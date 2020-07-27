Педро сообщил об уходе из «Челси»

Полузащитник «Челси» Педро обратился к болельщикам лондонцев, подтвердив свой уход из клуба.

«Моя последняя игра на «Стэмфорд Бридж». Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку в течение этих лет, клубу – за предоставленную мне возможность играть в синей футболке – и моим товарищам по команде. Теперь нужно побороться за Кубок Англии», – написал Педро в твиттере.

Сообщалось, что испанец станет игроком «Ромы». За «Челси» он сыграл 205 матчей, забив 43 мяча и сделав 29 голевых передач.