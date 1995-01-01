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    Аленичев: «Спартак» в ЛЧ? Попадание в пятерку – потолок с нынешним составом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о перспективах команды на следующий сезон.

    «Считаю, что Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба, ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.

    Новый гендиректор «Спартака» Газизов озвучил цель – выход в Лигу чемпионов, это право по итогам чемпионата-2020/21 дают только первые два места.

    Мое мнение: с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок – попадание в пятерку. А чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго – двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всем уважении к молодым, далеко не уедешь.

    Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора желтых карточек.

    Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, еще бы взял еще одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон – неплохие ребята, но не те, кто делает разницу.

    Много проблем возникает на позиции правого защитника, ее также требуется усилить.

    Сейчас много говорят об Урунове из «Уфы», но это молодой парень, и его возможный переход – на перспективу. Центральные защитники Неделчару и Табидзе – достаточно опытные, но в «Спартаке» на них обрушится совсем другое давление», – сообщил Аленичев.

    • В этом сезоне «Спартак» занял седьмое место в РПЛ.
    • Федун сказал, что цель на следующий сезон – пробиться в Лигу чемпионов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1536

      NewLife 1 час назад

      Я понял, чтобы занять одно из двух первых мест Спартаку надо поменяться составом с Реалом или Баварией. У Аленя фантомные тренерские боли, чтобы прошло, ему надо лечиться где-нибудь в фнл/пфл.

      0
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      Рейтинг: +5072

      серега кашин 1 час назад

      все проблемы спартака маразматичное руководство

      1
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      Рейтинг: +6710

      paracetamol 1 час назад

      Скажи лучше, Дима, куда 40 лямов на трансферы, что Федун дал, ушли?

      0
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      Рейтинг: +23182

      oyabun 2 часа назад

      Аленичев прав на все 100! И главное не только усилить состав, но и не разбазарить то что имеем. Ни в коем случае не должен уйти Жиго!

      4
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      Рейтинг: +214

      dim29 > oyabun 1 час назад

      согласен,тока беда в том,что если хочет уйти?держать насильно-не вариант.ОП и крайний правый защ очень нужны,добротные,а не для галочки.

      2
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      Рейтинг: +5816

      JTherry > oyabun 1 час назад

      согласен, вот только как удержать Жиго, если он сам собрался "на выход" в Лион? теперь еще проблема и в центре обороны...

      2
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      Рейтинг: +23182

      oyabun > JTherry 44 минуты назад

      Друзья, всем сразу отвечаю, у Жиго контракт до 22г со Спартаком. Хочет, не хочет.. Клубу решать. Конечно, если прделожат сумму какая прописана выкупной, тогда можно и отдать. Но только за Очень хорошую сумму.

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      Рейтинг: +5816

      JTherry > oyabun 18 минут назад

      я и не думаю, что Жиго отпустят именно летом, но к этому надо быть готовым, во всеоружии, готовить замену... еще и Лион должен быть готов раскошелиться

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      Рейтинг: +4535

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Неоднозначное отношение к Аленю , но здесь он во многом прав.
      ПЗ, ППЗ, ну может ЦЗ и ОП, думаю напов пока хватит.
      С Зенитом и Газпромом трудно соперничать , а вот с остальными по силам.

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