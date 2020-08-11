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  • Селюк: «Чем больше Федун будет унижать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак»

Селюк: «Чем больше Федун будет унижать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак»

11 августа 2020, 08:26
39

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал судейство в матче «Спартак»«Сочи».

«Судьи – это как коррупционные чиновники. От них не избавиться. Это надо принять. И научиться с ними работать.

А чем больше Федун будет унижать и обзывать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак». Проверено», – написал Селюк в твиттере.

  • Матч завершился ничьей 2:2.
  • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
  • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

Источник: Твиттер Дмитрия Селюка
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Селюк Дмитрий
Комментарии (39)
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slavа0508
1597125056
Это он что на всю страну предлагает,Федуну давать взятки судья????как ещё можно понять такое высказывание??????7
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SmokingDog
1597125531
При чём здесь судьи ,нужно заказчиков наказывать.Но в нашем цирке есть неприкасаемые,они от безнаказанности своей беснуются.Вот тот же селюк вставил свой язык им в очко и наяривает
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Мага 13
1597126992
чем больше таких селюков в футболе, тем шире разрастается коррупция и кумовство.
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САДЫЧОК
1597127671
Селюк , с такой ватой в голове никогда не избавишься ....! Что касается судей-то их надо СУДИТЬ !
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alp
1597129269
спартаку надо научится принимать поражения... а не базлать на всю ивановскую после неудач... и поменьше пафоса... а то в итоге смешно получается....
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Andrew01
1597130541
Схема раскрыта, Федун денег не заносит судьям, в отличии от остальных. Вот и причина особого отношения судей к Спартаку. Это все вытекает из слов Силюка.
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ivany4
1597133077
Селюк знает о чем говорит. Два последних чемпионства радужного клуба, подтверждение его словам. Футбол ничто - работа с судьями все.))) В открытую говорят причину, следствие и результат, и при этом никто не пытается изменить эту прогнившую систему.
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Spartak Piter
1597143388
О да. Если газовый выпердышь бомжа покупает а лён\я нет, то как ни крути будут гасить Спартак. Спартак говорил всегда по делу на судей!!!!!!!!!!!!
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Январь 59
1597143398
Сколько можно об обном и том же Спартаке. В чемпионский сезон Спартаку в ворота соперников поставили достаточно много штрафных и пенальти. И все говорили , что тут все справедливо. Сегодня бумеранг возвращается. Спартачам обидно. Представляю сколько будет слез в играх с Локо, ЦСКА, Зенитом. Всем свойственно ошибаться. В этот раз не повезло Спартаку. Но при этом рыдать в подушку и угрожать снятием? Да ради Бога. Снимайтесь. Меньше будет скандалов.
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Spartak Piter
1597143455
А вообще это полный абзац. Такое ляпнуть мог либо полный критин, либо человек понимающий что всем уже на все плевать"!!!!!
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