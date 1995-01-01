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    Дзюба: «Вероятно, у меня сейчас последний большой контракт. Задумываюсь о будущем. Склоняюсь к тренерству»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в открытом письме поразмышлял о будущем. Он не исключает, что станет тренером.

    «Я заключил новый контракт с «Зенитом». Уже несколько раз по ходу карьеры слышал «Ну вот, это твой последний большой контракт», но, вероятно, этот – действительно такой. Если я буду устраивать «Зенит», мы можем продлевать соглашение на год много раз, потому что мне действительно нравится в Петербурге.

    Когда приезжал сюда в гости к «Зениту», все время было пасмурно, к тому же, всегда ехали окольными путями, не видели всей красоты города. А она везде – едешь по ЗСД, видишь вид на город и молчишь. Петергоф – ну просто сумасшествие же. Крестовский остров – милое место с открытыми парками, лучшими аттракционами в стране. Погода на самом деле не хуже, чем в Москве. Там тепло, тут прохладно. Тут тепло, прохладно там. Так что я кайфую.

    В августе мне будет 32 – потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес – точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься – обманут сто процентов.

    Может, пойду экспертом на телевидение – но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить – ерунда.

    Но пока больше склоняюсь к тренерству. Думал, чего хочу больше – стать тренером или спортивным директором. Решил, что если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете.

    Артем Дзюба».

    • Дзюба – воспитанник «Спартака»,
    • Он дважды взял чемпионство с «Зенитом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 18:48
    Комментарии30
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      Рейтинг: +12144

      vladimir-7 2 минуты назад

      Дзюба, всё верно, твоё место точно будет рядом с полем, но с картофельным.

      0
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      Рейтинг: +5503

      ivany4 3 минуты назад

      Дзюба: «У Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив. Тухну, когда нельзя подкалывать, смеяться»
      И зачем голову ломать над будущим?
      Вот оно, твое!
      Прямая дорога в цирк! Возможно манеж, в отличие от футбола, не потеряет великого голубого клоуна!?

      1
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      Рейтинг: +8091

      BRO_football 9 минут назад

      Не дай Бог какому-нибудь клубу взять в тренеры Дзюбу. Врагу не пожелаешь. Вы посмотрите на него. Он же клинический идиот. Чему Дзюба может научить, если на поле он бревно? Разве что тому, чем он в раздевалке с Азмуном занимался.
      Единственное будущее, которое Дзюбе светит, это политика. Будет депутатом в Госдуме вопросы о российском спорте решать. Там много мозгов не надо. Даже Дмитрия Тарасова взяли.

      1
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      Рейтинг: +4061

      3a zenit > BRO_football 48 секунд назад

      думаю что идиот это ты,не зная человека лично оскорблять и писать что Дзюба ничтожество которое ничего не сможет.Это у тебя мозгов нет и не будет уже никогда.

      0
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      Рейтинг: +3445

      Томик 27 минут назад

      Тренировать людей?! А может ещё детей?! Ну нет, это хотя бы запретите ему делать. Может быть депутат какой в прокуратуру запрос направит... Ну чему такое может научить? Ему в дипломатический корпус надо - международные контакты налаживать. Первый опыт уже есть.

      1
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      Рейтинг: +1049

      Алехсбургер. 38 минут назад

      Слово "склоняюсь" было лишнее..
      А так..Удачи.
      Хотя...до сих пор не верю почти ни одному слову...

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      Рейтинг: +310

      Зентролль 41 минуту назад

      У него не получится работать тренером или спортивным директором. Он - балобол, его никто серьезно воспринимать не будет...

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      Рейтинг: +4376

      nik55 47 минут назад

      бревно-тренер это фантастика

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      Рейтинг: +185

      Землякруглая 1 час назад

      Когда дзюпа только перешел в синит, так радужные питорские его хаяли да освистывали. А теперь готовы зализать ему анус до блеска да оказаться на месте азмунки в раздевалке. Гыгы.

      2
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      Рейтинг: +185

      Землякруглая 1 час назад

      Ахахаа. Дзюпа - тренер. Ахаахаха. Это как маленькая собачка до старости щенок. Тоже самое про дзюпу. Большой ребенок до старости мудак. Гыгы.

      2
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      Рейтинг: +5465

      alarm 1 час назад

      хрюканы визжали на кокорина, какой он мудак - а теперь приходится переобуваться и писать саша добро пожаловать домой. ппц, хряки дно пробивают. это я к тому, что вдруг однажды дзюба возглавит спартак, особенно когда там не будет федуна. так что, свиньи, визжите, но аккуратнее)

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      Рейтинг: +4376

      nik55 > alarm 52 минуты назад

      он может возглавить только помойку

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      Рейтинг: +5465

      alarm > nik55 52 минуты назад

      так спортаг и есть помойка, в которой валяются свиньи (и радостно похрюкивают)

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      Рейтинг: +4376

      nik55 > alarm 50 минут назад

      чучело---тебя что мама стоя рожала ?

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      Рейтинг: +5465

      alarm > nik55 40 минут назад

      не стоит свои комплексы проецировать на других. но, раз уж ты начал, то можешь поделиться своим опытом, каково это, когда стоя. ты больно ударился о пол? очевидно, головой?)

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      Рейтинг: +2390

      serhio80 > nik55 19 минут назад

      Борат и питейный стали родителями? У нас это запрещено)

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