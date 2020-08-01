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  • Газизов: «Скепсис по Урунову? Надо мной все смеялись и по поводу Зинченко»

Газизов: «Скепсис по Урунову? Надо мной все смеялись и по поводу Зинченко»

1 августа 2020, 22:15
13

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не исключил покупку полузащитника «Уфы» Остона Урунова. Функционер сравнил ситуацию со случаем Александра Зинченко.

– Понимаете ли вы скепсис по Урунову, который сейчас есть? «Кого «Спартак» берет», «десять матчей всего»...

– Я одну вещь могу сказать. В свое время надо мной смеялись по поводу Александра Зинченко. Вот и все. Больше мне говорить нечего. Сейчас все абсолютно смеются по поводу Урунова.

  • «Спартак» купит Урунова за 2 миллиона евро.
  • Урунов перешeл в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч.
  • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Уфа Спартак Манчестер Сити Зинченко Александр Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (13)
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paracetamol
1596310550
«Спартак» купит Урунова за 2 миллиона евро. ------------------------------ Всего-то? Будущего Месси и Рональдо в одном лице за такие копейки?
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Николай71
1596311154
Если он заиграет на позиции "6" или "8", то отсутствие ноль забитых мячей это нормально.
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выхухоль
1596311387
у него рост 190... офигеть, а мне казалось что небольшой совсем... да и мало видел его, но раз такое впечатление привил при таком росте, значит парень с сюрпризом, верю Газизову, почему-то..))
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Armani nn
1596311451
А представьте все выгорит, как с Зинченко,Газизова тогда точно так же к шейхам купят.
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Николай71
1596311799
О нем хорошо отзываются, Ж. Ирисметов говорит что Остон игрок опорник. Дриблинг и обращение с мячом хорош у него. Рост 190 см, возраст 19 лет. Да завершения атаки не его, но он и не атакующий полузащитник. По мне Уфа играет с тремя опорника и, вот и Остон идёт вперёд, сзади остаётся только Фомин.
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хав_бек
1596312141
А почему бы на Иванова из Ахмата не замахнуться?
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vka1970
1596347206
Пока всё это выглядит как покупка кота в мешке.Всех рассудит время.
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Garrincha58
1596348775
а что Зинченко? стал вторым Де Брюйне? сидит на скамье чётко и всё его скоро продадут в Бернли или Вест Хэм так что не надо гордится и было бы чем прям Газизова пора в Реал и в Бразилию искать новых Роналдов
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Plyash
1596350851
Будет лес и будут зайцы,пусть человек работает.
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portero
1596382563
У меня тоже скепсис, если прогресса не будет... то слабоватый игрок.
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