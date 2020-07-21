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  • «Не согласен». Дзюба ответил подписчику на слова о подкупе судьи в матче «Зенит» – «Спартак»

«Не согласен». Дзюба ответил подписчику на слова о подкупе судьи в матче «Зенит» – «Спартак»

21 июля 2020, 14:33
29

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на комментарий подписчика в под постом футболиста в инстаграме.

Дзюба выложил видео со своими эмоциями после победы над «Спартаком» в Кубке России (2:1). Пользователь инстаграма прокомментировал пост, раскритиковав судейство.

«Тем, знаешь, я тебя уважаю,от всей души уважаю, за годы в «Спартаке», за ЧМ и много еще за что! Вот скажи, Тем, что это за *** [чушь] вчера в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена,теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» – написал yaroslav_valsoray.

«Не согласен», – ответил ему Дзюба.

  • В 1/2 финала Кубка «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
  • В этом сезоне РПЛ питерцы одержали победы над москвичами в обоих кругах с одинаковым счетом 1:0.
  • В финале Кубка «Зенит» встретится с «Химками»

Источник: инстаграм Артема Дзюбы
Россия. Кубок Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (29)
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Spartak Piter
1595331618
Тупое быдло с пивком и голосовавшие за путина только могу не верить в это
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Axe111
1595331656
Дзюпа не футболист
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vka1970
1595335033
Не для кого не секрет. что на многих фут сайтах коменты режут либо удаляют.Соккер тому просто ярчайший пример.Там даже за обычную фразу с мелким подтекстом тебя затрут и твой оппонент чемпион.Ну как зенит сейчас в РФС.Ему красная дорожка, а ты даже рядом с этой дорожкой не постоишь.Но пока ещё сохранились сайты на которых народ пишет, что думает и Зенит наконец то догнала народная "любовь". Вот лишь малая часть из выдержек с того сайта.Люди всей страны пишут как им всё остопи(надоело) и что собой представляет сейчас наш чемпионат. Грех не согласиться.: Комментарии105 Новый комментарий Войдите, чтобы комментировать статью Серафим Криволапов 16 часов Согласен с автором. Не болею за мясных и за бомжей. Но взгляд со стороны - VAR (странная фамилия судьи) явно стоял на страже бомжей. Как-то откровенно и без зазрения совести, да и чего им в Питере бояться. Удивился, нервный Тедеско не взорвался, думаю повод был. Почувствовал, почему многие ненавидят этого сексуального извращенца Дзюбу, подленький он какой-то Ответить 342 Роман Кондратьев 5 часов Серафим, Дзюба зазвездился Ответить 15 Серега 4 часа Роман, Дзюба не зазвездился-он болен и болезнь его все хуже и хуже..... Ответить 18 всеволод пушкарёв 2 часа ekeo, за всю игру запомнился суперфинтом, в конце игры, когда чуть не обнулся Ответить 5 Волков Алексей 2 часа ekeo, ты кто такое? Ответить 0 Александр Фуркасов 10 часов Кого ставят на ВАР, тех же судей, которые судят матчи чемпионата и косячат.