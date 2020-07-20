Фанаты «Зенита» вывесили баннер с Федуном и надписью «Черное зеркало. Эпизод 1». В этой серии был секс со свиньей

Болельщики «Зенита» адресовали баннер владельцу «Спартака» Леониду Федуну во время полуфинального матча Кубка России.

Фанаты петербургской команды изобразили голову бизнесмена на экране телевизора с надписью «Черное зеркало. Эпизод 1» на английском языке.

Это отсылка к британскому сериалу «Черное Зеркало». В первой серии под названием «Национальный гимн» премьер-министр Великобритании был вынужден заниматься сексом со свиньей.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя имитацию секса Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном в чемпионской раздевалке, заявил, что это намек на то, что будет со «Спартаком» в кубковой игре.