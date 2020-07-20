Журналист Короткин: «Поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Это решит все проблемы»

Шеф футбольного отдела издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин сообщил о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18.

«В футбольных гостиных поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Тогда и «Крылья» остаются, и «Оренбург», и «Химки» заходят. Никто не обижен! Это сразу решит все проблемы. Без комментариев пока... Кроме одного. Все это в силах исполкома РФС (24 июля)», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.