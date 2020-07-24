Геркус – об иске: «За ним стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» никакого отношения к этому позорищу не имеет»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о предстоящем судебном заседании по иску клуба к нему.

«Сегодня у меня очередное заседание по беспрецедентному иску: «Локомотив» против моей скромной персоны. Сразу оговорюсь, я прекрасно понимаю, что за этим иском конкретно Василий Кикнадзе и конкретно Анатолий Мещеряков, а футбольный клуб – болельщики, игроки, сотрудники, мои друзья и коллеги – никакого отношения к этому позорищу не имеют. Что же, эти два менеджера уже себя показали и, без сомнения, еще покажут», – написал Геркус в телеграме.