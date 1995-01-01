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    Деспотович: «По-моему, чемпионат России – самый лучший. Россия вообще лучшая страна для футбола»

    Форвард «Рубина» Джордже Деспотович считает, что российский чемпионат лучше европейских.

    «Переход в «Рубин» – это большой шаг вперед. Теперь мне нужно проявить себя здесь и помочь клубу, чтобы сделать новый большой шаг. И так поэтапно. Но я не думаю, как бы поскорее уехать в европейский чемпионат. По-моему, чемпионат России – самый лучший. На полном серьезе думаю, что это вообще лучшая страна для футбола. Лично мне тут все нравится, я чувствую себя здесь как на родине. Язык я уже хорошо знаю, люди мне близки, местные жители мне очень нравятся.

    Русский язык дался мне легко, возможно, из-за небольшой схожести с сербским. Но я не занимался персонально с учителем или репетитором. Я просто общался с одноклубниками в раздевалке, на поле – впитывал, что они говорят. Пытался узнавать у них новые слова, фразы. И так постепенно выучил язык. А еще мне помогло то, что я слушал русские песни. Причем это разные композиции, все названия и имена не вспомню, но в основном слушал рэп. Люблю Jah Khalib, особенно песню «Созвездие ангела». Русская музыка мне нравится.

    Порой легионеры не лучшим образом отзываются о российских людях: говорят, что они грустные, неулыбчивые. Но те, кто так говорит, не понимают вас. Для меня русские люди – очень хорошие. Они как сербы практически, ментально наши народы действительно похожи. Русские и сербы – один в один. Во многом поэтому я так легко адаптировался в России», – сказал Деспотович.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5650

      Борат 58 минут назад

      на поле не фонтан, а вот около - точняк, тут и кокорин со стулом, гулиев ломает нос американцу, мясной ефремов по пьянке устраивает смертельное дтп в центре москвы, широков избивает судью в прямом эфире....

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      Рейтинг: +65

      JuicyG 2 часа назад

      )))а на втором месте чемпионат Кипра

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      Рейтинг: +9228

      Skull_Boy 2 часа назад

      Настолько лучшая, что одна корпорация со своей шайкой сначала развалила волейбол напрочь, потом взялась за хоккей, но ей не дали, теперь ударила плотно по баскетболу и футболу просто лучшая страна для спорта

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