Дзюба – о судействе: «Жиго берет меня в замок и валит, а фол свистят в другую сторону. Таких моментов в матчах со «Спартаком» масса»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался по поводу того, что «Спартак» после возобновления сезона регулярно жаловался на судейство.

«Кстати, про пенальти. В Испании Диего Симеоне насчет «Реала» объяснил: у него много 11-метровых, потому что команда много атакует. То же самое и с «Зенитом», хотя криков и визгов на эту тему сколько хочешь.

Но других вещей не замечают, когда возникают спорные эпизоды в тех же матчах со «Спартаком». Насчитать их могу сколько хочешь. Берет меня двумя руками в замок Жиго, валит на себя, падает и орет. Я сделать ничего не успеваю. И даже подумать, как мне из этого выбраться – пролезать под ним, что ли? А фол свистят в другую сторону.

Но этот эпизод мы даже не рассматриваем – других масса. Хотя, в принципе, когда ты выигрываешь, это тоже кажется нормальным», – сказал Дзюба.

Дзюба: «17 голов в РПЛ – это уже достижение. Роналду или Месси у нас немногим больше забьют»