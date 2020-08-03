Прядкин: «Слова Карпина в адрес Роспотребнадзора недопустимы, это удар. Надо уважать организацию, они пошли навстречу»

Президент РПЛ Сергей Прядкин не согласен с главным тренером «Ростова» Валерием Карпин. Тот считает, что проведение игр чемпионата России зависит от Роспотребнадзора.

«Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», это удар не только по лиге, еe престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору.

Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше заражeнных «ковидом»?» – сказал Прядкин.