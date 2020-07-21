«Не согласен». Дзюба ответил подписчику на слова о подкупе судьи в матче «Зенит» – «Спартак»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на комментарий подписчика в под постом футболиста в инстаграме.

Дзюба выложил видео со своими эмоциями после победы над «Спартаком» в Кубке России (2:1). Пользователь инстаграма прокомментировал пост, раскритиковав судейство.

«Тем, знаешь, я тебя уважаю,от всей души уважаю, за годы в «Спартаке», за ЧМ и много еще за что! Вот скажи, Тем, что это за *** [чушь] вчера в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена,теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» – написал yaroslav_valsoray.

«Не согласен», – ответил ему Дзюба.