Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «Пытался придержать судью, сказать, что не надо показывать карточку Широкову»

Тихонов: «Пытался придержать судью, сказать, что не надо показывать карточку Широкову»

11 августа 2020, 13:49
29

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал об инциденте с участием суди и экс-полузащитника «Зенита» Романа Широкова.

«Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось. Думаю, что если бы судья не показал бы желтую…

Да, бывают определенные моменты, когда кто‑то говорит, люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда пропускают. Если бы вы слышали, что говорят, когда играют в ЛФЛ, какие разговоры идут, думаю, там нужно постоянно красные карточки показывать.Опытные судьи такое мимо ушей пропускают, а здесь я пытался сказать, что не надо показывать карточку. Все в таком плане. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог. Было видно, что ситуация накалена... Слово за слово.

Когда я играл в ЛФЛ, это происходило постоянно на каждом матче. Судьи пропускают подобное, так как имеют опыт. А здесь к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона. Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. Это все случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью. Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобный инцидент», – сказал Тихонов.

  • «Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
  • Бывший футболист во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду «Матч ТВ» и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова за показанную красную карточку.
  • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
  • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

Источник: «Р-Спорт»
Любительский футбол Широков Роман Тихонов Андрей
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
edw7777
1597143240
Градус ненависти у нас в стране растет с каждым годом. Страшно это признавать.
Ответить
морозз
1597145597
В Широкова очень много агрессии, которая и вылилась на поле в сторону арбитра! Дурак, он и в Гондурасе дурак!
Ответить
Кирпичный
1597146768
Не научила история кокоши и мамая наших кривоногих звез жизни, ждем еще онду показательную казнь.
Ответить
Benifacto
1597149965
ваще ппц, человек играл в вышке и в сборной и не может себя контролировать, так ясно что у нас за футболисты, там походу если всех в один момент протестировать на наркотики половину можно отстранять....
Ответить
neveldomha
1597150897
Просто не надо было Роману вообще играть в футбол в этот день. Жалкое зрелище.
Ответить
ZEVS71
1597151863
По стопам Кокошки с Мамайкой пойдёт
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1597152066
Зенитовское бабло рождает зло.
Ответить
алдан2014
1597158164
А что закон действует когда чиновника бьют? Позор правосудию!!! По закону укатать Широкова на 15суток,пусть помойки убирает по Москве
Ответить
Hektor 84
1597158393
Зазвездились вы игрочишки. Подбежал, взял его за руку и сказал ему не надо показывать карточку. Да вы кто такие чтоб что то говорить? Он сразу побежал а потом. Да какая разница. Если судья ему по делу показал карточку. А Широков что квартиру проигрывал, что несло его так? Честно говоря Тихонова последние годы тоже не много несет. То ли обижен на кого. Или губы дует что в свое время его выперли из Спартака?
Ответить
romvad
1597162799
Лучше бы ты Широкова попытался придержать.
Ответить
Главные новости
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
21:35
1
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
2
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Все новости
Все новости
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
22:00
Головин забил первый гол в сезоне
21:47
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
1
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
1
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
2
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
19:26
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
9
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
18:05
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
33
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
16:45
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+