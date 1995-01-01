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    «Ювентус» не намерен увольнять Сарри в случае вылета из ЛЧ от «Лиона»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал будущее главного тренера команды Маурицио Сарри.

    По его словам, клуб не собирается увольнять 61-летнего специалиста даже в случае вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом».

    «По одному матчу нельзя оценивать сезон в целом», – подчеркнул Паратичи.

    • Сарри возглавил «Ювентус» прошлым летом.
    • Под его руководством команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии.
    • Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3169

      KPCCSPB 1 час назад

      Во дебилы то...
      Какой нахер один матч, с приходом Сарри, Юве как середняк играет, который толком забить не может, и обороняться тоже самое.. Ни комбинаций, ничего нету. Уйдёт Рон, и всё..

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