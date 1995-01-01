Прядкин: «Слова Карпина в адрес Роспотребнадзора недопустимы, это удар. Надо уважать организацию, они пошли навстречу»

Уверен на 100 % что Карпин прав! "#Карпинправ". РоспотребРазбой наделили непомерными правами. Судьба многих клубов теперь зависит от решения РоспотребРэкета.
Президент РПЛ Сергей Прядкин не согласен с главным тренером «Ростова» Валерием Карпин. Тот считает, что проведение игр чемпионата России зависит от Роспотребнадзора.
«Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», это удар не только по лиге, еe престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору.
Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше заражeнных «ковидом»?» – сказал Прядкин.
- В «Ростове» летом была вспышка коронавируса.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
- Пандемия коронавируса в мире продолжается.