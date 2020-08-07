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  • Кикнадзе: «Это позор, что регламент матча за Суперкубок утверждается в день матча»

Кикнадзе: «Это позор, что регламент матча за Суперкубок утверждается в день матча»

7 августа 2020, 23:32
15

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал организацию матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:2). По словам функционера, регламент приняли за несколько часов до игры.

– Как вам матч?

– Неплохо. Федя Смолов вышел, боролись. Это спорт. Надо поздравить «Зенит», отметить плохую организацию матча.

– В чем?

– Начиная с регламента, который утверждается в день матча, это позор. Это я насчет дополнительного времени. Но это отговорки, счет на табло, жаловаться не будем. Сыграли неплохо, посмотрим, поиграем еще в сезоне.

– Как влиял регламент на подготовку?

– Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то принимать регламент за шесть часов до матча неправильно. Все, точка, больше никаких комментариев.

  • «Зенит» впервые в истории сделал требл.
  • «Локомотив» в первом туре РПЛ сыграет с «Рубином» в гостях.
  • Осенью команда выступит в Лиге чемпионов.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (15)
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JTherry
1596834494
можно подумать, что с регламентом чемпионата лучше - за 2 дня до начала меняют правила игры... а спустя год, снова будут менять... позорище!!!
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Axe111
1596834927
А ты не позорище что ли лол
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vmonomah17
1596852566
Позор - это в разгар сезона выгнать тренера легенду, который единственный, кто за 30 лет приносил трофеи клубу!
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Ганнибал Лектор
1596858653
Даже судья был за гудков, не удалив Магкеева в 1 тайме. Ну сложно же просто признать, что проиграли. Что-то же должно быть виновато больше, чем ты. А по факту журналист его уделал - кикнадзе сам из себя сделал посмешище
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ААМ
1596862044
Противно читать Кикнадзе..
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KOLBIS
1596864377
При чем тут дополнительное время?У Егорки всегда отговорки...
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Соарес
1596864521
Все подстравается под гейклуб зинит,ведь в руководстве РФС тоже геи
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mamba9090909
1596865602
Глупая претензия. Причём здесь регламент, если команда не готова. Больше придраться не к чему? Как у плохого танцора, всегда что то мешает. Если сказать нечего, лучше помолчать, чтобы не выглядеть идиотом.
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paracetamol
1596866154
Никакого дополнительного времени не было, но поныть надо! Горе побежденным - Юлий Цезарь!
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absent32
1596868952
почему именно наше руководство ноет постоянно, то календарь не тот, то регламент им не нравится. что за сопли там сидят в креслах
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