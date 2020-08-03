Дзюба: «Вероятно, у меня сейчас последний большой контракт. Задумываюсь о будущем. Склоняюсь к тренерству»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в открытом письме поразмышлял о будущем. Он не исключает, что станет тренером.

«Я заключил новый контракт с «Зенитом». Уже несколько раз по ходу карьеры слышал «Ну вот, это твой последний большой контракт», но, вероятно, этот – действительно такой. Если я буду устраивать «Зенит», мы можем продлевать соглашение на год много раз, потому что мне действительно нравится в Петербурге.

Когда приезжал сюда в гости к «Зениту», все время было пасмурно, к тому же, всегда ехали окольными путями, не видели всей красоты города. А она везде – едешь по ЗСД, видишь вид на город и молчишь. Петергоф – ну просто сумасшествие же. Крестовский остров – милое место с открытыми парками, лучшими аттракционами в стране. Погода на самом деле не хуже, чем в Москве. Там тепло, тут прохладно. Тут тепло, прохладно там. Так что я кайфую.

В августе мне будет 32 – потихоньку задумываюсь, что будет дальше. Бизнес – точно нет, потому что нужно что-то понимать и уделять этому время. Кому-то доверишься – обманут сто процентов.

Может, пойду экспертом на телевидение – но если случится так, буду смотреть каждый матч и стараться быть объективным. Прийти в студию, спросить, какой счет, а потом что-то говорить – ерунда.

Но пока больше склоняюсь к тренерству. Думал, чего хочу больше – стать тренером или спортивным директором. Решил, что если захочу остаться в футболе, мое место будет рядом с полем, а не в кабинете.

Артем Дзюба».