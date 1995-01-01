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    «Игроки показали, что футбол для них главное». Семин поздравил «Локомотив» с выходом в ЛЧ

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил свой бывший клуб с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов.

    «Поздравляю игроков и болельщиков «Локо» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело.

    Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» – написал Семин в инстаграме.

    Москвичи гарантировали себе второе место в РПЛ после поражения «Краснодара» в матче с «Динамо» в перенесенной игре 23-го тура.

    • Семин покинул «Локомотив» 1 июня.
    • При нем клуб трижды становился чемпионом России.
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    Публикация от text (@seminup) 20 Июл 2020 в 7:51 PDT

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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