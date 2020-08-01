Газизов: «Скепсис по Урунову? Надо мной все смеялись и по поводу Зинченко»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не исключил покупку полузащитника «Уфы» Остона Урунова. Функционер сравнил ситуацию со случаем Александра Зинченко.

– Понимаете ли вы скепсис по Урунову, который сейчас есть? «Кого «Спартак» берет», «десять матчей всего»...

– Я одну вещь могу сказать. В свое время надо мной смеялись по поводу Александра Зинченко. Вот и все. Больше мне говорить нечего. Сейчас все абсолютно смеются по поводу Урунова.