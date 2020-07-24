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  • Аленичев: «Спартак» в ЛЧ? Попадание в пятерку – потолок с нынешним составом»

Аленичев: «Спартак» в ЛЧ? Попадание в пятерку – потолок с нынешним составом»

24 июля 2020, 11:32
18

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о перспективах команды на следующий сезон.

«Считаю, что Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба, ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить. И в какой-то степени стал заложником того, что происходило с ней при предшественнике.

Новый гендиректор «Спартака» Газизов озвучил цель – выход в Лигу чемпионов, это право по итогам чемпионата-2020/21 дают только первые два места.

Мое мнение: с нынешним составом об этом и речи быть не может, потолок – попадание в пятерку. А чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго – двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всем уважении к молодым, далеко не уедешь.

Центрального или опорного полузащитника: Крал выполняет большой объем черновой работы, но ему нужен помощник, ведь чех часто пропускает матчи из-за перебора желтых карточек.

Креативного хава, игрока такого плана, какими раньше были Титов или Алекс, ведь Бакаев весной и летом подсел, стал нестабилен. И, честно говоря, еще бы взял еще одного нападающего. Соболев, Понсе и Ларссон – неплохие ребята, но не те, кто делает разницу.

Много проблем возникает на позиции правого защитника, ее также требуется усилить.

Сейчас много говорят об Урунове из «Уфы», но это молодой парень, и его возможный переход – на перспективу. Центральные защитники Неделчару и Табидзе – достаточно опытные, но в «Спартаке» на них обрушится совсем другое давление», – сообщил Аленичев.

  • В этом сезоне «Спартак» занял седьмое место в РПЛ.
  • Федун сказал, что цель на следующий сезон – пробиться в Лигу чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (18)
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oyabun
1595583439
Аленичев прав на все 100! И главное не только усилить состав, но и не разбазарить то что имеем. Ни в коем случае не должен уйти Жиго!
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paracetamol
1595585650
Скажи лучше, Дима, куда 40 лямов на трансферы, что Федун дал, ушли?
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серега кашин
1595585769
все проблемы спартака маразматичное руководство
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NewLife
1595586618
Я понял, чтобы занять одно из двух первых мест Спартаку надо поменяться составом с Реалом или Баварией. У Аленя фантомные тренерские боли, чтобы прошло, ему надо лечиться где-нибудь в фнл/пфл.
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Из Твери Леха
1595597009
Делайте ставки, кто будет после Тедески, которого уволят после 3-4 тура? Я думаю, либо Евсеев, либо Юран.
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derrik2000
1595599026
"чтобы составить реальную конкуренцию «Зениту», «Локо», «Краснодару», ЦСКА, необходимо приобрести минимум пять игроков. Если уйдет Жиго – двух центральных защитников, потому что с Гапоновым и Масловым, при всем уважении к молодым, далеко не уедешь." Полностью согласен с Аленичевым. А ещё, чтобы выиграть чемпионат, успешно выступать в еврокубках нужно выгнать подпрыгивающего. Тренера по физподготовке из его штаба ОСТАВИТЬ: никогда ещё в последние годы не видел такой прекрасной физической формы у футболистов Спартака!! Правда, на этом все достижения тренерского штаба Тедеско заканчиваются... (((
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aaaaahhhh
1595602235
не согласен.
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