Евсеев: «Могу пообещать, что после игр со «Спартаком» я смогу посмотреть в глаза болельщикам»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил тем, кто считает, что его команда не будет оказывать должного сопротивления «Спартаку» после перехода на работу в московский клуб генерального директора Шамиля Газизова.

«В последние дни несколько раз прочeл или услышал, что «Уфа» становится едва ли не фарм-клубом «Спартака» и что «Спартаку» можно записать заранее в матчах с нами 6 очков.

Я не знаю как закончатся матчи со «Спартаком» в новом сезоне. Мы видим сейчас, кто переходит в «Спартак», клуб говорит, что будет ещe усиливаться. А «Уфа» пока рассчитывает на тех игроков, которые были с нами в прошлом сезоне, за исключением 6 ушедших.

Но я могу пообещать, что после игр со «Спартаком», как и после любых других матчей, я смогу посмотреть в глаза болельщикам. Мы можем проиграть. Можем выиграть. Но мы обязательно будем биться. В том числе за ту репутацию, которая есть сейчас у нас», – написал Евсеев в своем инстаграме.