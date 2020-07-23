Кашшаи: «Возможно, в будущем зрители смогут слышать переговоры судей»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи допустил появление возможности слышать переговоры главных судей матчей с помощниками на VAR. Сроки венгр не обозначил.

«В будущем, возможно, что такое появится, и мы станем более прозрачными. Не надо забывать, что VAR ‑ это достаточно молодая технология в России. Пауза в чемпионате также отняла у нас время, сейчас надо в большей степени тренировать арбитров. Надо все обсудить с IFAB и FIFA», – сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».