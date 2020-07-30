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  • Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Со мной говорили матом, на непонятном жаргоне. Не переговоры, а пародия»

Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Со мной говорили матом, на непонятном жаргоне. Не переговоры, а пародия»

30 июля 2020, 15:52
25

Форвард «Зенита» Артeм Дзюба рассказал о беседе с бывшим зампредседателя совета директоров «Спартака» Александром Жирковым.

«Это вообще уникальный товарищ. У меня с ним была одна встреча, которая меня сразу подбила на уход. Изначально я был настроен остаться в «Спартаке». Но встреча с ним меня убила.

Когда с тобой разговаривают матом, на непонятном жаргоне и о дебильных анекдотах. Это не переговоры – это пародия», — сказал футболист.

  • Дзюба – воспитанник «Спартака».
  • За московский клуб он выступал до 2015 года, после чего ушел на правах свободного агента в «Зенит».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (25)
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rash1959
1596114462
Уже тогда Жирков предугадывал с каким нетрадиционным субъектом приходится разговаривать. А теперь и вовсе хвалиться знакомством с такими как зюба в обществе не особо принято.
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spam2009
1596115787
а как еще с крысой и петухом разговаривать?
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Ilya26
1596117740
Зато в бомжатнике эта крыса с другими крысами бллокадно-болотными сразу любить друг друга стали
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nik55
1596117825
а как с пи--ом говорить ?
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NewLife
1596118457
Если и дальше будешь "шутить", пропагандируя гомосятину, то получишь срок и пополнишь свои познания в жаргонах.
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Ilya26
1596119217
Просто когда А. Жирков говорил ему про крысу, щипача, дырявого петуха, этот эмбицил ничего не понял, а бомжи ему сразу втолковали про то, что у них он будет крысиный король и тупорылое дерево устремилось в болото
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derrik2000
1596120006
Ушёл из Спартака - и Слава Богу. Я, например, вообще не расстраивался. Играешь в Зените - играй дальше.
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vka1970
1596123163
Пародия, это когда Дзюба Азмуна типа в раздевалке пердолит , а ещё радуется когда все это видят.Глумление, это настучать на фанов в подразделение Э.Крысятничество это когда карманы коллег опустошаешь.Быдлячество, это когда на поле сам полный ноль, но цифры перед нулём себе сам рисуешь, а ещё это другим выговариваешь.Ты тёма, с(п)идор и с этим большая часть болел по всей стране уже давно согласна."Правильная" слава давно нашла "героя".
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piligrim1986
1596126768
ну если ты нормальных слов не понимаешь, как еще?))
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Hektor 84
1596131117
Зато на тебя насмотрелись *******! Как ты католические праздники отмечаешь, борешься за гейевропейские ценности пердоля одноклубника, как на шарфик бывшей команды наступаешь, их же болел сектантами называешь, спровоцировал скандал с арестами болел Спартака, скулил как шакаленок обидели его. А исполнение голубой луны пик дебилизма. А после чемпионата мира прям крышу снесло, почувствовал себя Ибрагимовичем))) что не интервью так просто смех сдержать не возможно!!! И вот на вот это говорящее бревно должны равняться дети!
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