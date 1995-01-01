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    Газизов: «Скепсис по Урунову? Надо мной все смеялись и по поводу Зинченко»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не исключил покупку полузащитника «Уфы» Остона Урунова. Функционер сравнил ситуацию со случаем Александра Зинченко.

    – Понимаете ли вы скепсис по Урунову, который сейчас есть? «Кого «Спартак» берет», «десять матчей всего»...

    – Я одну вещь могу сказать. В свое время надо мной смеялись по поводу Александра Зинченко. Вот и все. Больше мне говорить нечего. Сейчас все абсолютно смеются по поводу Урунова.

    • «Спартак» купит Урунова за 2 миллиона евро.
    • Урунов перешeл в «Уфу» в феврале 2020 года за 200 тысяч.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2460

      Axe111 26 минут назад

      ЛОЛ

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      Рейтинг: +10

      хав_бек 33 минуты назад

      А почему бы на Иванова из Ахмата не замахнуться?

      0
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      Рейтинг: +1514

      FRZZ 38 минут назад

      Где наше не пропадало, Урунов, так Урунов, подумаешь какие-то 2 ляма...

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      Рейтинг: +293

      Николай71 38 минут назад

      О нем хорошо отзываются, Ж. Ирисметов говорит что Остон игрок опорник. Дриблинг и обращение с мячом хорош у него. Рост 190 см, возраст 19 лет. Да завершения атаки не его, но он и не атакующий полузащитник. По мне Уфа играет с тремя опорника и, вот и Остон идёт вперёд, сзади остаётся только Фомин.

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      Рейтинг: +443

      Armani nn 44 минуты назад

      А представьте все выгорит, как с Зинченко,Газизова тогда точно так же к шейхам купят.

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      Рейтинг: +13

      выхухоль 45 минут назад

      у него рост 190... офигеть, а мне казалось что небольшой совсем... да и мало видел его, но раз такое впечатление привил при таком росте, значит парень с сюрпризом, верю Газизову, почему-то..))

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      Рейтинг: +10

      хав_бек > выхухоль 32 минуты назад

      Серьезно? 190?! По его движению и технике не скажешь)

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      Рейтинг: +293

      Николай71 49 минут назад

      Если он заиграет на позиции "6" или "8", то отсутствие ноль забитых мячей это нормально.

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      Рейтинг: +6966

      paracetamol 59 минут назад

      «Спартак» купит Урунова за 2 миллиона евро.
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      Всего-то? Будущего Месси и Рональдо в одном лице за такие копейки?

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