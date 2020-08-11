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    Тихонов: «Пытался придержать судью, сказать, что не надо показывать карточку Широкову»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал об инциденте с участием суди и экс-полузащитника «Зенита» Романа Широкова.

    «Я пытался судью придержать, чтобы он не показывал карточку, так ситуация накалялась. Я ему говорил, что не надо показывать, не надо обострять. То есть, я его, как бы, придерживал. Не то чтобы я ему не давал, просто говорят так люди. Я ему просто сказал, что не надо карточек. Просто прошел бы момент и прошел. Видимо, меня не услышали, поэтому так и получилось. Думаю, что если бы судья не показал бы желтую…

    Да, бывают определенные моменты, когда кто‑то говорит, люди отвечают и реагируют, но судьи опытные иногда пропускают. Если бы вы слышали, что говорят, когда играют в ЛФЛ, какие разговоры идут, думаю, там нужно постоянно красные карточки показывать.Опытные судьи такое мимо ушей пропускают, а здесь я пытался сказать, что не надо показывать карточку. Все в таком плане. Я к нему подбежал, пытался за руку его взять, чтобы объяснить, что не надо обострять. Вот такой был диалог. Было видно, что ситуация накалена... Слово за слово.

    Когда я играл в ЛФЛ, это происходило постоянно на каждом матче. Судьи пропускают подобное, так как имеют опыт. А здесь к арбитру вопросов нет. Он действовал по букве закона. Когда арбитр показал красную карточку, агрессии со стороны Широкова не было. Это все случилось неожиданно. Да, был словесный выпад со стороны Романа, но когда арбитр показал красную карточку, я стал в сторону уходить. Не было такого, что Роман сразу побежал на него. Никто не успел среагировать, так как это было неожиданностью. Если Роман изначально бы пошел на него так агрессивно, то ребята и я подбежали бы быстро. И ни у кого бы не было проблем. В той ситуации никто не думал, что произойдет подобный инцидент», – сказал Тихонов.

    • «Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время матча любительских команд.
    • Бывший футболист во время матча турнира Кубок Селебрити выступал за команду «Матч ТВ» и после одного из эпизодов избил арбитра Никиту Данченкова за показанную красную карточку.
    • Пострадавший снял побои и обратился в полицию.
    • Экс-полузащитнику может грозить уголовное наказание.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6477

      alarm 7 минут назад

      и ничего не хрюкнул про то, как с матами отгонял оператора, который попытался заснять конфликт. правильный баннер про него сделали фанаты цска однажды, ахах!

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      Рейтинг: -114

      alarm_иг 8 минут назад

      Шава с вашими проблемами, кокоша со стулом, дзюпа с азмуном, теперь ромео. Бомжарская школа. Одним словом - быдло. Гыгы.... И гомосеки...

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      Рейтинг: +801

      edw7777 13 минут назад

      Градус ненависти у нас в стране растет с каждым годом. Страшно это признавать.

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