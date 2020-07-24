«Зенит» оштрафовали на 500 тысяч рублей за баннер о Федуне

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес несколько решений по матчу 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

В частности, петербуржцы оштрафованы на 0,5 миллиона рублей за баннер на трибунах, адресованный владельцу московского клуба Леониду Федуну.

Также «Зениту» условно запретили допуск фанатов на один домашний матч Кубка с испытательным сроком два года.

Кроме того, чемпиона РПЛ оштрафовали в сумме на 250 тысяч рублей за нарушение Регламента РФС по возобновлению тренировочного процесса и проведению матчей, а также за скандирование зрителями оскорбительных выражений.