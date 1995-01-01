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    «Не согласен». Дзюба ответил подписчику на слова о подкупе судьи в матче «Зенит» – «Спартак»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на комментарий подписчика в под постом футболиста в инстаграме.

    Дзюба выложил видео со своими эмоциями после победы над «Спартаком» в Кубке России (2:1). Пользователь инстаграма прокомментировал пост, раскритиковав судейство.

    «Тем, знаешь, я тебя уважаю,от всей души уважаю, за годы в «Спартаке», за ЧМ и много еще за что! Вот скажи, Тем, что это за *** [чушь] вчера в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена,теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» – написал yaroslav_valsoray.

    «Не согласен», – ответил ему Дзюба.

    • В 1/2 финала Кубка «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1.
    • В этом сезоне РПЛ питерцы одержали победы над москвичами в обоих кругах с одинаковым счетом 1:0.
    • В финале Кубка «Зенит» встретится с «Химками»

    Источник: инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии26
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      Рейтинг: +132

      Спартак гуно знают все 1 секунду назад

      Детский лепет, это как письмо пи.до.раса в УЕФА!

      0
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      Рейтинг: +44

      Марк Аврелий! 18 минут назад

      Арбитр получает за матч до 100 000руб. Ему не надо говорить кому подсуживать. Срабатывает "самоцензура". Если он поставить даже законный пендаль в ворота Зенита, ему просто не дадут судить другие матчи. Он останется без заработка. А правильно отсудил-тебе бонусом еще пару матчей подбросят. Вот и весь .... без копейки

      1
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      Рейтинг: +2043

      rash1959 > Марк Аврелий! 5 минут назад

      Пойми, там уровень "дачки" заподнебесный. Хорошо "подсудил" и нах... это дело дальше не нужно. А ты 100тыщ...
      Именно в таких матчах может и есть 100 тыщ, только не рупий.

      0
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      Рейтинг: +136

      mama1991 29 минут назад

      нет у нас футбола, нет... хоть ты азмуна Е б и, хоть падишаха, шо х у й в жо пе , шо в ж о п е х у й, один х у й в ж о п е х у й...

      2
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      Рейтинг: +127

      Урия Гип 2 > mama1991 13 минут назад

      Экспериментируешь?

      0
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      Рейтинг: +2914

      "supermax" 30 минут назад

      зае*ала тема судейства...одмэны тупо хайпят на словах "судейство" и "Спартак"

      0
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      Рейтинг: +136

      mama1991 32 минуты назад

      да ну их н х у й, и е ба ться не хоти...

      1
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      Рейтинг: +1932

      swot1205 36 минут назад

      не согласен.....ахаха, вся страна в глаза долбится что ли , говоря что судят в пользу зенита. арбитр что в пользу зенита смотрит по VAR, а что против зенита не смотрит. да здравствует ГАЗПРОМ- народное достояние

      2
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      Рейтинг: +5889

      Старикан 41 минуту назад

      А разве кто его согласия спрашивал? Деревянному крыть нечем - деньги давно уже ему глаза затуманили!

      4
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      Рейтинг: +10258

      silver29 55 минут назад

      Как хорошо сказал один болельщик сенита в шляпе : "Запомните господа, эту страну погубит коррупция" (с)

      5
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      Рейтинг: +127

      Урия Гип 2 > silver29 10 минут назад

      Так это про Америку.

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      Рейтинг: +499

      Ceнит 1 час назад

      Когда за мясо играл визжал что сенит судей покупает

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      Рейтинг: +2239

      Cleaner 1 час назад

      А Дзюба ничего и не знает об играх руководства клуба. Кто же будет об интригах игрокам и посторонней публике рассказывать. То, что судейство убило полуфинал Кубка России, может не видеть только слепой. Как говорил Николай Озеров, " ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН."

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