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    Селюк: «Чем больше Федун будет унижать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак»

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал судейство в матче «Спартак»«Сочи».

    «Судьи – это как коррупционные чиновники. От них не избавиться. Это надо принять. И научиться с ними работать.

    А чем больше Федун будет унижать и обзывать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак». Проверено», – написал Селюк в твиттере.

    • Матч завершился ничьей 2:2.
    • «Сочи» оба свои гола в ворота «Спартака» забил с пенальти.
    • После игры арбитра Василия Казарцева отстранили от судейства.

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    Источник: Твиттер Дмитрия Селюка

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    Сегодня, 08:26
    Комментарии17
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      Рейтинг: +561

      Andrew01 19 минут назад

      Схема раскрыта, Федун денег не заносит судьям, в отличии от остальных. Вот и причина особого отношения судей к Спартаку.
      Это все вытекает из слов Силюка.

      1
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      Рейтинг: +5695

      alp 41 минуту назад

      спартаку надо научится принимать поражения... а не базлать на всю ивановскую после неудач... и поменьше пафоса... а то в итоге смешно получается....

      0
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      Рейтинг: +14220

      vka1970 50 минут назад

      Во всём мире люди борятся с причиной коррупции, а у нас с последствиями.Тут не судей прижимать к ногтю надо (хотя и это не помешает), а тех кто создаёт условия чтобы они брали взятки.

      2
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      Рейтинг: +7307

      paracetamol 58 минут назад

      Это правильное заявление. Может получиться так, что если Федун не уйдет, то его уйдут!

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      Рейтинг: +75

      stop 1 час назад

      Очень точно сказано , в России спартак и так не очень !



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      Рейтинг: +4600

      САДЫЧОК 1 час назад

      Селюк , с такой ватой в голове никогда не избавишься ....! Что касается судей-то их надо СУДИТЬ !

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      Рейтинг: +7307

      paracetamol > САДЫЧОК 49 минут назад

      А судьи кто? Ты туда не собираешься?

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      Рейтинг: +4600

      САДЫЧОК > paracetamol 14 минут назад

      Хороший и сложный вопрос....Явно не Лукашенко и Путин , а также их друзья.

      0
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      Рейтинг: +2601

      afw13 1 час назад

      чем больше таких селюков в футболе, тем шире разрастается коррупция и кумовство.

      4
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      Рейтинг: +5603

      Борат 1 час назад

      Надеюсь судьи ещё не раз умоют федуна и его пищевик !!! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +2601

      afw13 > Борат 1 час назад

      ты свое рыло немытое сначала умой, умывальников начальник и мочалок командир)))) футбол это не твоё, боратик))

      2
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      Рейтинг: +3552

      Каратель > afw13 42 минуты назад

      Да каких мочалок он командир? Он своей жопы не хозяин

      1
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      Рейтинг: +19

      SmokingDog 1 час назад

      При чём здесь судьи ,нужно заказчиков наказывать.Но в нашем цирке есть неприкасаемые,они от безнаказанности своей беснуются.Вот тот же селюк вставил свой язык им в очко и наяривает

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      Рейтинг: +335

      Enter2006 > SmokingDog 41 минуту назад

      А вот ты заказ принял и якобы не причем? Соучастник банды как минимум )

      0
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      Рейтинг: +13240

      slavutiq70 1 час назад

      Это он что на всю страну предлагает,Федуну давать взятки судья????как ещё можно понять такое высказывание??????7

      4
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