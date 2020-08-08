Дзюба: «Азмун великолепен. У Сердара потрясающая прическа. Еще бы подзагорел – цены бы не было»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил игру партнера Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Капитан обратил внимание на прическу иранца.

«Сердар великолепен. Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещe бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причeска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», – сказал Дзюба.