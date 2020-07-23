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    Кашшаи: «Возможно, в будущем зрители смогут слышать переговоры судей»

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи допустил появление возможности слышать переговоры главных судей матчей с помощниками на VAR. Сроки венгр не обозначил.

    «В будущем, возможно, что такое появится, и мы станем более прозрачными. Не надо забывать, что VAR ‑ это достаточно молодая технология в России. Пауза в чемпионате также отняла у нас время, сейчас надо в большей степени тренировать арбитров. Надо все обсудить с IFAB и FIFA», – сказал Кашшаи в эфире «Матч ТВ».

    • Венгр работает в РФС с зимы.
    • VAR полноценно внедрили в РПЛ в сезоне-2019/20.
    • Новый сезон стартует 8 августа.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4508

      Alekxei Z. 44 минуты назад

      Зачем нам знать о чём они говорят ?
      Суди честно , по правилам .
      В насквозь коррумпированной стране это похоже невозможно.

      0
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      Рейтинг: +5203

      alp 1 час назад

      почему возможно? чего боятся то? станьте прозрачными прямо сейчас

      0
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      Рейтинг: +4196

      Hektor 84 1 час назад

      Я бы с удовольствием, вероятно не только я послушал переговоры Иванова и Турбина на игре кубка, а еще посмотрел бы чем Турбин на этой игре в комнате Вар занимался?!

      2
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      Рейтинг: +312

      alarm_иг > Hektor 84 1 час назад

      Возможно - не значит возможно... Тем более от Кашшаи, который известно чем и как в лужу. Хаха

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      Рейтинг: +6690

      paracetamol 1 час назад

      А как же тайна следствия?

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      Рейтинг: +19

      Питер - гейская столица Р 2 часа назад

      Все что надо газпромовским судьям они оговорят до матча.

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