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    Главные новости дня. Ловрен проходит медосмотр для «Зенита», Дзюба пожаловался на судейство в матчах со «Спартаком»

    «Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека.

    Москалев – главный судья финала Кубка между «Зенитом» и «Химками».

    Погребняк ушел из «Урала».

    Геркус – об иске: «За ним стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» никакого отношения к этому позорищу не имеет».

    Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

    Metaratings: Глушаков решил покинуть «Ахмат».

    Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют».

    Дзюба – о судействе: «Жиго берет меня в замок и валит, а фол свистят в другую сторону. Таких моментов в матчах со «Спартаком» масса».

    «Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер о Федуне.

    Metaratings: Ловрен в Лондоне проходит медосмотр для «Зенита».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2874

      solodealer 1 час назад

      Много лишних слов... Достаточно было написать : "...Дзюба пожаловался ...".

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