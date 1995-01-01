Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Геркус – об иске: «За ним стоят Кикнадзе и Мещеряков. «Локо» никакого отношения к этому позорищу не имеет»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о предстоящем судебном заседании по иску клуба к нему.

    «Сегодня у меня очередное заседание по беспрецедентному иску: «Локомотив» против моей скромной персоны. Сразу оговорюсь, я прекрасно понимаю, что за этим иском конкретно Василий Кикнадзе и конкретно Анатолий Мещеряков, а футбольный клуб – болельщики, игроки, сотрудники, мои друзья и коллеги – никакого отношения к этому позорищу не имеют. Что же, эти два менеджера уже себя показали и, без сомнения, еще покажут», – написал Геркус в телеграме.

    • «Локомотив» в январе подал в суд на Геркуса.
    • Сумма искового заявления – 144,6 миллиона рублей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм Ильи Геркуса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:16
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +941

      PAREVG. 1 час назад

      Хохол с грызуном грабят и гробят Локо.
      Кроме материальных потерь, еще и имидж страдает, какой хороший игрок, пойдет в команду, в которой постоянные скандалы, суды, и неадекватное руководство.
      Какого результата в РПЛ и ЛЧ они ждут, с таким подходом к управлению???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6710

      paracetamol 1 час назад

      Кикнадзе поживиться хочет. Иначе зачем в Рашку приехал?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4214

      Hektor 84 > paracetamol 1 час назад

      Тебе неандертальцу болотному оч ко надо порвать чтоб страну в которой ты живешь Рашкой не называл.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1273

      gor77 > paracetamol 1 час назад

      Кикнадзе, кстати он москвич, долгое время работал на тв, на разных телеканалах. Вообще, он филолог.
      А вот Геркус из системы "Зенит" и работал в РПЛ. Так что, вопрос в профессии в пользу Геркуса.
      Впрочем, всё это можете легко найти инете!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +199

      Саладин 1 час назад

      Илья, все про них всё давно уже поняли, будем ждать когда до руководства РЖД дойдет... Вам удачи и, спасибо, за чемпионство и кубок!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4535

      Alekxei Z. 2 часа назад

      А когда бабло пиз...л с болельщиками , друзьями и сотрудниками делился ?
      Если ты честен , то какая разница кто иск подал.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78068
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru