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  • Геркус – об иске: «За ним стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» никакого отношения к этому позорищу не имеет»

Геркус – об иске: «За ним стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» никакого отношения к этому позорищу не имеет»

24 июля 2020, 12:16
7

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о предстоящем судебном заседании по иску клуба к нему.

«Сегодня у меня очередное заседание по беспрецедентному иску: «Локомотив» против моей скромной персоны. Сразу оговорюсь, я прекрасно понимаю, что за этим иском конкретно Василий Кикнадзе и конкретно Анатолий Мещеряков, а футбольный клуб – болельщики, игроки, сотрудники, мои друзья и коллеги – никакого отношения к этому позорищу не имеют. Что же, эти два менеджера уже себя показали и, без сомнения, еще покажут», – написал Геркус в телеграме.

  • «Локомотив» в январе подал в суд на Геркуса.
  • Сумма искового заявления – 144,6 миллиона рублей.

Источник: Телеграм Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Кикнадзе Василий
Комментарии (7)
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Саладин
1595584689
Илья, все про них всё давно уже поняли, будем ждать когда до руководства РЖД дойдет... Вам удачи и, спасибо, за чемпионство и кубок!!!
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paracetamol
1595585515
Кикнадзе поживиться хочет. Иначе зачем в Рашку приехал?
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PAREVG.
1595586575
Хохол с грызуном грабят и гробят Локо. Кроме материальных потерь, еще и имидж страдает, какой хороший игрок, пойдет в команду, в которой постоянные скандалы, суды, и неадекватное руководство. Какого результата в РПЛ и ЛЧ они ждут, с таким подходом к управлению???
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Fnatiik91
1595645966
молодец Илья Леонидович
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