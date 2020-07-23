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  • Николич: «Я не доволен тем, как играл «Локомотив». Нужны новые футболисты»

Николич: «Я не доволен тем, как играл «Локомотив». Нужны новые футболисты»

23 июля 2020, 00:45
15

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич выразил недовольство игрой команды. Также он поделился планами на предсезонку.

«План на ближайшее время уже есть. Будет пять выходных, и 28 июля мы начинаем подготовку. Остаемся в Москве, проведем два товарищеских матча – один из них с «Казанкой». По второму – нужно сначала посмотреть, каким будет календарь. Времени не очень много.

У меня много идей по продлению контрактов с игроками. У нас будет много работы и мало времени. У кого-то истекают контракты, нужны новые футболисты, нужно учитывать новый лимит с восемью легионерами в заявке. Но это наша внутренняя работа, не для СМИ. Когда игроки будут здесь, тогда станет понятно, что мы делали.

Доволен вторым местом. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но я не доволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени – между первой тренировкой, которую я провел с командой, и первым матчем прошло всего около недели», – сказал Николич клубной пресс-службе.

  • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня.
  • При нем команда ни разу не проиграла.
  • Следующий чемпионат стартует в августе.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (15)
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Бухбух
1595455898
А разве Николич не знал, что в России приходится играть пешеходами?
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PAREVG.
1595456896
Вот о чем он говорит, он что, забыл, что только собственные воспитанники. И играть в ЛЧ, тоже воспитанниками. По крайней мере, грызун так сказал, когда уволил шПалыча, и тебя, лысого придурка назначил...
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wobaekat
1595460774
Новые футболисты, гендир и старый тренер
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LOKOfanatik19
1595470226
Новые футболисты, и лучше с Балканов... Лимит, а мне никто ничего не говорил.
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Ганнибал Лектор
1595475557
Пока все гладко, потому что результат есть. Но это тесто на дрожжах Шпалыча
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Play
1595476998
Это он про Йоветича и Баделя намекает, которым на двоих за 60 уже?
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Niko
1595478125
Твою команду мы увидим ближе к октябрю. А пока это Палыча работа.
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nemolod
1595485056
В общем все понятно-новый главный тренер горит желанием поучаствовать в бизнесе по покупке новых игроков,так как игра команды ему не нравится,но тебя и брали ,чтобы ты,как тренер придумал и поставил более лучшую игру,чем была у Палыча-это и является показателем классности и квалификации тренера,а покупка новых игроков-это то, на чем спотыкался не один наш ведущий клуб-дальше команда разваливалась,тренер менялся,а новых игроков продавали с убытком или отдавали задаром !
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Romantic2010
1595485371
Странная логика у комментаторов) Выиграл это багаж Палыча, а проиграл это Николич сам)))
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житель СПб
1595495864
Ну естественно, кто же сомневался? Во всем игроки виноваты. А на самом деле, все матчи после коронопаузы - были на везении. Тренера не было видно совсем. Поэтому и оценивать его работу трудно - как трудно оценивать то, чего не было (или видно не было?).
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