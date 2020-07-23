Николич: «Я не доволен тем, как играл «Локомотив». Нужны новые футболисты»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич выразил недовольство игрой команды. Также он поделился планами на предсезонку.

«План на ближайшее время уже есть. Будет пять выходных, и 28 июля мы начинаем подготовку. Остаемся в Москве, проведем два товарищеских матча – один из них с «Казанкой». По второму – нужно сначала посмотреть, каким будет календарь. Времени не очень много.

У меня много идей по продлению контрактов с игроками. У нас будет много работы и мало времени. У кого-то истекают контракты, нужны новые футболисты, нужно учитывать новый лимит с восемью легионерами в заявке. Но это наша внутренняя работа, не для СМИ. Когда игроки будут здесь, тогда станет понятно, что мы делали.

Доволен вторым местом. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но я не доволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени – между первой тренировкой, которую я провел с командой, и первым матчем прошло всего около недели», – сказал Николич клубной пресс-службе.