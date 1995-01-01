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    Дзюба – об уходе из «Спартака»: «Со мной говорили матом, на непонятном жаргоне. Не переговоры, а пародия»

    Форвард «Зенита» Артeм Дзюба рассказал о беседе с бывшим зампредседателя совета директоров «Спартака» Александром Жирковым.

    «Это вообще уникальный товарищ. У меня с ним была одна встреча, которая меня сразу подбила на уход. Изначально я был настроен остаться в «Спартаке». Но встреча с ним меня убила.

    Когда с тобой разговаривают матом, на непонятном жаргоне и о дебильных анекдотах. Это не переговоры – это пародия», — сказал футболист.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • За московский клуб он выступал до 2015 года, после чего ушел на правах свободного агента в «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии20
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      Рейтинг: +14066

      vka1970 37 минут назад

      Пародия, это когда Дзюба Азмуна типа в раздевалке пердолит , а ещё радуется когда все это видят.Глумление, это настучать на фанов в подразделение Э.Крысятничество это когда карманы коллег опустошаешь.Быдлячество, это когда на поле сам полный ноль, но цифры перед нулём себе сам рисуешь, а ещё это другим выговариваешь.Ты тёма, с(п)идор и с этим большая часть болел по всей стране уже давно согласна."Правильная" слава давно нашла "героя".

      1
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      Рейтинг: +4610

      Alekxei Z. 1 час назад

      Конь педальный, по губам мы видим как ты разговариваешь на поле.
      После ваших видео из раздевалки, тебе ли говорить о приличии ?
      Ума не хватает у газпромовских СМИ делать кумира молодёжи из более симпатичной личности. Днище.

      4
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      Рейтинг: +9038

      derrik2000 1 час назад

      Ушёл из Спартака - и Слава Богу.
      Я, например, вообще не расстраивался.
      Играешь в Зените - играй дальше.

      3
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      Рейтинг: -29

      Ilya26 1 час назад

      Просто когда А. Жирков говорил ему про крысу, щипача, дырявого петуха, этот эмбицил ничего не понял, а бомжи ему сразу втолковали про то, что у них он будет крысиный король и тупорылое дерево устремилось в болото

      2
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      Рейтинг: +1876

      NewLife 1 час назад

      Если и дальше будешь "шутить", пропагандируя гомосятину, то получишь срок и пополнишь свои познания в жаргонах.

      5
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      Рейтинг: +4344

      nik55 2 часа назад

      а как с пи--ом говорить ?

      3
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      Рейтинг: -29

      Ilya26 2 часа назад

      Зато в бомжатнике эта крыса с другими крысами бллокадно-болотными сразу любить друг друга стали

      0
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      Рейтинг: +10444

      silver29 2 часа назад

      Так мы же не знали что ты нежный, ранимый гей.

      10
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      Рейтинг: +1157

      spam2009 2 часа назад

      а как еще с крысой и петухом разговаривать?

      10
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      Рейтинг: +6888

      paracetamol 2 часа назад

      Матерный жаргон все понятен!

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