ротора».