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    Дзюба: «Если бы в прошлом году я вступился за фанатов, стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же, кто я такой для органов?»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в открытом письме вспомнил оскорбления фанатов на матче сборной России в Сан-Марино. Игрок был не готов к такому поведению болельщиков.

    «Честно, никто не думал, что такое может произойти в сборной. Тебя кроют на матчах клубов – это нормально, даже дает толчок. В сборной к такому я был не готов – и это мое упущение. Может, стоило даже замениться, но с другой стороны, это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации.

    После матча быстро пошел в душ, быстро сел в автобус. Ну и сидел сам с собой. Пацаны подходили, поддерживали. Спасибо им большое.

    В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чем не виноват. Заступился бы – стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно.

    К тому же, кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артем Дзюба сказал, значит, сделаем как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет «Да вы знаете, кто я такой?». Да всем все равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона – и все равно, кто ты такой», – написал Дзюба.

    • После инцидента в Сан-Марино происходили задержания болельщиков.
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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +15985

      bset 16 минут назад

      Правильно, нечего за болельщиков заступаться. Ты же не для людей играешь, а для Миллера и его друзей.

      0
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      Рейтинг: +2013

      neveldomha 26 минут назад

      Правильно, Артем. Не стоит разбрасывать бисер перед свиньями.

      0
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      Рейтинг: +296

      Mityai90 43 минуты назад

      Я точно знаю какой ты из органов.

      0
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      Рейтинг: -1095

      Бoрат 55 минут назад

      " К тому же, кто я такой для органов? " - потенциальный донор . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +6986

      paracetamol 55 минут назад

      Да плюнь ты на свиней, Тёма. Они же свиньи, животные, не ведают, что творят. Об этом в Священном писании написано!

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      Рейтинг: -1095

      Бoрат > paracetamol 54 минуты назад

      Не кощунствуй , безбожник !!!

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