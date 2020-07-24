Аленичев: «Спартак» в ЛЧ? Попадание в пятерку – потолок с нынешним составом»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о перспективах команды на следующий сезон.

«Считаю, что Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба, ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.

Новый гендиректор «Спартака» Газизов озвучил цель – выход в Лигу чемпионов, это право по итогам чемпионата-2020/21 дают только первые два места.

Мое мнение: с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок – попадание в пятерку. А чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго – двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всем уважении к молодым, далеко не уедешь.

Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора желтых карточек.

Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, еще бы взял еще одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон – неплохие ребята, но не те, кто делает разницу.

Много проблем возникает на позиции правого защитника, ее также требуется усилить.

Сейчас много говорят об Урунове из «Уфы», но это молодой парень, и его возможный переход – на перспективу. Центральные защитники Неделчару и Табидзе – достаточно опытные, но в «Спартаке» на них обрушится совсем другое давление», – сообщил Аленичев.