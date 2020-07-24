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  • Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

24 июля 2020, 16:21
53

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что в РПЛ сложно забивать много голов.

«17 голов в нашем чемпионате – это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом.

Почему так считаю? Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему.

Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю – у нас очень специфический чемпионат», – сказал Дзюба.

  • Форвард «Зенита» забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 28 матчах завершившегося розыгрыша РПЛ.
  • Столько же раз отличился партер Дзюбы Сердар Азмун, которого признали лучшим бомбардиром лиги по дополнительным показателям.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (53)
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серега кашин
1595597832
этот клоун не едет в европу т.к там ему и 10 во всех турнирах не забить в отличие от тех же месси и роналду у которых 35 это норма
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Ден 781
1595597914
Так ты сыграй в Испании, посмотрим сколько забьешь, клоун
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AleSan4es
1595597929
Каким надо быть оленем что бы такое сказать?
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NewLife
1595597981
зюба настолько ущербный, что не имея возможности играть на уровне там, где играют гранды, он хочет хотя бы свое е..бло просунуть к ним на фото. Содомит с комплексом неполноценности.
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"supermax"
1595598056
у нас очень специфический чемпионат....ты либо в других успел поиграть? клоун
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O-Z
1595598876
Сравнил уровень Рпл с другими лигами, там ты вообще бы даже в запасе не сидел, где играет Месси и Роналду
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DOCTOR PENALTY
1595599321
Судя по этому выдрису, Роналду с Месси одного уровня с этим "героем" будут. Только не понимаю: куда же смотрят все европейские агенты, почему они до сих пор не в Питере и не ведут переговоры о переходе этой "звезды" в гранды футбола?
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Вальдемар IV
1595602071
вор совсем потерял связь с реальностью, причисляя себя к месси и роналду
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aaaaahhhh
1595602201
дебил пальцем деланный...
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Hektor 84
1595603341
Рассуждает на уровне первоклашки. Месси и Роналду в нашем пешеходном чемпионате вообще лет до 50 играли бы. И каждый год голов по 40-50 ложили бы в одном чемпионате. Они за карьеру в элитных лигах уже наколотили по 700 голов. А ты в РПЛ дубина забиваешь только когда тебе в голову или деревянную ногу попадут. Забил 17 из них половину с липовых пенальти и теперь закукарекал. Поставил себя гнилушку на уровень Месси и Роналду. У него или башню срывает или еще от синьки после полуфинала не отошёл. Если синит кубок возьмет то вообще заявит что вот зря золотой мяч в этом году никому не присудили. Ибо он главный претендент на него))))
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