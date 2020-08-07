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    Кикнадзе: «Это позор, что регламент матча за Суперкубок утверждается в день матча»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе раскритиковал организацию матча за Суперкубок России против «Зенита» (1:2). По словам функционера, регламент приняли за несколько часов до игры.

    – Как вам матч?

    – Неплохо. Федя Смолов вышел, боролись. Это спорт. Надо поздравить «Зенит», отметить плохую организацию матча.

    – В чем?

    – Начиная с регламента, который утверждается в день матча, это позор. Это я насчет дополнительного времени. Но это отговорки, счет на табло, жаловаться не будем. Сыграли неплохо, посмотрим, поиграем еще в сезоне.

    – Как влиял регламент на подготовку?

    – Если мы серьезно относимся к соревнованиям, то принимать регламент за шесть часов до матча неправильно. Все, точка, больше никаких комментариев.

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    Источник: Sport24

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    07.08.2020 23:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10679

      KLIM777 7 минут назад

      Кинкадзе муравей выползай к болельщикам почаще

      0
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      Рейтинг: +2477

      Axe111 19 минут назад

      А ты не позорище что ли лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6057

      JTherry 26 минут назад

      можно подумать, что с регламентом чемпионата лучше - за 2 дня до начала меняют правила игры... а спустя год, снова будут менять... позорище!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      alarm 49 минут назад

      а что не так-то в этом регламенте было? о чём вообще речь? какое дополнительное время, если его не играли? на всякий случай стало очень стыдно за спартак.

      4
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      Рейтинг: +24800

      zra78 > alarm 44 минуты назад

      )))))
      Ну и Кикнадзе дебил....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5319

      Борат 59 минут назад

      Паровозам надо смородскую вернуть, этот у них совсем дятел !
      Гыгы

      4
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      Рейтинг: -262

      alarm_иг > Борат 46 минут назад

      Дятел твоё очко до неимоверных размеров продолбил, что бы фаеры проносить на баклан-арену. Гыгы.

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