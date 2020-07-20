Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Игроки показали, что футбол для них главное». Семин поздравил «Локомотив» с выходом в ЛЧ

«Игроки показали, что футбол для них главное». Семин поздравил «Локомотив» с выходом в ЛЧ

20 июля 2020, 18:31
3

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил свой бывший клуб с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Поздравляю игроков и болельщиков «Локо» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело.

Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» – написал Семин в инстаграме.

Москвичи гарантировали себе второе место в РПЛ после поражения «Краснодара» в матче с «Динамо» в перенесенной игре 23-го тура.

  • Семин покинул «Локомотив» 1 июня.
  • При нем клуб трижды становился чемпионом России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3a zenit
1595262245
да Краснодар уже не впервые сливает или продаёт второе место
Ответить
Просто-333
1595307547
не локо смог, а другие не захотели...
Ответить
Too Much
1595327335
Решающий матч Локо выиграл, а Краснодар проиграл. Вот и вся оценка, кто захотел, а кто нет. Плакал тут один из Барсы, что это не Реал выиграл примеру, а Барса так сделала....вот и многие не могут угомониться. Любая команда ЧР после карантина выглядит убого, сил на 60-70 минут хватает (единицы бегают от свистка до свистка ) Все были в равных условиях, в футболе всегда везенье на первом месте, кому то улыбнулась удача, а кому то нет
Ответить
Главные новости
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
2
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
17:23
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
10
Фото«Реал» купил защитника за 2 миллиона
17:09
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
Фото«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
15:50
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
Все новости
Все новости
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
1
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
5
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
7
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
5
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
6
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
8
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Подробности нового контракта Кругового с ЦСКА
11:51
1
Экс-спартаковец столкнулся с политическим ультиматумом в Армении
11:33
1
Реакция Аршавина на поражение «Зенита» от «Спартака»
11:18
9
Галактионов ответил на вопрос о вылете «Локомотива»
10:55
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 28 августа 2026
10:47
Экс-спартаковец признался, что приезжал на тренировки с похмелья и с перегаром
10:21
2
«Динамо» покупает игрока, водившего проституток на базу и устроившего пьяное ДТП
10:13
17
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
09:51
ЦСКА провалил переговоры с «Динамо Мх»
09:41
6
Болельщицы подрались во время матча ЦСКА
09:36
2
Галактионов отреагировал на резкое заявление Аршавина в свой адрес
09:28
2
«Спартак» в шаге от продления контракта с лидером
08:58
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+