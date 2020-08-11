Селюк: «Чем больше Федун будет унижать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал судейство в матче «Спартак» – «Сочи».

«Судьи – это как коррупционные чиновники. От них не избавиться. Это надо принять. И научиться с ними работать.

А чем больше Федун будет унижать и обзывать судей, тем больше судьи будут уничтожать «Спартак». Проверено», – написал Селюк в твиттере.