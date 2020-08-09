Гайч: «ЦСКА – великий клуб. Хочу прославить его еще больше»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч дал первое интервью после перехода в московский клуб.

«Я очень доволен и счастлив. Я перешел в большой, великий клуб и постараюсь сделать все, чтобы войти в его историю, прославить ЦСКА еще больше.

Еще до перехода я навел справки, изучил историю клуба, узнал, сколько титулов выиграл ЦСКА. Поэтому я понимал, куда я еду. ЦСКА – клуб-победитель. И я еще раз убедился в этом, увидев трофеи», – сказал Гайч.