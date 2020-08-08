Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Азмун великолепен. У Сердара потрясающая прическа. Еще бы подзагорел – цены бы не было»

Дзюба: «Азмун великолепен. У Сердара потрясающая прическа. Еще бы подзагорел – цены бы не было»

8 августа 2020, 00:59
38

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил игру партнера Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Капитан обратил внимание на прическу иранца.

«Сердар великолепен. Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещe бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причeска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», – сказал Дзюба.

  • «Зенит» впервые в истории оформил требл.
  • В первом туре РПЛ команда сыграет с «Ротором».
  • Дзюба и Азмун – лучшие бомбардиры прошлого чемпионата России.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Азмун Сердар
Комментарии (38)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чехов на Садовой
1596840389
Таперича Дзюбинов будет любить Азмуна в два раза чаще и глубже! Ведь он такой симпотный мальчуган.
Ответить
Hektor 84
1596840847
Он уже такую дурь несет! Неужели руководству Газпрома нравятся гомодрильные интервью шлюбы? Миллер закрой рот этому клоуну, он своими шуточками вредит имиджу клуба.
Ответить
vmonomah17
1596850117
Это он про интимную прическу?)))
Ответить
Николай71
1596858126
Походу эти два "голубка" совсем того))) особенно этот дубовый веник))) тут на самом деле Мальком и Барриос убегут))) Севилья и Милан намного интереснее вариант!!! Иначе придется к шлюбе)))тогда будет им больно!)) А иранец походу решил карьеру у шлюбки решил закончить) старается малой))
Ответить
nik55
1596859698
любимая жена ?
Ответить
Соарес
1596864246
Продолжают гомосятину разводить
Ответить
Каратель помойников
1596870728
Эй гомосеки,милуйтесь у себя а раздевалке
Ответить
NewLife
1596877133
Жена зюбы заревновала и уже в парикмахерской делает прическу, как у Азмуньки, потом загорать.
Ответить
NewLife
1596898595
"Еще бы подзагорел – цены бы не было". А пока не загорел, почем час с ним у вас в гей клубе ?
Ответить
JTherry
1596901956
"Сердар... еще бы чуть-чуть подзагорел" дзюпа не замечает "загоревших" Малкома и Барриоса, Азмун - вне конкурса)
Ответить
Главные новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
1
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Все новости
Все новости
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
21:27
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+