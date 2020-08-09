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  • Экс-судья Федотов: «Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку?»

Экс-судья Федотов: «Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку?»

9 августа 2020, 22:10
41

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей на матче «Спартака» с «Сочи» (2:2).

  • Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
  • Он дал желтую карточку Александру Соболеву – форвард снял майку после гола и показал фото матери, которая скончалась 1 августа.
  • В ворота «Спартака» были назначены два пенальти.

«Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку за снятую футболку? Все все знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них нет ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним с пенальти, но желтая карточка за такое – это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем все понятно.

В свое время я судил матч «Мордовия» – «Крылья», там игрок забил мяч, снял майку – у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шел. Мне снизили оценку, но и ладно. Зато я хотя бы человеком остался», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (41)
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LOKOfanatik19
1597001299
Смысли идиот, регламент есть регламент, снял футболку, держи карточку. Закон для всех един. Россия в этом славится, что кто то за одно и тоже преступление получает разные сроки. Хоть судья сегодня и был клоуном, но желтая по делу.
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Armani nn
1597003463
Соболев знал о последствиях,и то что так сделал это придаёт ему ещё больший вес, чем этому судьишке.А судье,бог судья!
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Nevsky_RU
1597004024
По этому Федотов и экс судья, если решения принимал не по книжке. В правилах указано: снял игровую футболку, получил жк. Это как бы не для кого не новость. Соболева снимать майку никто не заставлял. За чем вообще это делать? Но он прекрасно понимал что там самым поставит в неудобное положение судью, с моральной и этической точки зрения. Тут не судья ушлёпок, а нытик Соболев.
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maygli
1597006241
Вот такие они - Питерские судьи.
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Pangolin
1597030634
"Зато я хотя бы человеком остался" - вот потому у нас и правила толком не работают - все хотя быть людьми.
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Niko
1597034755
Правила есть правила. Отдать честь памяти можно и просто подняв футболку. На мой взгляд судья прав, и причины не так важны. Тем более он готовил эту акцию заранее, раз одел футболку под...
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sochi-2013
1597035169
Федотов, каким надо быть идиотом, чтобы создавать прецедент? Я соболезную Соболеву и надеюсь, что в клубе на него не наложат штраф (уверен- не наложат), но прецедента создавать нельзя. Как потом определять, чьё фото можно, а чьё на горчичник?
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Волька
1597037883
Судья не человеческая мразь
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житель СПб
1597043780
То есть поступать по правилам, а не по понятиям - это теперь плохо, подло, безнравственно? Чему тогда удивляться, что у нас закон никто выполнять не хочет. Античная мудрость: "Закон строг, но это закон" - не для Федотова. Все что написал - ни в коем случае не надо понимать, как не выражение сочувствия Соболеву.
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_Marqella_
1597049108
Ну дали жёлтую и дали....Всё по правилам, чего из-за какой-то карточки столько вони поднимать....
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