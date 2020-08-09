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    Экс-судья Федотов: «Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку?»

    Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей на матче «Спартака» с «Сочи» (2:2).

    • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
    • Он дал желтую карточку Александру Соболеву – форвард снял майку после гола и показал фото матери, которая скончалась 1 августа.
    • В ворота «Спартака» были назначены два пенальти.

    «Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку за снятую футболку? Все все знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них нет ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним с пенальти, но желтая карточка за такое – это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем все понятно.

    В свое время я судил матч «Мордовия» – «Крылья», там игрок забил мяч, снял майку – у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шел. Мне снизили оценку, но и ладно. Зато я хотя бы человеком остался», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.08.2020 22:10
    Комментарии37
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      Рейтинг: +2630

      maygli 48 минут назад

      Вот такие они - Питерские судьи.

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      Рейтинг: +709

      zarsm 1 час назад

      Конченным идиотом и гнилью

      0
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      Рейтинг: +2493

      Axe111 1 час назад

      Этот челик в чёрном такой же как и челики в белом,как и ВЕСЬ ПСЕВДО РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!!! ГНИЛАЯ ПОМОЙКА

      0
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      Рейтинг: +1691

      Semenycch 1 час назад

      Федотов, ты судил как бездарь и теперь ведешь себя как свинья.

      1
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      Рейтинг: +4907

      Владислав Vlad 1 час назад

      Первым делом судейка побежал смотреть ВАР.))) Тут так посмотрел ВАР, а при назначении пенальти "понадеялся" на сообщника.
      Вообще - изначально стали давать карточки за оголённый торс. Дошло до того, что футболку нельзя снимать. Ну с торсом-то понятно, а что не так с футболкой?
      Вот и дошли до того, что у судей мало чего осталось в Душе. Если они ещё её не продали.

      1
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      Рейтинг: +851

      Nevsky_RU 1 час назад

      По этому Федотов и экс судья, если решения принимал не по книжке. В правилах указано: снял игровую футболку, получил жк. Это как бы не для кого не новость. Соболева снимать майку никто не заставлял. За чем вообще это делать? Но он прекрасно понимал что там самым поставит в неудобное положение судью, с моральной и этической точки зрения. Тут не судья ушлёпок, а нытик Соболев.

      -1
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      Рейтинг: +2972

      uBaH_ > Nevsky_RU 1 час назад

      Причем тут Соболев ? Он что, как то высказался по этому поводу?

      1
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      Рейтинг: +851

      Nevsky_RU > uBaH_ 1 час назад

      Что?)

      Для тебя расшифрую: Федотов даёт свою оценку работе судьи по эпизоду с футболистом Соболевым. Теперь понятнее при чем здесь Соболев?)) не сними он майку - нечего бы было обсуждать.

      1
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      Рейтинг: +2972

      uBaH_ > Nevsky_RU 1 час назад

      "Тут не судья ушлёпок, а нытик Соболев." Зачем ты высрал это ?

      0
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      Рейтинг: +447

      Armani nn 1 час назад

      Соболев знал о последствиях,и то что так сделал это придаёт ему ещё больший вес, чем этому судьишке.А судье,бог судья!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5627

      ivany4 1 час назад

      Да, есть правила.
      Но если ты такой принципиальный, так и суди по ним!!!
      Хоть бы раз, сам к телевизору подошел посмотреть. Хотя зачем, будет на кого всю вину свалить. Зачем давать таким тупицам в руки умную технику, если они ей пользоваться не умеют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1375

      BANNIKOV1970 1 час назад

      он не идиот,он полупокер

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5425

      Борат 2 часа назад

      Согласен, соболеву и оффсайды не надо было свистеть и пару пеналей можно было дать ! Гыгы

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4768

      Alekxei Z. > Борат 2 часа назад

      Ты глупый дурак.
      Пусть тебя обойдёт такое горе.
      Ты хоть нннннннемного задумайся.
      МАМА у парня умерла !!!
      Урод ё...ный, МАМА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Возьми выходной и не пиши свои коменты....

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +674

      Пастырь > Борат 2 часа назад

      ты же просто больной человек. мне жаль тебя

      5
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      ...
      Рейтинг: +2397

      aaaaahhhh > Alekxei Z. 1 час назад

      он видимо по ошибке родился.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Mefestion > Alekxei Z. 1 час назад

      По моему дурак здесь ты! Регламент один для всех, я сочувствую Соболеву всей душой и всем нам это прийдется пережить. НО! Ты можешь отпраздновать и почтить память матери не нарушая регламент РПЛ, который и так не совершенен.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2207

      rash1959 > Alekxei Z. 1 час назад

      да он выкидыш ослиный

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5425

      Борат > Alekxei Z. 1 час назад

      Дурик, иди в попу !
      Иди читай правила и регламенты !
      Гыгы

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      lordmrv > Борат 1 час назад

      на могиле Мамы почитай потом регламены ********* в полукедах

      3
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      ...
      Рейтинг: +3511

      Каратель > Борат 1 час назад

      Сразу видно,что тебя в спешке делали и вся твоя жизнь это реклама безопасного секса

      1
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      ...
      Рейтинг: +4768

      Alekxei Z. > Mefestion 1 час назад

      Регламент ?
      Дятлы **...ные , а мамы по регламенту умирают ????????????????
      Вы нелюди...
      С вами в падлу разговаривать...

      3
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      ...
      Рейтинг: +5627

      ivany4 > Alekxei Z. 1 час назад

      Он не дурак.
      Он выкидыш, который не имеет ничего родного и святого.
      Газпромовское воспитание питерской молодежи.

      1
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      ...
      Рейтинг: +851

      Nevsky_RU > Alekxei Z. 1 час назад

      Он сняв майку её воскресил что ли?

      1
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      ...
      Рейтинг: +209

      vikrub > Борат 1 час назад

      Как ты, Борат, похож с Казарцевым. Что он чмо, что ты.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4768

      Alekxei Z. > Nevsky_RU 2 минуты назад

      А я с ним заплакал....Мне 57....Маму похоронил уже 16 лет назад...А вот заплакал...
      Парень , дай Бог тебе этого не пережить...

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      Рейтинг: +4768

      Alekxei Z. > Nevsky_RU 47 секунд назад

      Парень , взрослей и умней

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