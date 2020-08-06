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  • Евсеев: «Могу пообещать, что после игр со «Спартаком» я смогу посмотреть в глаза болельщикам»

Евсеев: «Могу пообещать, что после игр со «Спартаком» я смогу посмотреть в глаза болельщикам»

6 августа 2020, 11:29
11

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил тем, кто считает, что его команда не будет оказывать должного сопротивления «Спартаку» после перехода на работу в московский клуб генерального директора Шамиля Газизова.

«В последние дни несколько раз прочeл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков.

Я не знаю как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещe усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших.

Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», – написал Евсеев в своем инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Вадима Евсеева
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (11)
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Spartak Piter
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Все новости про Спартак. Но главное не зыбывать, что позор СБГТ
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paracetamol
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Дави свиней, Вадим, так, чтобы визжали!
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vka1970
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Куй Вам в Уэльсе вся страна помнит...
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Сильвербой
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Спартаку надо проигрывать все матчи Уфе и Химкам, что бы сказали что игры не куплены??? Х..й вам!!!
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Мага 13
1596721110
Евсеев красавчик, уважуха.
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vsespartak01
1596739229
вадим !про тебя никто плохого и не говорит!кроме питерских недо!
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