Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба: «Если бы в прошлом году я вступился за фанатов, стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же, кто я такой для органов?»

Дзюба: «Если бы в прошлом году я вступился за фанатов, стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же, кто я такой для органов?»

3 августа 2020, 15:10
15

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в открытом письме вспомнил оскорбления фанатов на матче сборной России в Сан-Марино. Игрок был не готов к такому поведению болельщиков.

«Честно, никто не думал, что такое может произойти в сборной. Тебя кроют на матчах клубов – это нормально, даже дает толчок. В сборной к такому я был не готов – и это мое упущение. Может, стоило даже замениться, но с другой стороны, это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации.

После матча быстро пошел в душ, быстро сел в автобус. Ну и сидел сам с собой. Пацаны подходили, поддерживали. Спасибо им большое.

В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чем не виноват. Заступился бы – стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно.

К тому же, кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артем Дзюба сказал, значит, сделаем как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет «Да вы знаете, кто я такой?». Да всем все равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона – и все равно, кто ты такой», – написал Дзюба.

  • После инцидента в Сан-Марино происходили задержания болельщиков.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • Летом игрок подписал новый контракт с «Зенитом».

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1596456940
Да плюнь ты на свиней, Тёма. Они же свиньи, животные, не ведают, что творят. Об этом в Священном писании написано!
Ответить
Mityai90
1596457668
Я точно знаю какой ты из органов.
Ответить
neveldomha
1596458696
Правильно, Артем. Не стоит разбрасывать бисер перед свиньями.
Ответить
Волька
1596463854
Гомосек опять разговорился.
Ответить
knikos
1596464143
Это надо же было так сделать , спецом приехать на матч сборной и так себя вести . Они ублюдки и поделом им !!! Артём правильно всё рассудил . И насчёт "органов" тоже правильно всё сделал. Нарушил закон - отвечай !
Ответить
Hektor 84
1596481465
Говорящее бревно)))
Ответить
zxc-1168
1596490486
Что несет этот гражданин, ну бред же чистейший.)
Ответить
Plyash
1596692252
Мозги совсем высохли у Дзюбло,такую чушь несёт.
Ответить
Главные новости
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
2
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
7
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
31
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+