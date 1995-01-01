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    Дзюба – после финала с «Химками»: «Любого футболиста запоминают по трофеям»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после финала Кубка России против «Химок» (1:0) обратил внимание, что главное – трофей. В том матче форвард забил единственный гол с пенальти.

    «Любого футболиста запоминают по трофеям. Тяжелый матч; «Химки» – умницы, бойцы. В конце они могли перевести [в дополнительное время]. В тот момент екнуло, но во вратаре Михаиле Кержакове мы были уверены. Главное – трофей, дубль сделали, очень хорошо», – сказал Дзюба на ютуб-канале Тимура Журавеля.

    • Дзюба – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ с 17 мячами.
    • «Зенит» выиграл чемпионат России второй раз подряд.
    • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии13
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      Рейтинг: +444

      Вонючая столица 27 минут назад

      Твои трофеи, петушара, нарисованы исключительно судейской пропи.дерской бандой

      0
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      Рейтинг: +3330

      Томик 49 минут назад

      Вот не хочется запрещёнными методами пользоваться. Но ты, Артёмка, так уже достал, что спрошу:"Кошелёк - это трофей?"

      0
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      Рейтинг: +444

      Вонючая столица > Томик 28 минут назад

      Для него вся раздевалка - это один большой трофей

      0
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      Рейтинг: +4468

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тебя Дзюба запомнят по раздевалки с Быстровым и самым бездарным раскрученным футболистом !

      0
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      Рейтинг: +4408

      Hektor 84 1 час назад

      Не договорил. По купленным трофеям.

      0
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      Рейтинг: +55

      lipatov32 1 час назад

      Тебя запонят как деревянного!!!

      1
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      Рейтинг: +223

      Фанат Рубина 1 час назад

      А тебя по кошельку Быстрова,билетам в театр павлюченко и походам нах**

      3
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      Рейтинг: +2862

      Павелий 1 час назад

      Да, все запомнят, что Азмун - твой трофей! Ты взял его! =) Он даже не сильно сопротивлялся.

      3
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      Рейтинг: +2445

      Cleaner 1 час назад

      А Дзюбу запомнят по АЗМУНУ!!!

      10
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      Рейтинг: +623

      elessar arnor > Cleaner 1 час назад

      пи д ор, украл мою затею

      0
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      Рейтинг: +3448

      Каратель 1 час назад

      Ещё поступки,человечность,но этого зюпа не знает,для него забить жопой или с пенальти важнее-деревянный карьерист

      7
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      Рейтинг: +240

      Зентролль 1 час назад

      Трофей всегда запоминают, а разбитый никогда не забудут...

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