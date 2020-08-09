Экс-судья Федотов: «Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку?»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей на матче «Спартака» с «Сочи» (2:2).

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым .

. Он дал желтую карточку Александру Соболеву – форвард снял майку после гола и показал фото матери, которая скончалась 1 августа.

– форвард снял майку после гола и показал фото матери, которая скончалась 1 августа. В ворота «Спартака» были назначены два пенальти.

«Каким нужно быть идиотом, чтобы показать Соболеву желтую карточку за снятую футболку? Все все знали: у Соболева случилась трагедия в семье. А ты, дебил, просто подойди, посочувствуй человеку и попроси надеть майку! Судьи сейчас начинают бороться: кому какое назначение дадут, кто в каком рейтинге окажется. А чисто человеческого у них нет ничего не осталось. У Казарцева нет ничего святого. Я этого никогда не пойму. Фиг с ним с пенальти, но желтая карточка за такое – это за гранью. Человек стоит и плачет. Надо же иметь сочувствие. Не по книжке тут надо решение принимать. Есть правило 18, где надо принимать какие-то решения вопреки правилам. Всем все понятно.

В свое время я судил матч «Мордовия» – «Крылья», там игрок забил мяч, снял майку – у него там икона. Он сказал, что это икона его матери, а она умерла. Я сказал, чтобы надевал майку и шел. Мне снизили оценку, но и ладно. Зато я хотя бы человеком остался», – сказал Федотов.