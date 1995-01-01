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    Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба считает, что в РПЛ сложно забивать много голов.

    «17 голов в нашем чемпионате – это уже достижение. Я вас в этом еще раз уверяю: Криштиану Роналду или Месси у нас немногим больше забьют! Ну, может, 19-20 за счет того, что они выше классом.

    Почему так считаю? Приехал бы Месси в Оренбург, вышел бы на искусственный газончик часа в два дня при «плюс 40». Его, кстати, еще и поливают не всегда. Думаю, Месси прямо там и прибалдел бы. А еще потом быстро понял, что некоторые защитники вообще не смотрят на мяч – по лапам сразу как дали бы ему.

    Этого всерьез никто не воспринимает, но снова повторю – у нас очень специфический чемпионат», – сказал Дзюба.

    • Форвард «Зенита» забил 17 голов и сделал 13 ассистов в 28 матчах завершившегося розыгрыша РПЛ.
    • Столько же раз отличился партер Дзюбы Сердар Азмун, которого признали лучшим бомбардиром лиги по дополнительным показателям.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии46
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      Рейтинг: +40422

      portero 19 секунд назад

      ок как поперло Дзюбу.... прямо круче всех..... это уже беда.
      хорошо что его Азмун обошел в последней игре .

      0
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      Рейтинг: +3828

      ЮНик 1 минуту назад

      Боже праведный! Когда же он наконец замолчит???

      1
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      Рейтинг: +4226

      Hektor 84 3 минуты назад

      Рассуждает на уровне первоклашки. Месси и Роналду в нашем пешеходном чемпионате вообще лет до 50 играли бы. И каждый год голов по 40-50 ложили бы в одном чемпионате. Они за карьеру в элитных лигах уже наколотили по 700 голов. А ты в РПЛ дубина забиваешь только когда тебе в голову или деревянную ногу попадут. Забил 17 из них половину с липовых пенальти и теперь закукарекал. Поставил себя гнилушку на уровень Месси и Роналду. У него или башню срывает или еще от синьки после полуфинала не отошёл. Если синит кубок возьмет то вообще заявит что вот зря золотой мяч в этом году никому не присудили. Ибо он главный претендент на него))))

      0
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      Рейтинг: +4011

      3a zenit 6 минут назад

      надо купить проверить,а так по сути он прав.В Европе их не трогают-бьют по ногам и дают играть.Любой матч посмотрите,на них вообще не фолят.

      0
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      Рейтинг: +11

      Corner 6 минут назад

      Артем, так поезжай в Ла-Лигу и забей там хотя бы 70 % того, что забивает Месси. Смахни звездную пыль с извилин, дурашка.

      1
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      Рейтинг: +3246

      Томик 7 минут назад

      Перевожу: "Дали бы мне пробить ещё один пенальти, ВСЕГО ОДИН! И мне бы не пришлось тут пургу гнать - лежал бы себе и наслаждался званием лучшего бомбардира чемпионата....Эх!"

      1
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      Рейтинг: +607

      elessar arnor 12 минут назад

      Рон 30 положил в Италии..

      1
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      Рейтинг: +2312

      aaaaahhhh 22 минуты назад

      дебил пальцем деланный...

      4
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      Рейтинг: +222

      Вальдемар IV 24 минуты назад

      вор совсем потерял связь с реальностью, причисляя себя к месси и роналду

      6
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      Рейтинг: +1116

      spam2009 27 минут назад

      Да Артемка, старость не радость. И те небольшие мозги, которые у тебя были, начинают отказывать

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