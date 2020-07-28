Дзюба – после финала с «Химками»: «Любого футболиста запоминают по трофеям»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после финала Кубка России против «Химок» (1:0) обратил внимание, что главное – трофей. В том матче форвард забил единственный гол с пенальти.

«Любого футболиста запоминают по трофеям. Тяжелый матч; «Химки» – умницы, бойцы. В конце они могли перевести [в дополнительное время]. В тот момент екнуло, но во вратаре Михаиле Кержакове мы были уверены. Главное – трофей, дубль сделали, очень хорошо», – сказал Дзюба на ютуб-канале Тимура Журавеля.