Попечитель «Уфы» Мурзагулов: «Евсеев оказался большим стратегом. Нет сомнений, что в один миг он возглавит большой клуб»

Ростислав Мурзагулов, глава попечительского совета «Уфы», в интервью ТНВ поговорил о главном тренере Вадиме Евсееве. Функционер убежден в карьерном росте экс-игрока.

– Какова судьба главного тренера Евсеева в клубе? Вы довольны его работой?

– Тут однозначный ответ – да. Это абсолютно качественная работа. Приходил он в клуб не в самое простое время, когда команду сильно болтало после ухода нескольких лидеров. Вадиму Валентиновичу удалось все сделать системно. Он оказался большим стратегом. Обратите внимание, даже когда «Уфа» играла не оптимальным составом, каждый игрок на своем участке поля точно знал, что ему делать. Именно по таким моментам хорошо видна работа тренера. Если у тренера из-за потери двух-трех футболистов игра рассыпается, это означает, что не он управляет игрой, а футболисты играют, как умеют. А у нас, если коротко, все не так – работает система.

– Как относитесь к слухам, что Газизов может забрать Евсеева в «Спартак»?

– Там же нет пока вакансий (смеется). Ну чисто теоретически, мне конечно, не хотелось бы, чтобы из «Уфы» одновременно ушли два сильных и значимых для нас руководителя. Но также у меня нет сомнений, что Евсеев в один миг возглавит какой-то большой клуб в России, а может и за ее пределами. Его мысли и грани футбольного таланта смогут засверкать новыми красками, если ему дадут принципиально иной состав. Думаю, его переход в большой клуб неизбежен. И мы, как обычно, обрадуемся. И вновь дадим шанс другому человеку, который не так давно работает главным тренером.