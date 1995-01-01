Фанаты «Зенита» вывесили баннер с Федуном и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». В этой серии был секс со свиньей

Вот все удивляются, что в АПЛ куча радужных флагов, что это такое. А тут Зенит активно пропагандирует гомосексуализм. То странные фото от их лидеров, то видео, где они на эмоциях начинают прилюдно совокупляться, не дожидаясь уединения. Петербург уже давно стал столицей ЛГБТ в России. Без радужных флагов, но с активными действиями. И Медведев это все с юмором одобряет, хотя очевидно, что он самый главный гей, ведь поступок с Кокориным был совсем не мужским, но под стать подстилки для кого-то из власти (а там тоже эту тему любят, ведь многие во власти - выходцы из Питера). Уже скоро совсем натуралов перестанут брать в Зенит - только геев им подавай.
Болельщики «Зенита» адресовали баннер владельцу «Спартака» Леониду Федуну во время полуфинального матча Кубка России.
Фанаты петербургской команды изобразили голову бизнесмена на экране телевизора с надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке.
Это отсылка к британскому сериалу «Черное Зеркало». В первой серии под названием «Национальный гимн» премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.