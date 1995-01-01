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    «Было приятно носить вашу футболку». Мариу сообщил об уходе из «Локомотива»

    Полузащитник Жоау Мариу покинул «Локомотив». Он выступал за москвичей с августа 2019 года на правах аренды.

    «Я хотел бы поблагодарить «Локомотив» – от президента до тренерского штаба, – моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего!», – написал Мариу в инстаграме.

    «Локомотив» отказался выкупать 27-летнего португальца у «Интера» за 18 миллионов евро, несмотря на выход в Лигу чемпионов.

    • Мариу сыграл за москвичей 18 матчей, забил один гол и сделал пять голевых передач.
    • Контракт игрока с «Интером» истекает в 2022 году. Миланцы хоят продать его летом за 13 миллионов евро.
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    Публикация от text (@joaomario) 23 Июл 2020 в 5:43 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Жоау Мариу

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +932

      PAREVG. 3 минуты назад

      Всего доброго Жоао, жаль что уходишь, мне нравилась твоя игра.
      И благодарю за пользу, принесенную Локо.

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