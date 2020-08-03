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  • Дзюба: «Вероятно, у меня сейчас последний большой контракт. Задумываюсь о будущем. Склоняюсь к тренерству»

Дзюба: «Вероятно, у меня сейчас последний большой контракт. Задумываюсь о будущем. Склоняюсь к тренерству»

3 августа 2020, 18:48
35

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в открытом письме поразмышлял о будущем. Он не исключает, что станет тренером.

«Я заключил новый контракт с «Зенитом». Уже несколько раз по ходу карьеры слышал «Ну вот, это твой последний большой контракт», но, вероятно, этот – действительно такой. Если я буду устраивать «Зенит», мы можем продлевать соглашение на год много раз, потому что мне действительно нравится в Петербурге.

Когда приезжал сюда в гости к «Зениту», все время было пасмурно, к тому же, всегда ехали окольными путями, не видели всей красоты города. А она везде – едешь по ЗСД, видишь вид на город и молчишь. Петергоф – ну просто сумасшествие же. Крестовский остров – милое место с открытыми парками, лучшими аттракционами в стране. Погода на самом деле не хуже, чем в Москве. Там тепло, тут прохладно. Тут тепло, прохладно там. Так что я кайфую.

В августе мне будет 32 – потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес – точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься – обманут сто процентов.

Может, пойду экспертом на телевидение – но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить – ерунда.

Но пока больше склоняюсь к тренерству. Думал, чего хочу больше – стать тренером или спортивным директором. Решил, что если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете.

Артем Дзюба».

  • Дзюба – воспитанник «Спартака»,
  • Он дважды взял чемпионство с «Зенитом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (35)
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portero
1596473081
Тарасов ждет компанию думу.
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Волька
1596473210
Наберет команду назовет "ГОМОСЕКИ"
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nik55
1596475879
бревно-тренер это фантастика
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Томик
1596477092
Тренировать людей?! А может ещё детей?! Ну нет, это хотя бы запретите ему делать. Может быть депутат какой в прокуратуру запрос направит... Ну чему такое может научить? Ему в дипломатический корпус надо - международные контакты налаживать. Первый опыт уже есть.
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BRO_football
1596478158
Не дай Бог какому-нибудь клубу взять в тренеры Дзюбу. Врагу не пожелаешь. Вы посмотрите на него. Он же клинический идиот. Чему Дзюба может научить, если на поле он бревно? Разве что тому, чем он в раздевалке с Азмуном занимался. Единственное будущее, которое Дзюбе светит, это политика. Будет депутатом в Госдуме вопросы о российском спорте решать. Там много мозгов не надо. Даже Дмитрия Тарасова взяли.
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ivany4
1596478533
Дзюба: «У Манчини было предубеждение, что я разлагаю коллектив. Тухну, когда нельзя подкалывать, смеяться» И зачем голову ломать над будущим? Вот оно, твое! Прямая дорога в цирк! Возможно манеж, в отличие от футбола, не потеряет великого голубого клоуна!?
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vladimir-7
1596478594
Дзюба, всё верно, твоё место точно будет рядом с полем, но с картофельным.
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knikos
1596481001
Свинина "по-баварски" от Тедеско понабежалааааа , жуть . Визг и хрюканье повсюду , свиньи бегали по кругу ...
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Hektor 84
1596482572
Лучше в думу! Там такие как ты шутники полупокеры в почете!
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zigbert
1596485275
Теперь можно быть спокойным. Замена Черчесову появилась.
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