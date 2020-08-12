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  • Гендиректор «Ротора»: «Не стали тушеваться перед чемпионом. Могли забить, и не один»

Гендиректор «Ротора»: «Не стали тушеваться перед чемпионом. Могли забить, и не один»

12 августа 2020, 10:04
6

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал поражение в стартовом туре РПЛ против «Зенита» (0:2).

«Хорошая игра. Считаю, что мы играли вторым номером, но имели возможности забить. И не один, не стали тушеваться перед чемпионом. Ребята наши молодцы, проявили бойцовские качества. Да, пропустили два гола, но для нас это первая игра.

Нам не в чем упрекнуть ребят. У нас все впереди. Команда билась, старалась и показала все, что сегодня возможно. Где-то нам не повезло в реализации голевых моментов. Сможем ли выполнить задачу на сезон? Это вопрос к тренерскому штабу», – заявил генеральный директор «Ротора».

  • «Ротор» вернулся в РПЛ впервые с 2004 года.
  • 15 августа клуб из Волгограда сыграет против московского «Динамо».

Источник: ТАСС
Ротор Зенит
Комментарии (6)
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neveldomha
1597219988
Я всего один момент увидел и далеко не сто процентный. А так, неплохой автобус получился. Вполне себе мобильный.
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paracetamol
1597224556
Неплохо играли, много кому еще нервы попортят. А Зенит - чемпион, с ним связываться бесполезно!
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Давид59
1597226755
Шанс забить был только один - после "подарка" Ракицкого. Но не думаю, что ничью удалось бы удержать. Уж больно явно была видна разница в классе.
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starche
1597234517
Разошелся пацан, надо быть скромнее.
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Горкин Блеванов
1597235323
могли , могли, но не забили ??? почему ??? судейский произвол ??
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somn
1597235607
Ну теперь будет возможность забить в Питере. Приезжайте, Дзюба ждёт.
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