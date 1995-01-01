Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Со мной говорили матом, на непонятном жаргоне. Не переговоры, а пародия»

Пародия, это когда Дзюба Азмуна типа в раздевалке пердолит , а ещё радуется когда все это видят.Глумление, это настучать на фанов в подразделение Э.Крысятничество это когда карманы коллег опустошаешь.Быдлячество, это когда на поле сам полный ноль, но цифры перед нулём себе сам рисуешь, а ещё это другим выговариваешь.Ты тёма, с(п)идор и с этим большая часть болел по всей стране уже давно согласна."Правильная" слава давно нашла "героя".
Форвард «Зенита» Артeм Дзюба рассказал о беседе с бывшим зампредседателя совета директоров «Спартака» Александром Жирковым.
«Это вообще уникальный товарищ. У меня с ним была одна встреча, которая меня сразу подбила на уход. Изначально я был настроен остаться в «Спартаке». Но встреча с ним меня убила.
Когда с тобой разговаривают матом, на непонятном жаргоне и о дебильных анекдотах. Это не переговоры – это пародия», — сказал футболист.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- За московский клуб он выступал до 2015 года, после чего ушел на правах свободного агента в «Зенит».