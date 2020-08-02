«Монако» готов продать защитника Бадьяшиля за 30 миллионов. Им интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может сменить команду этим летом.

По информации Get French Football News, пока фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста считается «Байер». Также интерес к французу проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Монегаски хотят выручить от продажи своего воспитанника не менее 30 миллионов евро.