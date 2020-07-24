Главные новости дня. Ловрен проходит медосмотр для «Зенита», Дзюба пожаловался на судейство в матчах со «Спартаком»

«Спартак» связался с «Црвеной Звездой» по поводу трансфера защитника сборной Австралии Дегенека.

Москалев – главный судья финала Кубка между «Зенитом» и «Химками».

Погребняк ушел из «Урала».

Геркус – об иске: «За ним стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» никакого отношения к этому позорищу не имеет».

Жиго хочет перейти в «Лион», чтобы жить рядом с дочкой.

Metaratings: Глушаков решил покинуть «Ахмат».

Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют».

Дзюба – о судействе: «Жиго берет меня в замок и валит, а фол свистят в другую сторону. Таких моментов в матчах со «Спартаком» масса».

«Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер о Федуне.

Metaratings: Ловрен в Лондоне проходит медосмотр для «Зенита».