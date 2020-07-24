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  • Попечитель «Уфы» Мурзагулов: «Евсеев оказался большим стратегом. Нет сомнений, что в один миг он возглавит большой клуб»

Попечитель «Уфы» Мурзагулов: «Евсеев оказался большим стратегом. Нет сомнений, что в один миг он возглавит большой клуб»

24 июля 2020, 22:07
6

Ростислав Мурзагулов, глава попечительского совета «Уфы», в интервью ТНВ поговорил о главном тренере Вадиме Евсееве. Функционер убежден в карьерном росте экс-игрока.

– Какова судьба главного тренера Евсеева в клубе? Вы довольны его работой?

– Тут однозначный ответ – да. Это абсолютно качественная работа. Приходил он в клуб не в самое простое время, когда команду сильно болтало после ухода нескольких лидеров. Вадиму Валентиновичу удалось все сделать системно. Он оказался большим стратегом. Обратите внимание, даже когда «Уфа» играла не оптимальным составом, каждый игрок на своем участке поля точно знал, что ему делать. Именно по таким моментам хорошо видна работа тренера. Если у тренера из-за потери двух-трех футболистов игра рассыпается, это означает, что не он управляет игрой, а футболисты играют, как умеют. А у нас, если коротко, все не так – работает система.

– Как относитесь к слухам, что Газизов может забрать Евсеева в «Спартак»?

– Там же нет пока вакансий (смеется). Ну чисто теоретически, мне конечно, не хотелось бы, чтобы из «Уфы» одновременно ушли два сильных и значимых для нас руководителя. Но также у меня нет сомнений, что Евсеев в один миг возглавит какой-то большой клуб в России, а может и за ее пределами. Его мысли и грани футбольного таланта смогут засверкать новыми красками, если ему дадут принципиально иной состав. Думаю, его переход в большой клуб неизбежен. И мы, как обычно, обрадуемся. И вновь дадим шанс другому человеку, который не так давно работает главным тренером.

  • «Уфа» финишировала в сезоне РПЛ девятой.
  • Евсеев работает в клубе с прошлого года.
  • Тренерскую карьеру он начал в 2013 году.

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Уфа Евсеев Вадим
Комментарии (6)
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Hektor 84
1595624613
Только не в спартак. Все автобусники едут в синит.
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Просто-333
1595642031
тут кто- нибудь может адекватно разговаривать.?
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ab15488
1595648858
Большой клуб вряд ли. Евсеев как и Бердыев ставит качественную игру от обороны, что на самом деле не так и просто. А вот атаки нет, полностью надежда на быструю контратаку. Игра практичная, но не зрелищная. Фанаты больших клубов такую просто не поймут. А перестроиться вряд ли смогут. Бердыев так и не смог
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Plyash
1595664969
Какой стратег,вашу маму,больше половины ничейных результатов на тоненького.В СССР в конце 70-х был введён бредовый лимит на ничейные результаты в связи с борьбой с договорными играми.Болелы со стажем помнят.По тому регламенту Уфа сейчас не досчиталась бы 10 очков.
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УхоГорлоНос
1595668039
Запираться на своей половине поля в большинстве матчей, и играть на контратаках - это не большой стратег, при всем уважении. У нас так все играют - поставил бы классную позиционную игру в атаке - другой разговор.
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