Дзюба: «Если бы в прошлом году я вступился за фанатов, стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно. К тому же, кто я такой для органов?»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в открытом письме вспомнил оскорбления фанатов на матче сборной России в Сан-Марино. Игрок был не готов к такому поведению болельщиков.

«Честно, никто не думал, что такое может произойти в сборной. Тебя кроют на матчах клубов – это нормально, даже дает толчок. В сборной к такому я был не готов – и это мое упущение. Может, стоило даже замениться, но с другой стороны, это был бы показатель слабости, поэтому остался на поле. Сыграл неудачно – весь матч был в прострации.

После матча быстро пошел в душ, быстро сел в автобус. Ну и сидел сам с собой. Пацаны подходили, поддерживали. Спасибо им большое.

В декабре мне говорили, что было бы красиво, если бы я вступился за фанатов. Я этого не сделал, потому что мне это казалось лицемерием. Я никому не жаловался, ни в чем не виноват. Заступился бы – стал бы для кого-то хорошим. Мне это не нужно.

К тому же, кто я такой для правоохранительных органов? Ой, Артем Дзюба сказал, значит, сделаем как он просит. Мы же часто слышим будничные истории, когда известный человек кому-то предъявляет «Да вы знаете, кто я такой?». Да всем все равно, кто ты такой. Веди себя прилично, в пределах закона – и все равно, кто ты такой», – написал Дзюба.