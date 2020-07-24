Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что в РПЛ сложно забивать много голов.

«17 голов в нашем чемпионате – это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом.

Почему так считаю? Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему.

Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю – у нас очень специфический чемпионат», – сказал Дзюба.