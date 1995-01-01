Дзюба: «Азмун великолепен. У Сердара потрясающая прическа. Еще бы подзагорел – цены бы не было»

Дзюба просто шутит в свойственной ему манере.
Посмотрел несколько интервью после матча, со стороны выигравшей команды - всё логично - радость, подколы, надежды и т.д.
А вот со стороны Кикнадзе (на СЭ можно увидеть), лучше бы не смотрел - зла не хватает((. Змеюка какая, любой неудобный вопрос - ответ либо "я с вами не в дискуссии", "так решил совет директоров", и т.д.. А вопросы вполне логичные, например почему сперва декларируется вектор на омоложение состава, а затем подписываются Райковичи?
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил игру партнера Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Капитан обратил внимание на прическу иранца.
«Сердар великолепен. Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещe бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причeска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», – сказал Дзюба.
- «Зенит» впервые в истории оформил требл.
- В первом туре РПЛ команда сыграет с «Ротором».
- Дзюба и Азмун – лучшие бомбардиры прошлого чемпионата России.