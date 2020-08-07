Кикнадзе: «Это позор, что регламент матча за Суперкубок утверждается в день матча»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал организацию матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:2). По словам функционера, регламент приняли за несколько часов до игры.

– Как вам матч?

– Неплохо. Федя Смолов вышел, боролись. Это спорт. Надо поздравить «Зенит», отметить плохую организацию матча.

– В чем?

– Начиная с регламента, который утверждается в день матча, это позор. Это я насчет дополнительного времени. Но это отговорки, счет на табло, жаловаться не будем. Сыграли неплохо, посмотрим, поиграем еще в сезоне.

– Как влиял регламент на подготовку?

– Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то принимать регламент за шесть часов до матча неправильно. Все, точка, больше никаких комментариев.