Считаю ,ВАР должны обслуживать обученные люди не связанные на прямую с судейством. Тогда я думаю и не будет притензий ни у кого. Ответить 171 TCStories 8 часов Александр Фуркасов, а я считаю, что на ВАР нужно сажать таких, как мы с вами. Хуже точно не будет. Но и предвзятость исчезнет враз. Ответить 11 Николай 6 часов TCStories, Газпром против будет Ответить 10 TCStories 1 день Николай, само собой. Ответить 10 TCStories 17 часов Николай, но было бы здОрово. Играют, допустим ЦСКА и Спартак. На ВАРе сидят по два или даже по три болельщика тех и других. А на Зените пусть сидит руководство газпрома. Шесть человек в VIP ложах с персональными видеопроигрывателями. Ответить 5 Владимир Ленин 5 часов Александр Фуркасов, какой смысл искать справедливость там, где система изначально выстроена под один клуб? РФС сидит на дотациях из Газпрома, вспомните историю как Газпром отказывался платить ЗП гл. тренеру сб России Ф.Капелло, только потому, что во главе РФС стоял Толстых, а не представитель Газпрома. Даже несмотря на то, что контракт с Капелло подписал не Толстых, а Мутко, предыдущий глава РФС, и бывший чиновник Газпрома, питерец. Судейский комитет тоже сидит на ЗП у Газпрома. Миллер выделяет государственные миллиарды на любимый клуб. Он же содержит большинство печатных и теле-СМИ, содержит Матч, все говорящие головы, все эти Аршавины, Широковы, Быстровы, Мостовые, Геничи, Орловы и т.д. - нехило зарабатывают, восхваляя Зенит. И что, при всем при этом получать титулы будет кто-то другой? Не смешите, глава Газпрома тут же жестко спросит со своих подчиненных - что за Х... ? Они что, дураки что-ли - лишаться ЗП в миллионы руб в месяц? Поэтому эти его подчиненные в лепешку разобьются, но сделают все, исправят все регламенты, подкупят всех судей, а кого не купят - загнобят, как двоих судей, которые ошиблись в пользу Спартака в играх с Сочи и Ростовом, причем за нарушения, которые если и были, то гораздо малозначительнее, чем "незамеченные" Ивановым. Так что смиритесь - пока наш спорт "повязан"Газпромом, он так и будет валиться в тартарары, как это происходит в футболе, хоккее, биатлоне. Ответить 16 Сергей Константинов 4 часа Александр Фуркасов, знаешь что ... мне как-то все из головы не выходит для сравнения былая бородатая поговорка - "если Сверху сказали что "крокодилы летают", значит - летают. Правда, низко-низко"! ‍♀️ Вот отсюда и делай выводы ... Ответить 9 Серега 4 часа TCStories, Все гораздо проще.Нужно наказание судьям за некомпетентность!А так что им будет?Да ничего -вот они хер на все положили..... Ответить 8 ya.avers2000 3 часа TCStories, на варе болелы ЦСКА и Спартака, вместе? Во время матча? Всело будет Ответить 2 TCStories 3 часа ya.avers2000, ну да. могут и морду набить. но будет честно хотя бы Ответить 3 Аттила Буре 11 часов ВСПОМИНАЕМ ЧТО ГОВОРИЛ ЛЕОНИД ФЕДУН ПРО СЕЧИНА И МИНИСТЕРСТВО ТЭК...ЭТО ОТВЕТ СИСТЕМЫ...ОТВЕТ ЗА ТО ЧТО НЕ ГОЛОСОВАЛИ ПО КОНСТИТУЦИИ Ответить 128 Павел Москвин 2 часа Аттила, все верно, вот она сама суть этого цирка Ответить 6 John Vatson 1 час Аттила, кто не голосовал по конституции? Федун? Натянули ****** на глобус Ответить -2 Ярослав Мелкозеров 9 часов позорная победа нормальным игрокам и болельщикам зенита стыдно, довольны только дзюба и ему подобные Ответить 125 Александр Левашкин 7 часов Ярослав, ТЫ НАСТОЯЩИЙ ЦЕНИТЕЛЬ ФУТБОЛА, УВАЖАЮ. Я БОЛЕЛА СПАРТАКА, НО ЕСЛИ БОЛЕЛЕ ЗЕНИТА СТЫДНО ЗА ТАКУЮ ПОБЕДУ, СКЛОНЯЮ ГОЛОВУ ПЕРЕД ТАКИМИ БОЛЕЛЬЩИКАМИ ЗЕНИТА. А ЗЕНИТУ ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ БОЛЕЛ, КАК ВЫ Ответить 13 Сергей Мялов 5 часов Ярослав, а не боишься против системы то идти? Вычеркнут из болельщиков зинита? Что тогда то? Ответить 1 ИЛАРУН АЛЛУРУН 5 часов Сергей, и Александр, как вы узнали, что Ярослав зенитовец? Ответить 3 Андрей Попов 5 часов Ярослав, Дзюбе зениту Путину его команда позор Ответить 7 Промэс СДО 6 часов Плаческо, смотрите в таблицу чемпионы пердива Ответить -83 Андрей Попов 5 часов Промэс, Спартак и его молодежь будущее зенит Дзюба судьи смерть футбола Ответить 9 Промэс СДО 5 часов Андрей Попов, Ответить 0 Владимир Афанасьев 7 часов А когда Соболева бьет по лицу Барриос в штрафной зенита, а судья даже не останавливает игру, это как? Ответить 85 Шарипов Рамиль 7 часов Владимир, а Вы представьте: судья увидел или ВАР подсказал!? !. Пенальти. 