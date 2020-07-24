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«Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер о Федуне

24 июля 2020, 17:56
17

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес несколько решений по матчу 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

В частности, петербуржцы оштрафованы на 0,5 миллиона рублей за баннер на трибунах, адресованный владельцу московского клуба Леониду Федуну.

Также «Зениту» условно запретили допуск фанатов на один домашний матч Кубка с испытательным сроком два года.

Кроме того, чемпиона РПЛ оштрафовали в сумме на 250 тысяч рублей за нарушение Регламента РФС по возобновлению тренировочного процесса и проведению матчей, а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак Федун Леонид
Комментарии (17)
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3a zenit
1595602812
почему никто не кричит-Зенит купил РФС?
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paracetamol
1595602863
Тяжело РФС. Денег нет, приходится по копейкам со всех собирать, дурацкие предлоги выдумывая. Но жить-то надо, и жить хорошо!
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Hektor 84
1595604202
Ну пусть теперь болелы синита скинутся на штрафы
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alp
1595604231
ну и зря..баннер был клевый
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серега кашин
1595604346
не надо нашим клубам давать условности а раз бы наказали пятью без зрителей и на трибунах стал бы порядок
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MU-fanatic
1595605161
позор всему российскому футболу!!!
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морозз
1595608694
У Миллера только носовой платок одноразовый с стразами стоит 500 тыс, так что для Зенита это раз сморнуться!
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Граф2019
1595617038
потоки в заднице?
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