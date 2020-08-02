«Монако» готов продать защитника Бадьяшиля за 30 миллионов. Им интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может сменить команду этим летом.
По информации Get French Football News, пока фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста считается «Байер». Также интерес к французу проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Монегаски хотят выручить от продажи своего воспитанника не менее 30 миллионов евро.
- За основную команду «Монако» Бадьяшиль дебютировал 11 ноября 2018 года.
- С тех пор игрок провел 46 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
Источник: Get French Football News