2. Вся страна видит акцентированный удар! Соболев минимум минут лежит, три минуты понять не может: что? где? Это чистый нокдаун. ЖЕЛТАЯ, вторая!! Ударение! 3. А ЕСЛИ Зенит проиграет? Их же потом, как честных на топ-матчи не поставят!!! Конец большим деньгам. Иванов: а мне это надо?? Турбин: главный молчит молчит! Моя хата с краю!! УВЕРЕН они далее продолжат!! НО самое главное: если 2:2 ?? Не подконтрольная ситуация!! Ах,как сложно!! Играет раскроется!! ФУТБОЛ станет ярче!! А СУДЬЕ надо успевать!!! Извините, я думаю их не купили!! ПРОСТО судить в пользу сильных выгодно!!! ОБВИНЕНИЕ в предвзятости надо доказать!! ОБВИНЕНИЕ в некомпетентности, в не умении судить не надо доказывать!!! Смотрите сколько судей прекратили карьеру запростые чисто спортивные ошибки!!! К сожалению, "своя задница дороже". Ответить 17 Сергей Петрович Скопин 6 часов Поэтому Спартак народная команда. Он всегда был против системы. Какое бы место не занял Спартак, ему не избежать всенародной поддержки. Ответить 77 Вячеслав Морозов 6 часов Вся страна увидела,то чего не следовало было делать судьям в угоду зениту!Народ и так раздражен,дальше некуда ...!А Спартаковцы молодцы бились как львы! Ответить 85 Илья Гордеев 8 часов Лёнчик Федун перешёл кому то дорогу, тут дело не в футболе Ответить 67 3 ответа Владимир Евмененко 8 часов Надо еще одну VAR-2 что бы помогать VAR -1 !!!!! Ответить 70 4 ответа
Ответить
paracetamol
1595335226
Тупым свиням везде заговор мерещится. В зеркало бы посмотрели на свой пятачок. Если Малколм всю защиту проходит как нож сквозь масло, и голевой пас отдает точно в ногу Кузе, то причем тут судья. Радуйтесь, что не разгромом отделались!
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Старикан
1595338700
А разве кто его согласия спрашивал? Деревянному крыть нечем - деньги давно уже ему глаза затуманили!
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swot1205
1595339010
не согласен.....ахаха, вся страна в глаза долбится что ли , говоря что судят в пользу зенита. арбитр что в пользу зенита смотрит по VAR, а что против зенита не смотрит. да здравствует ГАЗПРОМ- народное достояние
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Марк Аврелий!
1595340068
Арбитр получает за матч до 100 000руб. Ему не надо говорить кому подсуживать. Срабатывает "самоцензура". Если он поставить даже законный пендаль в ворота Зенита, ему просто не дадут судить другие матчи. Он останется без заработка. А правильно отсудил-тебе бонусом еще пару матчей подбросят. Вот и весь .... без копейки
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морозз
1595345195
Он не пешка и не ферзь ( не надо так не уважать шахматы )...он стал БОМЖОМ и это несмываемо шампунем и керосином!
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subbotaspartak
1595347051
Вопрос один: почему не смотрели ВАР на атаках Спартака? Кто (кроме бригады розовых пуделей) ответит? Если бы смотрели и не назначали пенальти - это другой разговор. Почему не смотрели?! Иные цели?
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Spirit_78
1595407003
Уровень спартаковского вытья подскочил до невозможности. Когда судьи ошибаются в их пользу - молчат ВСЕ. Надоел весь этот московский сброд.
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