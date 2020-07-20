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  • Журналист Короткин: «Поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Это решит все проблемы»

Журналист Короткин: «Поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Это решит все проблемы»

20 июля 2020, 23:52
20

Шеф футбольного отдела издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин сообщил о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18.

«В футбольных гостиных поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Тогда и «Крылья» остаются, и «Оренбург», и «Химки» заходят. Никто не обижен! Это сразу решит все проблемы. Без комментариев пока... Кроме одного. Все это в силах исполкома РФС (24 июля)», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

  • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
  • Ожидается, что новый сезон РПЛ стартует 9 августа.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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Hektor 84
1595279003
Появятся у синита новые фарм клубы и сохранятся старые
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NewLife
1595279594
Это тот Короткин, который запустил шнягу про увольнение Тедеско.
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inzek
1595285787
проблему зенита это не решит
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Cules2013
1595307104
Ой, не смешите. Каких это хреном, какой-то росчерк пера сделает всех счастливыми? Самому бы не заржать, когда говоришь такое. Прямо уйдут все печали и тревоги))) Ага, из той же оперы, как лимит спасёт наш футбол.
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portero
1595309523
Слишком мало времени, КС хотелось бы видеть в РПЛ. через пару дней узнаем, что порешают в кабинетах.
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Play
1595310233
Да уж, проблемы это точно решит. Проблемы с финансированием, проблемы с полями, проблемы с убогим менеджментом уровня 80х годов прошлого века, проблемы с посещаемостью, проблемы со зрелищность матчей, проблемы с коррупцией - всё в одночасье решит расширение лиги.
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sweaste
1595311980
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Из Твери Леха
1595313710
Пусть для расширения географии высшей лиги тогда и стыки оставят. Сейчас по идее без всех этих финансовых мутиловок по спортивному принципу в РПЛ должны играть Ротор и Химки, а Чертаново и Торпедо должны играть стыки с 13 и 14 местом. Ведь Уфа именно с 4-го места ФНЛ в РФПЛ вышла и уже 6 сезонов играет. Я, признаться, хотел, чтоб ФНЛ доиграли и в стыках попробовал свои силы Нефтехимик, но по ходу, как сказал Юран, места согласно купленным билетам в РПЛ занимают более важные команды.
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Garrincha58
1595314470
с похмела журналист встаёт утром и думает какую нибудь шнягу сегодня запустить и эврика! 18 команд,а потом кого нибудь уволит или продаст и вот вам новости и ему бабки
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zigbert
1595355608
От РФС можно все ожидать. Тем более если к решению этого вопроса подключится Дума.
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