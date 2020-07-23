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  • «Было приятно носить вашу футболку». Мариу сообщил об уходе из «Локомотива»

«Было приятно носить вашу футболку». Мариу сообщил об уходе из «Локомотива»

23 июля 2020, 16:14
7

Полузащитник Жоау Мариу покинул «Локомотив». Он выступал за москвичей с августа 2019 года на правах аренды.

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив» – от президента до тренерского штаба, – моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!», – написал Мариу в инстаграме.

«Локомотив» отказался выкупать 27-летнего португальца у «Интера» за 18 миллионов евро, несмотря на выход в Лигу чемпионов.

  • Мариу сыграл за москвичей 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
  • Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году. Миланцы хотят продать его летом за 13 миллионов евро.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Жоау Мариу
Локомотив Мариу Жоау
Комментарии (7)
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PAREVG.
1595510960
Всего доброго Жоао, жаль что уходишь, мне нравилась твоя игра. И благодарю за пользу, принесенную Локо.
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Давид59
1595511748
Парень техничный. Диспетчер и опорник в "одном флаконе". Как опорник, правда не очень. Движения не хватает. У нас в этой роли Паредес был
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ambuppy.annerly
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XaXatyn
1595530270
Жаль , очень неплохо смотрелся в Локо !
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paracetamol
1595530590
Развалит серб Локо!
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zarsm
1595542034
кажется кому то будут по самые помидоры засаживать в лч
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Паровоз 88
1595602031
ТВАРИ!!! Гробят команду((
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