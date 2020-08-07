Кикнадзе: «Это позор, что регламент матча за Суперкубок утверждается в день матча»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал организацию матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:2). По словам функционера, регламент приняли за несколько часов до игры.
– Как вам матч?
– Неплохо. Федя Смолов вышел, боролись. Это спорт. Надо поздравить «Зенит», отметить плохую организацию матча.
– В чем?
– Начиная с регламента, который утверждается в день матча, это позор. Это я насчет дополнительного времени. Но это отговорки, счет на табло, жаловаться не будем. Сыграли неплохо, посмотрим, поиграем еще в сезоне.
– Как влиял регламент на подготовку?
– Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то принимать регламент за шесть часов до матча неправильно. Все, точка, больше никаких комментариев.
- «Зенит» впервые в истории сделал требл.
- «Локомотив» в первом туре РПЛ сыграет с «Рубином» в гостях.
- Осенью команда выступит в Лиге чемпионов.
Источник: Sport24