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    Журналист Короткин: «Поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Это решит все проблемы»

    Шеф футбольного отдела издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин сообщил о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18.

    «В футбольных гостиных поговаривают, что РПЛ могут расширить до 18 клубов. Тогда и «Крылья» остаются, и «Оренбург», и «Химки» заходят. Никто не обижен! Это сразу решит все проблемы. Без комментариев пока... Кроме одного. Все это в силах исполкома РФС (24 июля)», – написал инсайдер в своем телеграм-канале.

    • В чемпионате России играют 16 команд с 1994 года.
    • Ожидается, что новый сезон РПЛ стартует 9 августа.

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом 2019 года. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов. Например, он первым сообщил, что Виктор Гончаренко покинул расположение ЦСКА и улетел в Белоруссию и что тренера вернули к руководству командой.

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    20.07.2020 23:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1090

      Гавроша 14 минут назад

      Надо 18 команд, а то у нас самая большая страна и так мало клубов.

      0
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      Рейтинг: +1379

      NewLife 35 минут назад

      Это тот Короткин, который запустил шнягу про увольнение Тедеско.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4086

      Hektor 84 45 минут назад

      Появятся у синита новые фарм клубы и сохранятся старые

      0
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      ...
      Рейтинг: +4419

      alarm > Hektor 84 17 минут назад

      особенно химки, которые договорились с федуном о спонсорстве)

      2
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