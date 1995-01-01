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    Дзюба: «Азмун великолепен. У Сердара потрясающая прическа. Еще бы подзагорел – цены бы не было»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил игру партнера Сердара Азмуна в матче за Суперкубок России против «Локомотива» (2:1). Капитан обратил внимание на прическу иранца.

    «Сердар великолепен. Отрабатывал в обороне, молодец, очень хорош. Ещe бы чуть-чуть подзагорел, цены бы ему не было. Граф Дракула. Не знаю правда, сколько ему лет. Главное — у Сердара потрясающая причeска. Мы с ним как Муфаса и Шрам», – сказал Дзюба.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +159

      loko1982 19 минут назад

      Дзюба просто шутит в свойственной ему манере.
      Посмотрел несколько интервью после матча, со стороны выигравшей команды - всё логично - радость, подколы, надежды и т.д.
      А вот со стороны Кикнадзе (на СЭ можно увидеть), лучше бы не смотрел - зла не хватает((. Змеюка какая, любой неудобный вопрос - ответ либо "я с вами не в дискуссии", "так решил совет директоров", и т.д.. А вопросы вполне логичные, например почему сперва декларируется вектор на омоложение состава, а затем подписываются Райковичи?

      1
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      Рейтинг: +4777

      Hektor 84 21 минуту назад

      Он уже такую дурь несет! Неужели руководству Газпрома нравятся гомодрильные интервью шлюбы? Миллер закрой рот этому клоуну, он своими шуточками вредит имиджу клуба.

      0
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      Рейтинг: +580

      Чехов на Садовой 29 минут назад

      Таперича Дзюбинов будет любить Азмуна в два раза чаще и глубже! Ведь он такой симпотный мальчуган.

      3
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      Рейтинг: +6125

      alarm 1 час назад

      хряки, ваш звёздный час! вылазьте!

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      Рейтинг: +288

      Мост > alarm 1 час назад

      Да зачем,вы сами вмё понимаете. Без коментариев!

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      Рейтинг: +2542

      serhio80 > alarm 31 минуту назад

      Шлюба на загорелых запал, ждите трансферов из клиентов селюка) блеать, как же хорошо что дурачка этого сплавили) пятилетний ребенок меньше глупостей наговорит и сделает по сравнению с этим бревном

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      Рейтинг: +6125

      alarm > serhio80 2 минуты назад

      ты лучше готовься оправдываться за кокорина, сосущего палец. ух, я над вами поизголяюсь, над всеми вашими визгами в его адрес по этому поводу)) особенно в части того, что спартачи очень любят повторять жесты своих кумиров))

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