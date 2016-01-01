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    Евсеев: «Могу пообещать, что после игр со «Спартаком» я смогу посмотреть в глаза болельщикам»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил тем, кто считает, что его команда не будет оказывать должного сопротивления «Спартаку» после перехода на работу в московский клуб генерального директора Шамиля Газизова.

    «В последние дни несколько раз прочeл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков.

    Я не знаю как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещe усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших.

    Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», – написал Евсеев в своем инстаграме.

    text

    Публикация от text (@vadimevseev16) 5 Авг 2020 в 10:51 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Вадима Евсеева

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +14148

      vka1970 15 минут назад

      Куй Вам в Уэльсе вся страна помнит...

      0
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      Рейтинг: +4693

      Alekxei Z. 1 час назад

      Про фарм-клуб только пропитерские мудазвоны могут говорить.
      Перепугались бомжы, за 20 лет думали уже всё скупили , а на тебе Лукойл ещё устоял.

      3
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      Рейтинг: +7078

      paracetamol 1 час назад

      Дави свиней, Вадим, так, чтобы визжали!

      4
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      Рейтинг: +785

      Spartak Piter 2 часа назад

      Все новости про Спартак. Но главное не зыбывать, что позор СБГТ

      3
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      Рейтинг: -55

      alarm_иг > Spartak Piter 1 час назад

      Ждем когда новость касаемо синитных будет, где семак с зулусами ламбаду танцевал. Гыгы. Хотя пропитерские админы могут эту новость и не опубликовать здесь

      4
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      Рейтинг: -1

      jatteltobjence 2 часа назад

      CEКС Знакомства: Бесплатно, Анонимно, без Шлюx и содержанок, все фотки реальные, а девки Безотказные. Вот сайт --- https://bit.vodka/seks

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      Рейтинг: +2486

      serhio80 > jatteltobjence 59 минут назад

      бората с алармом рекламируешь?)

      1
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      Рейтинг: +5148

      Борат 2 часа назад

      ну и рыла у этого евсеева, как у хряка-борова !
      гыгы

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      Рейтинг: -55

      alarm_иг > Борат 2 часа назад

      У руководства синита рылы не лучше, а гендир так вообще бородавочник из Африки. Гыгы

      4
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