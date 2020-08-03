«Ювентус» не намерен увольнять Сарри в случае вылета из ЛЧ от «Лиона»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал будущее главного тренера команды Маурицио Сарри.
По его словам, клуб не собирается увольнять 61-летнего специалиста даже в случае вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Лионом».
«По одному матчу нельзя оценивать сезон в целом», – подчеркнул Паратичи.
- Сарри возглавил «Ювентус» прошлым летом.
- Под его руководством команда в девятый раз подряд стала чемпионом Италии.
- Контракт тренера с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: Football Italia