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Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы

«Крылья Советов» провели два матча за день с казахстанскими клубами на сборе в Турции. Сначала самарцы победили «Кызыл-Жар» со счетом 1:0. После российский клуб разгромил «Тобол» – 3:0.

Еще в одном матче в Турции сыграли между собой два клуба РПЛ. «Ахмат» победил «Динамо Мх» со счетом 1:0.

Товарищеские матчи

Кызыл-Жар (Казахстан) – Крылья Советов (Россия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бабаев, 39.

Тобол (Казахстан) – Крылья Советов (Россия) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Олейников, 20; 0:2 – Шитов, 83; 0:3 – Бобер, 90.

Динамо Мх – Ахмат – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Мелкадзе, 68.

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей

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Источник: «Бомбардир»

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16.02.2025 19:46
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Комментарии (4)
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zigbert
1739727136
Видимо Мелкадзе пришелся ко двору Ахмату. А Крылья начинают вселять надежду.
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