Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Николич: «Я не доволен тем, как играл «Локомотив». Нужны новые футболисты»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич выразил недовольство игрой команды. Также он поделился планами на предсезонку.

    «План на ближайшее время уже есть. Будет пять выходных, и 28 июля мы начинаем подготовку. Остаемся в Москве, проведем два товарищеских матча – один из них с «Казанкой». По второму – нужно сначала посмотреть, каким будет календарь. Времени не очень много.

    У меня много идей по продлению контрактов с игроками. У нас будет много работы и мало времени. У кого-то истекают контракты, нужны новые футболисты, нужно учитывать новый лимит с восемью легионерами в заявке. Но это наша внутренняя работа, не для СМИ. Когда игроки будут здесь, тогда станет понятно, что мы делали.

    Доволен вторым местом. Мы не потерпели ни одного поражения, вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Но я не доволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени – между первой тренировкой, которую я провел с командой, и первым матчем прошло всего около недели», – сказал Николич клубной пресс-службе.

    • Николич возглавил «Локомотив» 1 июня.
    • При нем команда ни разу не проиграла.
    • Следующий чемпионат стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +918

      PAREVG. 1 час назад

      Вот о чем он говорит, он что, забыл, что только собственные воспитанники. И играть в ЛЧ, тоже воспитанниками.
      По крайней мере, грызун так сказал, когда уволил шПалыча, и тебя, лысого придурка назначил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2185

      Бухбух 1 час назад

      А разве Николич не знал, что в России приходится играть пешеходами?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77977
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru