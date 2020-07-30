Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Со мной говорили матом, на непонятном жаргоне. Не переговоры, а пародия»

Форвард «Зенита» Артeм Дзюба рассказал о беседе с бывшим зампредседателя совета директоров «Спартака» Александром Жирковым.

«Это вообще уникальный товарищ. У меня с ним была одна встреча, которая меня сразу подбила на уход. Изначально я был настроен остаться в «Спартаке». Но встреча с ним меня убила.

Когда с тобой разговаривают матом, на непонятном жаргоне и о дебильных анекдотах. Это не переговоры – это пародия», — сказал футболист.