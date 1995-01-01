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    Прядкин: «Слова Карпина в адрес Роспотребнадзора недопустимы, это удар. Надо уважать организацию, они пошли навстречу»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин не согласен с главным тренером «Ростова» Валерием Карпин. Тот считает, что проведение игр чемпионата России зависит от Роспотребнадзора.

    «Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, — недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас «чемпионат Роспотребнадзора», это удар не только по лиге, еe престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору.

    Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше заражeнных «ковидом»?» – сказал Прядкин.

    • В «Ростове» летом была вспышка коронавируса.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • Пандемия коронавируса в мире продолжается.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1725

      Кузьмич на трибуне 5 минут назад

      Уверен на 100 % что Карпин прав! "#Карпинправ". РоспотребРазбой наделили непомерными правами. Судьба многих клубов теперь зависит от решения РоспотребРэкета.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +40605

      portero 1 час назад

      у каждого своя правда.....
      мне кажется Карпин прав, но есть и противоположное мнение...

      1
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      Рейтинг: +1511

      Semenycch 1 час назад

      Согласен с Прядкиным, Карпин высказался эмоционально и совершенно неоправданно.

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