Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

ок как поперло Дзюбу.... прямо круче всех..... это уже беда.
хорошо что его Азмун обошел в последней игре .
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что в РПЛ сложно забивать много голов.
«17 голов в нашем чемпионате – это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом.
Почему так считаю? Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему.
Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю – у нас очень специфический чемпионат», – сказал Дзюба.
- Форвард «Зенита» забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 28 матчах завершившегося розыгрыша РПЛ.
- Столько же раз отличился партер Дзюбы Сердар Азмун, которого признали лучшим бомбардиром лиги по дополнительным показателям.