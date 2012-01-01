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    Дзюба – о судействе: «Жиго берет меня в замок и валит, а фол свистят в другую сторону. Таких моментов в матчах со «Спартаком» масса»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу того, что «Спартак» после возобновления сезона регулярно жаловался на судейство.

    «Кстати, про пенальти. В Испании Диего Симеоне насчет «Реала» объяснил: у него много 11-метровых, потому что команда много атакует. То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь.

    Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со «Спартаком». Насчитать их могу сколько хочешь. Берет меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орет. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться – пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону.

    Но этот эпизод мы даже не рассматриваем – других масса. Хотя, в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным», – сказал Дзюба.

    Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии21
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      Рейтинг: +17704

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Жиго взял Дзюбу в замок, чтобы вырвать это дерево с корнем. )

      0
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      Рейтинг: +6987

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      " Наглость - второе счастье "

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      Рейтинг: +2307

      serhio80 15 минут назад

      Шлюба, ты когда иранца в раздевалке в замок взял он тоже ничего сделать не успел. только бы из этого позорища выбраться

      3
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      Рейтинг: +4226

      Hektor 84 16 минут назад

      В замок тебя взять и повалить на такое способен только твой дружок Асмун!

      3
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      Рейтинг: +4215

      vladik12 18 минут назад

      Бесстыдная ты рожа, Дзюбиньо.

      3
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      Рейтинг: +6730

      paracetamol 18 минут назад

      Судейство у нас керовое. Свистуны в эпиходах разбираться не хотят. Хорошо, хоть ВАР ввели.

      0
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      Рейтинг: +222

      Вальдемар IV 19 минут назад

      на месте жиго можно и карьерой рискнуть, лишь бы тебя сломать пополам, чтобы другие не мучились

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      Рейтинг: +1278

      СвинкаСправедливости 28 минут назад

      Там до двадцатой минуты столько приколов с игроками Зенита простили, что грех жаловаться на свои же толчки и захваты.

      3
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      Рейтинг: +1278

      СвинкаСправедливости 29 минут назад

      Да неужели? Ты же сам в каждом эпизоде всех хватаешь и толкаешь!

      3
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      Рейтинг: +1105

      Semenycch 36 минут назад

      Да, Жиго безобразно играл в кубковом матче. В том моменте про который правильно говорит Артем 1000% пенальти! Но куча рефери и ВАР этого не видят!

      1
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      Рейтинг: +3380

      Каратель > Semenycch 31 минуту назад

      Они жадно пересчитывали деньги и бронивали путевки,им некогда было

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