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    Фанаты «Зенита» вывесили баннер с Федуном и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». В этой серии был секс со свиньей

    Болельщики «Зенита» адресовали баннер владельцу «Спартака» Леониду Федуну во время полуфинального матча Кубка России.

    Фанаты петербургской команды изобразили голову бизнесмена на экране телевизора с надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке.

    Это отсылка к британскому сериалу «Черное Зеркало». В первой серии под названием «Национальный гимн» премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.

    Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:17
    Комментарии25
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      Рейтинг: +15694

      bset 7 минут назад

      Вот все удивляются, что в АПЛ куча радужных флагов, что это такое. А тут Зенит активно пропагандирует гомосексуализм. То странные фото от их лидеров, то видео, где они на эмоциях начинают прилюдно совокупляться, не дожидаясь уединения. Петербург уже давно стал столицей ЛГБТ в России. Без радужных флагов, но с активными действиями. И Медведев это все с юмором одобряет, хотя очевидно, что он самый главный гей, ведь поступок с Кокориным был совсем не мужским, но под стать подстилки для кого-то из власти (а там тоже эту тему любят, ведь многие во власти - выходцы из Питера). Уже скоро совсем натуралов перестанут брать в Зенит - только геев им подавай.

      0
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      Рейтинг: +2743

      Павелий 10 минут назад

      #CБГТ

      0
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      Рейтинг: +1734

      Genz 11 минут назад

      Надо УЕФА за этот баннер лишить зенит лч на 2 года. Болельщики Зенита и их команда скурвились. А кто не согласен с этим в своих комментариях,то они питарасы.

      1
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > Genz 1 минуту назад

      На правду не обижаются, чудило.

      0
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      Рейтинг: +728

      SEREGA 64 15 минут назад

      ВСЯ ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ИЗ ПИТЕРА И БОЛЕЛЫ КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ГОЛУБЫЕ БАКЛАНЫ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > SEREGA 64 2 минуты назад

      Как круто, что Питерские у власти, а вы нюхайте свой пердешь, больше вы ни на что не способны.
      =)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15694

      bset 24 минуты назад

      Я так и не понял, питерские геи или зоофилы?

      3
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > bset 21 минуту назад

      Спартакатра.хи мы.
      =)))

      -1
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      Рейтинг: +780

      vmonomah17 > bset 20 минут назад

      Одно другому не мешает))

      0
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      Рейтинг: +2875

      "supermax" > Спартак гуно знают все 15 минут назад

      пока вы тра*аете только друг друга как все видели

      0
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      Рейтинг: +15694

      bset > Спартак гуно знают все 15 минут назад

      А что ты минусуешь-то?) Или не видел, как твои кумиры долбятся?) Или как Дзюбиньо в обтягивающем фоткался. Видимо на свиданку с Азмуном собирался. А теперь они ролями поменялись. Скоро Зенит закроют за пропаганду гомосексуализма)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > bset 6 минут назад

      За пропаганду гомосексуализма надо закрыть Спартак, а то у вас весь сезон рот открыт и дупло дымит, даже в ЛЕ не попали.
      =)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > "supermax" 5 минут назад

      Ты что футбол по армянскому радио смотришь?
      =)))

      0
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      Рейтинг: +3510

      морозз 26 минут назад

      Дибилы, ответка долго ждать не будет...голубой клуб достоин голубых банеров!
      Дзюба с Азмуном возглавляют голубые мечты бомжей Питера и области!

      1
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      ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > морозз 22 минуты назад

      У тебя с ником проблемы, должно было быть "Отморозок".
      =)))
      Санкт-Петербург и Спартак, в анкете, тому подтверждение.
      =))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3510

      морозз > Спартак гуно знают все 17 минут назад

      Не бомжуй дружище, лучше съешь печенку!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > морозз 4 минуты назад

      Печенки на Украине раздают, ты не тот раздел зашел.
      =))))

      0
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      Рейтинг: +1268

      NewLife 45 минут назад

      Сделано на деньги Газпрома, да ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > NewLife 42 минуты назад

      Сделано на деньги, работы твоим ртом и жопой!
      =)))

      0
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      Рейтинг: +1268

      NewLife > Спартак гуно знают все 39 минут назад

      Все-таки олигофрен он и в Питере олигофрен. Возвращайся скорей в палату, а то дел натворишь и за базар придется ответить.

      2
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > NewLife 35 минут назад

      Олигофрен - твое домашнее имя!
      =)))
      Иди ной в другое место ч.мо!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3510

      морозз > NewLife 23 минуты назад

      В Питере сейчас этого понаехавшего Быдла на калькуляторе не подсчитать!

      1
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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > морозз 16 минут назад

      А ты зачем в школе учился?
      Или ты только бутылки умеешь считать?
      =)))

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      Рейтинг: +3510

      морозз > Спартак гуно знают все 13 минут назад

      Походу парень ты тоже из этого быдла, извини но по твоим постам это видно! На этом общение закончили!

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      Рейтинг: +49

      Спартак гуно знают все > морозз 12 минут назад

      Поверь мне, я много не потеряю.
      =)))

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