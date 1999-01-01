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    Гайч: «ЦСКА – великий клуб. Хочу прославить его еще больше»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч дал первое интервью после перехода в московский клуб.

    «Я очень доволен и счастлив. Я перешел в большой, великий клуб и постараюсь сделать все, чтобы войти в его историю, прославить ЦСКА еще больше.

    Еще до перехода я навел справки, изучил историю клуба, узнал, сколько титулов выиграл ЦСКА. Поэтому я понимал, куда я еду. ЦСКА – клуб-победитель. И я еще раз убедился в этом, увидев трофеи», – сказал Гайч.

    • Гайч подписал с ЦСКА контракт на пять лет.
    • Сумма трансфера – 8,5 миллиона евро.

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    Источник: Ютуб-канал ЦСКА

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