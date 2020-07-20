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  • Фанаты «Зенита» вывесили баннер с Федуном и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». В этой серии был секс со свиньей

Фанаты «Зенита» вывесили баннер с Федуном и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». В этой серии был секс со свиньей

20 июля 2020, 10:17
36

Болельщики «Зенита» адресовали баннер владельцу «Спартака» Леониду Федуну во время полуфинального матча Кубка России.

Фанаты петербургской команды изобразили голову бизнесмена на экране телевизора с надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке.

Это отсылка к британскому сериалу «Черное Зеркало». В первой серии под названием «Национальный гимн» премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Спартак Федун Леонид
Комментарии (36)
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NewLife
1595230664
Сделано на деньги Газпрома, да ?
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морозз
1595231816
Дибилы, ответка долго ждать не будет...голубой клуб достоин голубых банеров! Дзюба с Азмуном возглавляют голубые мечты бомжей Питера и области!
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SEREGA 64
1595232449
ВСЯ ВОРОВСКАЯ ВЛАСТЬ ИЗ ПИТЕРА И БОЛЕЛЫ КОМАНДЫ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ГОЛУБЫЕ БАКЛАНЫ
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Павелий
1595233461
#ZEvarNIT
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serhio80
1595233689
****** все в этом городе, даже город назвали **********) ничего уже не стесняются(
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serhio80
1595234165
И ведь баннер согласован с очередным газпромовским ********* от власти)
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Иван Петров 1986
1595240109
В питере эта тема весьма актуальна, бомжи больше ни о чем думать не могут.
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Viper for CSKA
1595241156
Какой спонсор, такие и прихлебатели. Откровенная мерзость.
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Д Альбертини
1595242875
То банеры гейские)) то видео из их раздевалок с подобным подтекстом)) какие то они питерковатые))
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vka1970
1595243977
Очередная питерская мерзость решила отмыться от вчерашнего позора. Болотные гомосеки теперь думают, что балом правят они.Угу.Правьте дырявые.Уже даже Шнур решил маленько дистанцироваться от вашего мракобесия. ЛГбтешники хреновы.
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