«Было приятно носить вашу футболку». Мариу сообщил об уходе из «Локомотива»

Полузащитник Жоау Мариу покинул «Локомотив». Он выступал за москвичей с августа 2019 года на правах аренды.

«Я хотел бы поблагодарить «Локомотив» – от президента до тренерского штаба, – моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!», – написал Мариу в инстаграме.

«Локомотив» отказался выкупать 27-летнего португальца у «Интера» за 18 миллионов евро, несмотря на выход в Лигу чемпионов.

Мариу сыграл за москвичей 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.

Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году. Миланцы хотят продать его летом за 13 миллионов евро.