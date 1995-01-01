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    «Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер о Федуне

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес несколько решений по матчу 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    В частности, петербуржцы оштрафованы на 0,5 миллиона рублей за баннер на трибунах, адресованный владельцу московского клуба Леониду Федуну.

    Также «Зениту» условно запретили допуск фанатов на один домашний матч Кубка с испытательным сроком два года.

    Кроме того, чемпиона РПЛ оштрафовали в сумме на 250 тысяч рублей за нарушение Регламента РФС по возобновлению тренировочного процесса и проведению матчей, а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 17:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6987

      Persona_non_Grata 2 минуты назад

      Три матча без фанатской трибуны !!!

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      Рейтинг: +6730

      paracetamol 12 минут назад

      Тяжело РФС. Денег нет, приходится по копейкам со всех собирать, дурацкие предлоги выдумывая. Но жить-то надо, и жить хорошо!

      0
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      Рейтинг: +4011

      3a zenit 13 минут назад

      почему никто не кричит-Зенит купил РФС?

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      Рейтинг: +1105

      Semenycch > 3a zenit 3 минуты назад

      Потому, что эти крикуны верещат только когда им выгодно!

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      Рейтинг: +1105

      Semenycch 15 минут назад

      Баннер верный, одобряю!

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