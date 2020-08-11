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  • Деспотович: «По-моему, чемпионат России – самый лучший. Россия вообще лучшая страна для футбола»

Деспотович: «По-моему, чемпионат России – самый лучший. Россия вообще лучшая страна для футбола»

11 августа 2020, 14:19
9

Форвард «Рубина» Джордже Деспотович считает, что российский чемпионат лучше европейских.

«Переход в «Рубин» – это большой шаг вперед. Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу, чтобы сделать новый большой шаг. И так поэтапно. Но я не думаю, как бы поскорее уехать в европейский чемпионат. По-моему, чемпионат России – самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут все нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся.

Русский язык дался мне легко, возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Но я не занимался персонально с учителем или репетитором. Я просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле – впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. И так постепенно выучил язык. А еще мне помогло то, что я слушал русские песни. Причем это разные композиции, все названия и имена не вспомню, но в основном слушал рэп. Люблю Jah Khalib, особенно песню «Созвездие ангела». Русская музыка мне нравится.

Порой легионеры не лучшим образом отзываются о российских людях: говорят, что они грустные, неулыбчивые. Но те, кто так говорит, не понимают вас. Для меня русские люди – очень хорошие. Они как сербы практически, ментально наши народы действительно похожи. Русские и сербы – один в один. Во многом поэтому я так легко адаптировался в России», – сказал Деспотович.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Деспотович Джордже
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1597145339
Настолько лучшая, что одна корпорация со своей шайкой сначала развалила волейбол напрочь, потом взялась за хоккей, но ей не дали, теперь ударила плотно по баскетболу и футболу просто лучшая страна для спорта
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JuicyG
1597145658
)))а на втором месте чемпионат Кипра
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rash1959
1597154782
Вот пока у нас будут играть такие "легионеры", наш чемпионат будет на нынешнем придонном уровне.
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paracetamol
1597155274
Россия вообще лучшая страна для футбола, а для судейства - вообще беспредел!
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Axe111
1597155407
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХААХАХАХАХАХАХАХХХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХХХАХАХАХАХАХХАХАХААХХАХААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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Вальдемар IV
1597157072
и еще надо было добавить рубин топ клуб европы, хотя это же не зенит или спартак, так бы на листочке с текстом и это ему написали
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Продюсер Азамат
1597162006
тебе непавезло, надо было в наш суперклуп, у нас такие классные пацаны и играть ненада было бы, так потерся бы возле некатарых гыгы
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