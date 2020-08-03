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  • Прядкин: «Слова Карпина в адрес Роспотребнадзора недопустимы, это удар. Надо уважать организацию, они пошли навстречу»

Прядкин: «Слова Карпина в адрес Роспотребнадзора недопустимы, это удар. Надо уважать организацию, они пошли навстречу»

3 августа 2020, 17:32
8

Президент РПЛ Сергей Прядкин не согласен с главным тренером «Ростова» Валерием Карпин. Тот считает, что проведение игр чемпионата России зависит от Роспотребнадзора.

«Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», это удар не только по лиге, еe престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору.

Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше заражeнных «ковидом»?» – сказал Прядкин.

  • В «Ростове» летом была вспышка коронавируса.
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • Пандемия коронавируса в мире продолжается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий Прядкин Сергей
Комментарии (8)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1596466324
у каждого своя правда..... мне кажется Карпин прав, но есть и противоположное мнение...
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Кузьмич на трибуне
1596469615
Уверен на 100 % что Карпин прав! "#Карпинправ". РоспотребРазбой наделили непомерными правами. Судьба многих клубов теперь зависит от решения РоспотребРэкета.
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моэм
1596470636
Опа на ...кто то , зачем то разбудил Прядкина и тот видимо спросонок ляпнул про тему , которую перестали активно обсуждать почти месяц назад...но молодец , реакции конечно замедленные , доходит как до жирафа....но лучше поздно???...а на кой хрен нам вообще нужен такой тормоз на должности директора РПЛ???
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Чехов на Садовой
1596470968
Мало кто имеет смелость называть всё своими словами. Вот потому у нас и РэПэЛэ такая с её функционерами и сам футбол и всё остальное , как из одного места.
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m40
1596470988
А в чем неправда то? Ведь зависит же! Валера конечно парень резкий, но говорит как думает, не юлит.
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Граф2019
1596472974
Карпушу не трогать !!! это эстоно-российское достояние! роспотребнадзор? не видел, не знаю...
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Sergh4
1596479053
Кому навстречу пошел этот роспотребнадзор? Не Ростову это точно!
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mp7700
1596486149
Ковид??? Это кто?
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