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    «Монако» готов продать защитника Бадьяшиля за 30 миллионов. Им интересуются «Реал» и «Манчестер Юнайтед»

    Центральный защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль может сменить команду этим летом.

    По информации Get French Football News, пока фаворитом в борьбе за 19-летнего футболиста считается «Байер». Также интерес к французу проявляют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

    Монегаски хотят выручить от продажи своего воспитанника не менее 30 миллионов евро.

    • За основную команду «Монако» Бадьяшиль дебютировал 11 ноября 2018 года.
    • С тех пор игрок провел 46 матчей, забил один гол и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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    Источник: Get French Football News

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    02.08.2020 22:33
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