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  • Дзюба – о судействе: «Жиго берет меня в замок и валит, а фол свистят в другую сторону. Таких моментов в матчах со «Спартаком» масса»

Дзюба – о судействе: «Жиго берет меня в замок и валит, а фол свистят в другую сторону. Таких моментов в матчах со «Спартаком» масса»

24 июля 2020, 17:23
74

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу того, что «Спартак» после возобновления сезона регулярно жаловался на судейство.

«Кстати, про пенальти. В Испании Диего Симеоне насчет «Реала» объяснил: у него много 11-метровых, потому что команда много атакует. То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь.

Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со «Спартаком». Насчитать их могу сколько хочешь. Берет меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орет. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться – пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону.

Но этот эпизод мы даже не рассматриваем – других масса. Хотя, в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным», – сказал Дзюба.

Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (74)
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Каратель помойников
1595601257
Это кто говорит? Нападающий,который атакует ж опой? Толкается,а потом шары выпучивает как будто неделю не срал? Деревяшке бы лучше заткнуться и сопеть в 2 дырочки
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СвинкаСправедливости
1595601884
Там до двадцатой минуты столько приколов с игроками Зенита простили, что грех жаловаться на свои же толчки и захваты.
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vladik12
1595602495
Бесстыдная ты рожа, Дзюбиньо.
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Hektor 84
1595602651
В замок тебя взять и повалить на такое способен только твой дружок Асмун!
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serhio80
1595602696
Шлюба, ты когда иранца в раздевалке в замок взял он тоже ничего сделать не успел. только бы из этого позорища выбраться
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Волька
1595604065
Дзина!Гомосек!
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alp
1595604168
блин не надо уподоблятся спартаку. как судили так и отсудили и в рот им ноги. главное, победили. теперь важно объективно оценить химки и взять кубок
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серега кашин
1595604254
давно уже понятно что дзюба не понимает что говорит
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морозз
1595609073
Бомж он и в сортире бомж, нутро бомжовское въедливое и с запахом алкоголя!
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vka1970
1595619632
Ого.Оно говорящее.Даже дупло открыло, но белка как всегда вышла, но обещала вернуться.
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