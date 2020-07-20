«Игроки показали, что футбол для них главное». Семин поздравил «Локомотив» с выходом в ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил свой бывший клуб с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Поздравляю игроков и болельщиков «Локо» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело.

Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» – написал Семин в инстаграме.

Москвичи гарантировали себе второе место в РПЛ после поражения «Краснодара» в матче с «Динамо» в перенесенной игре 23-го тура.

Семин покинул «Локомотив» 1 июня.

При нем клуб трижды становился чемпионом России.